La WSL et le Championnat féminin signent un accord commercial record de 30 millions de livres sterling | Super League féminine

La Women’s Super League et le Women’s Championship ont obtenu leur accord commercial le plus lucratif à ce jour après avoir signé un accord de sponsoring de titre de trois ans avec la banque Barclays, dont la valeur est estimée à plus de 30 millions de livres sterling pour les ligues en espèces.

Les chiffres exacts n’ont pas été divulgués, mais Barclays a confirmé qu’il doublait la valeur de son investissement précédent et, selon plusieurs sources du Guardian, le nouvel accord rapportera au moins 9 à 10 millions de livres sterling par saison aux deux meilleures ligues féminines grâce aux seuls frais de sponsoring du titre, plus des engagements marketing importants qui porteraient la valeur globale du partenariat à environ 45 millions de livres sterling.

Tout cela s’ajoute aux autres contributions de la banque au football féminin local grâce à un autre nouvel accord prolongé avec la Fédération anglaise de football. La banque prolonge son travail avec la FA dans le cadre du programme Barclays Girls’ Football School Partnerships jusqu’en 2028. Le nombre d’écoles participant à ce programme est passé de 3 000 en 2019 à 20 000 depuis le début de l’année. En 2021, lors de l’annonce de l’accord avec Barclays du début de la saison 2022-23 jusqu’à la fin de la campagne 2024-25, la FA a annoncé que la banque faisait un « investissement de 30 millions de livres sterling dans le football féminin et féminin » au total, dont une grande partie concernait ses contributions aux partenariats avec les écoles, mais depuis lors, la valorisation du parrainage a grimpé en flèche.

Ce nouveau parrainage des ligues représente une injection financière très importante pour la WSL et le Championship, qui ont été repris par une nouvelle entité appelée Women’s Professional Leagues Limited (WPLL) en août, après s’être séparée pour la première fois des auspices de la FA. La mission principale de WPLL est de rendre les deux meilleures ligues féminines financièrement viables. Jusqu’à présent, la nouvelle société a été principalement financée par un prêt de 20 millions de livres sterling de la Premier League masculine, qui est « à long terme et à des conditions favorables », a déclaré WPLL.

Barclays a également annoncé lundi matin avoir prolongé son accord en tant que partenaire bancaire de la Premier League de quatre ans supplémentaires, jusqu’en 2029. La banque était le sponsor principal de la Premier League jusqu’en 2016, après avoir été associée à l’élite masculine depuis 2001.

Il s’agit du sponsor titre de la ligue féminine de football depuis 2019 et la prolongation de trois ans annoncée lundi vaut environ quatre fois le montant annuel de ce premier contrat, et environ deux fois les chiffres annuels convenus lors de la prolongation la plus récente en 2022, pour les seuls droits de sponsoring titre.

Ian Wright, ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre et ambassadeur de la banque, a déclaré : « Nous parlons constamment de la durabilité du football féminin et de la nécessité d’accroître les investissements et de nouer des partenariats à long terme pour véritablement accélérer la croissance. Une fois de plus, Barclays montre la voie avec son engagement. Cet investissement est exactement ce dont nous avons besoin non seulement pour poursuivre la croissance, mais aussi pour garantir la pérennité du jeu pour les générations futures. »

Nikki Doucet, ancienne directrice de Nike et directrice générale de WPLL, a ajouté : « Cet investissement record sur plusieurs années démontre un engagement à long terme et est important car il apporte une approbation positive et un soutien accru à ce que nous essayons d’accomplir. »