La WSL a un problème d’arbitre. Le VAR est-il la solution ?

En 1998, Gwyneth Paltrow, avec un accent anglais douteux, a traversé une station de métro londonienne et a raté de peu son train. Dans une réalité alternative, Paltrow, ou plus précisément son personnage fictif Helen Quilley, a réussi à se faufiler à travers les portes qui se fermaient, et c’est là que les choses sont devenues intéressantes. Le thème de “Sliding Doors”, pour ceux qui ne connaissent pas le chef-d’œuvre cinématographique de 24 ans, est que quelque chose d’aussi insignifiant que de manquer un train peut complètement changer le cours de votre vie.

Non, vous n’avez pas cliqué sur le mauvais article – il s’agit en effet d’officier dans le football féminin – mais prenons “Sliding Doors” et réduisons-le à un scénario de football.

Pensons aux actions sans fin dans un jeu qui pourraient changer le résultat. Je ne parle même pas d’un joueur qui choisit de porter une autre paire de crampons ou d’un entraîneur qui effectue un remplacement, mais simplement de ce que font ou ne font pas ceux qui sont sur le terrain de jeu pendant 90 minutes. Chaque décision individuelle et chaque calcul effectué par un être humain en temps réel.

Les fans de football ont l’habitude de voir les managers du football masculin parler après un match et déclarer que si l’arbitre avait accordé un penalty à son équipe, ils auraient gagné. Mais c’est un non-sens total : disons que le match dont parle cet entraîneur imaginaire s’est terminé 0-0, alors bien sûr oui, si vous ajoutez un but au décompte de son équipe, cela fait trois points. Mais un penalty en temps réglementaire n’a qu’environ 75% de probabilité d’être transformé, donc 25 fois sur 100, cet entraîneur serait dans l’erreur. C’est un sujet de discussion bon marché ou une déviation – rien de plus.

Mais pensons plus largement : que se passe-t-il si un penalty est tiré et marqué dans les 10 premières minutes ? Il est peu probable que les 80 prochaines minutes du jeu suivent le même flux que les 80 d’origine, étant donné qu’une équipe poursuivrait. Ou que se passe-t-il si l’équipe en question était déjà en retard d’un but ? Auraient-ils été à l’aise avec un match nul si leur coup de pied avait été converti, plutôt que de courir après un égaliseur et de se laisser ouvrir pour concéder à nouveau?

Les possibilités sont infinies – du moins, par rapport à un match de football. Et c’est là que le WSL pourrait vraiment utiliser le VAR, ce que les responsables ont soutenu qu’il mérite compte tenu de son statut de premier plan.

Lors de la première journée de la saison 2021-22 de la Super League féminine, Reading avait un but valide exclu pour hors-jeu. Déjà un but de moins, les Royals choisissaient leurs moments pour attaquer et à la suite du but refusé, Manchester United a cassé et a marqué son deuxième, tuant essentiellement le match.

Après le match, l’entraîneur de United, Marc Skinner, a fait valoir que Reading n’avait pas beaucoup d’élan après le deuxième but de son équipe, et qu’un but pour les visiteurs n’aurait donc pas signifié grand-chose. Pourtant, à 1-1, où en était le match lorsque le but a été exclu, le résultat prend une toute autre couleur.

Deux jours plus tard, à environ 200 miles au sud, Beth Mead a marqué depuis une position de hors-jeu pour aider Arsenal à remporter une victoire 3-2 sur Chelsea, amplifiant les questions sur l’arbitrage, le VAR (arbitrage assisté par vidéo) et le GLT (technologie de la ligne de but), deux acronymes technologiques qui manquent au WSL. La manager perdante du jour, Emma Hayes est même allée jusqu’à dire que c’était comme si les femmes étaient traitées comme des citoyennes de seconde classe sans une telle technologie dans le WSL.

Emma Kullberg de Brighton & Hove Albion reçoit un carton rouge à Meadow Park le 16 septembre 2022. Tom Dulat/La FA via Getty Images

En 2018, la WSL est passée à une configuration professionnelle, chaque équipe devant être dirigée à temps plein même si cela ne signifiait qu’un minimum de 16 heures de “travail” de contact par semaine. C’était une décision historique de la FA pour accélérer la croissance du jeu féminin, mais cela signifiait que des parties qui auraient naturellement évolué au fil du temps se sont retrouvées laissées pour compte, de la science du sport à l’arbitrage, en passant par tout le reste. Ce n’est pas parce que les joueurs s’entraînaient davantage que tout le jeu s’était intensifié.

Cependant, l’arbitrage dans la Super League et le championnat féminin de deuxième niveau a fait des pas de géant ces dernières années, notamment avec la création du groupe sélect de PGMOL : le jeu professionnel féminin. Dirigé par la directrice Bibiana Steinhaus-Webb, le groupe supervise l’arbitrage dans les deux niveaux supérieurs et repousse constamment les normes et fait part de ses commentaires aux arbitres, assistants et quatrièmes officiels.

Comme Steinhaus-Webb tient à le souligner, un arbitre peut prendre jusqu’à 300 décisions au cours d’un match – multipliez cela par les 264 matchs d’une saison WSL et tout est contextualisé à environ 79 000 décisions. Sans surprise, l’ancien arbitre préférerait voir l’accent mis sur les dizaines de milliers de décisions qui respectent la lettre de la loi, avec ces moments et ses accusations félicitées, plutôt que sur la poignée qui va du gris au carrément faux.

À l’exception de quelques décisions controversées la saison dernière, dont une dans laquelle l’arbitre Abigail Byrne a accidentellement bloqué la trajectoire du ballon en route vers un but, ce qui a envoyé Twitter dans une frénésie – la décision prise par l’arbitre pendant le match, que peu pourraient d’accord, a en effet été confirmé comme étant le bon – le reste de la saison WSL s’est déroulé sans trop d’incidents. Pourtant, nous revoilà, à peine dans une nouvelle saison et le sujet de conversation est une fois de plus les films de Gwyneth Paltrow de la fin des années 90… mais aussi, l’arbitrage.

Après une série d’appels de hors-jeu marginaux et de non-appels au cours du premier week-end de la saison, dont la plupart sont restés peu concluants grâce à des angles de caméra limités, le manager de Reading, Kelly Chambers, a eu un grief juste dimanche dernier lors du deuxième tour de matches. À l’AMEX, avec Reading et Brighton toujours dans l’impasse, Deanna Cooper a fait le tour de la défense pour saluer un coup franc fouetté, mais les célébrations des visiteurs ont été de courte durée car l’assistante de l’autre côté a rapidement levé son drapeau pour hors-jeu. Le problème, comme clairement mis en lumière par Reading sur Twitterétait que Cooper a commencé sa course de profondeur et était encore à trois mètres sur le côté lorsque le ballon a quitté la botte de Rachel Rowe.

Sur le pied arrière pendant la majorité de la première mi-temps, les Royals sont sortis enflammés après la pause déjà un but vers le bas. Si le but de Cooper avait été maintenu, rien n’indique que le match aurait suivi les mêmes flux et reflux et qu’ils seraient repartis avec un point ou trois – le match s’est terminé 2-1 en faveur de Brighton.

Après le match, Chambers n’était clairement et naturellement pas contente: son équipe fonctionne avec un budget plus petit et est la seule de la WSL à ne pas être soutenue par une équipe de Premier League, ce qui rend la saison plus précaire. Parler après la défaite le manager est allé jusqu’à dire “si cet arbitrage n’est pas résolu, cela va commencer à coûter des emplois aux managers”.

Malheureusement, Chambers a peut-être raison de dire que les séquences de défaites et les mauvais résultats pourraient avoir un impact plus profond alors que le jeu féminin commence à refléter celui des hommes. Cependant, dans les cas où nous avons vu des managers licenciés tôt – Jean-Luc Vasseur à Everton ou Pablo López à l’Atletico Madrid – visiblement parlant, ce sont les performances qui ont causé les mauvais résultats, pas les marges définies par les arbitres.

Chose intéressante, Chambers a poursuivi en disant: “C’est la chose la plus frustrante: aucune conséquence ne peut venir des officiels, mais la carrière d’un manager est en jeu.” Pourtant, comme nous l’avons vu au cours de l’Euro avec Riem Hussein, qui a controversé un penalty à Ellen White après un contact minimal lors des premières étapes de l’affrontement de la phase de groupes de l’Angleterre avec la Norvège, l’arbitre n’a pas pris en charge un autre match du tournoi après ce match. Dire qu’il n’y a pas de représailles n’est pas nécessairement correct, et certainement pas avec le Select Group qui examine chaque match et chaque décision.

La manager de Chelsea, Emma Hayes, fait partie des entraîneurs de la WSL qui ont critiqué l’arbitrage de la ligue et ont appelé à la VAR. Naomi Baker / La FA via Getty Images

Les officiels n’existent pas dans le vide, et tout comme les footballeurs et les managers sont soumis à des évaluations de performances, il en va de même pour ceux qui ont des sifflets et des drapeaux.

De plus, dans la plupart des cas, ils ont une meilleure idée des règles que quiconque dans le stade, comme l’a prouvé le débat autour de l’intervention involontaire de Byrne lors du match entre Manchester City et Arsenal. L’arbitre a suivi la lettre de la loi et les managers qui l’ont interrogée n’avaient pas raison – même si l’IFAB jouant sans cesse avec les règles, on peut être un peu laissé pour compte.

La question commence à devenir : cet arbitre a-t-il réellement fait du mauvais travail, ou l’entraîneur prend-il un coup bon marché pour dévier des points perdus et/ou une performance médiocre ? Que ce soit Chambers, Jonas Eidevall d’Arsenal ou Gareth Taylor de Manchester City qui, après la défaite de son équipe contre Chelsea dimanche, a émis des doutes quant à savoir si un penalty devait être accordé pour un handball dans la surface si le ballon était, comme il l’a dit, “passant par-dessus”. la tribune et hors du stade.”

Il existe une culture confortable autour de l’interrogation des officiels qui favorise une mentalité “eux contre nous” dans le sport qui peut rapidement devenir désagréable, comme nous l’avons vu à tous les niveaux du jeu, les officiels même prenant en charge les matchs des jeunes sont régulièrement soumis à des abus et dans les cas extrêmes, agression physique.

Les officiels ne sont pas parfaits, bien sûr, et ils font des erreurs, même avec des arbitres assistants vidéo et une multitude de technologies dans le jeu masculin, il y a encore beaucoup de place pour le parrain d’ESPN de toutes les règles et réglementations, Dale Johnson, pour passez en revue les principaux points de discussion de la Premier League. Bien que nous ne soyons pas encore à un point de parité entre les officiels de la WSL et de la PL, les normes et ce qui est demandé aux arbitres sur et en dehors du terrain dans le football féminin en Angleterre sont constamment relevés. Cependant, comme nous l’avons vu au cours du week-end, il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.