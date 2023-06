La WSF révolutionne à nouveau l’entraînement des athlètes : des tapis de lutte installés sous les ailes du projet

La WoMEN Sports Foundation (WSF), une organisation non gouvernementale, a annoncé l’installation réussie de tapis de lutte ultramodernes dans deux endroits différents, à Haryana.

Les tapis de lutte ont été installés dans les villages Gonder et Brass, révolutionnant le paysage de l’entraînement des athlètes en herbe de la région. Cet effort représente la deuxième phase de Project Wings, après la distribution de fauteuils roulants, qui contribuent tous deux à donner des ailes aux athlètes, leur permettant de voler haut dans le monde et de surmonter tous les obstacles qu’ils rencontrent.

Piyush Sachdeva, président de la WSF, a souligné l’importance de doter les athlètes des meilleures ressources du niveau local. Il a déclaré: «Nous devons mettre en place le bon équipement qui façonnera les athlètes pour affronter des championnats de classe mondiale, dès le début. C’est là que la magie opère; c’est là qu’ils deviennent de futurs champions. Nous devons leur apporter ce qu’il y a de mieux pour assurer leur croissance. »

Le président Dharampal Gonder de la Haryana Forest Development Corporation et député de Nilokheri a exprimé sa gratitude à la WSF et à la Haryana Forest Development Corporation (HFDC) pour avoir répondu à une demande de longue date des représentants et des lutteurs d’Akhada. « Aujourd’hui, nous avons répondu à la demande de longue date de tapis de lutte, garantissant un meilleur environnement d’entraînement pour les lutteurs en herbe. Je suis profondément reconnaissant à la WSF et à HFDC d’avoir fourni des équipements de classe mondiale », a-t-il déclaré.

MD Vineet Garg de la Haryana Forest Development Corporation (HFDC) a parlé de l’importance de favoriser une culture sportive dans l’Haryana. « Nous avons entrepris cette initiative pour permettre aux athlètes de réaliser leurs rêves. Nous sommes privilégiés de soutenir ces athlètes et de leur donner les moyens de vivre leurs rêves », a-t-il déclaré.

Auparavant, les athlètes s’entraînaient sur des akhadas de boue sous-développés et rugueux, ce qui les empêchait de rêver de jouer sur une scène internationale. Cependant, avec l’installation de ces tapis de lutte, la voie a été tracée pour qu’ils atteignent non seulement les niveaux internationaux, mais qu’ils arrivent parfaitement préparés.

Vartika Chandola de la WSF, après avoir été témoin du succès de la deuxième phase de Project Wings, a déclaré : « Si nous souhaitons produire des athlètes capables qui représenteront et apporteront la gloire à notre pays, nous devons investir en eux dès le départ. Et le FSM continuera d’investir son temps, ses efforts et son dévouement pour donner des ailes aux stars de l’Inde. »

« La WoMEN Sports Foundation (WSF) reste dédiée à l’autonomisation des athlètes et à la création d’un environnement propice à leur croissance. Piyush exprime, « à travers des initiatives comme Project Wings, WSF s’efforce d’avoir un impact durable sur la société, permettant à ses citoyens de réaliser leur plein potentiel ».

