La Writers Guild et les studios devraient poursuivre les négociations vendredi – The Hollywood Reporter

Après une longue journée de négociations sur des questions telles que l’IA et la transparence des données, la réunion de jeudi entre la Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers s’est terminée dans la soirée, avec l’intention de reprendre les négociations le lendemain.

Des sources proches des négociations affirment qu’une grande partie de la session s’est déroulée en alternance entre des réunions des parties suivies de nombreux caucus, où les syndicats et la direction se sont rencontrés. Les négociations, qui ont débuté vers 8h30 et se sont terminées vers 18h00 dans les bureaux de l’AMPTP à la Sherman Oaks Galleria, ont porté sur des questions liées aux principales priorités de la WGA, notamment l’intelligence artificielle et la compensation résiduelle liée au succès des projets de streaming individuels.

Les sources côté studio ont indiqué que des mesures avaient été prises dans les deux cas et qu’il restait encore du travail à faire concernant ces deux problèmes ainsi que les besoins en personnel de télévision. L’une des questions centrales concernant la transparence et la compensation du streaming est la mesure par laquelle le succès peut être calculé. Et selon plusieurs sources du studio qui ont été informées des discussions, l’IA est restée un point de friction pour les deux parties au cours de la session.

Le journaliste hollywoodien Il semble que les deux parties devraient se rencontrer à nouveau vendredi, en présence de quatre hauts dirigeants d’Hollywood. Le comité de négociation de la WGA l’a confirmé jeudi soir, en écrivant aux membres : « La WGA et l’AMPTP se sont rencontrés pour négocier aujourd’hui et se réuniront à nouveau demain. Votre comité de négociation apprécie tous les messages de solidarité et de soutien que nous avons reçus ces derniers jours et demande au plus grand nombre d’entre vous de venir sur les lignes de piquetage demain.

Une fois de plus, ces principaux dirigeants – Bob Iger de Disney, Donna Langley d’Universal, Ted Sarandos de Netflix et David Zaslav de Warner Bros. Discovery – ont pris part à la séance de négociation jeudi, comme ils l’ont fait mercredi. Leur présence très inhabituelle (les grandes sociétés hollywoodiennes envoient généralement leurs responsables des relations de travail pour gérer les négociations) ainsi qu’une déclaration commune produite par la WGA et l’AMPTP, la première dans ce cycle controversé de négociations de 2023, ont suscité mercredi un certain optimisme parmi les observateurs quant aux progrès réalisés. était en cours. Des rumeurs ont circulé jeudi dans l’industrie selon lesquelles un accord était conclu ou imminent.

Mais les pourparlers se sont conclus jeudi soir sans accord, même si des sources ont souligné que des compromis étaient en cours.

D’une durée de 143 jours jusqu’à présent, la grève en cours chez WGA se rapproche désormais de la plus longue grève de l’histoire du syndicat : l’arrêt de travail de 1988, qui a duré 154 jours. La durée et l’ajout crucial de la grève de la SAG-AFTRA qui a débuté le 14 juillet ont mis à l’épreuve la solidarité syndicale, les portefeuilles des studios et les volontés de toute l’industrie.

