La Woodstock Fine Arts Association fait un don de 20 000 $ à Opera House – Shaw Local

Un don de 20 000 $ rendra le plafond en étain historique à la salle communautaire de l’opéra de Woodstock, a déclaré la ville de Woodstock dans un communiqué de presse.

Le don de la Woodstock Fine Arts Association, qui opère à partir de l’opéra de 133 ans, est destiné au remplacement du plafond, selon le communiqué. La salle sert actuellement de galerie pour les artistes locaux et de lieu d’accueil pour les programmes et les événements du théâtre.

Le nouveau plafond reproduira le plafond historique en étain qui existe actuellement dans une pièce attenante qui abritait autrefois la bibliothèque publique de la ville et sert maintenant de salon et de galerie présentant l’histoire du bâtiment. Le remodelage maintiendra l’aspect et la convivialité de l’élément historique d’origine de l’espace, a déclaré la ville.

Une date d’achèvement du projet n’a pas encore été annoncée, mais les travaux devraient commencer en 2023, selon le communiqué.

Pour plus d’informations sur l’Opéra de Woodstock, visitez www.woodstockoperahouse.comet pour plus d’informations sur la Woodstock Fine Arts Association, visitez www.woodstockfinearts.org.