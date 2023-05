La WNBA suspend 2 matchs de l’entraîneur des Aces Becky Hammon pour avoir enfreint les règles et les politiques de la ligue

La WNBA a suspendu l’entraîneur des Las Vegas Aces, Becky Hammon, deux matchs mardi pour des commentaires que Hammon aurait faits à l’ancienne joueuse Dearica Hamby à propos de sa grossesse.

Hammon a été suspendue sans solde après une enquête de plusieurs mois suite à l’allégation de Hamby selon laquelle elle aurait été victime d’intimidation et manipulée parce qu’elle était enceinte.

La WNBA a constaté que Hammon avait violé le respect de la ligue et de l’équipe dans les politiques sur le lieu de travail. La ligue a également annulé le choix de première ronde des As lors du repêchage de 2025 pour avoir enfreint les règles de la ligue concernant les avantages inadmissibles pour les joueurs. Las Vegas n’avait pas de choix en 2024 au premier tour en raison d’un échange antérieur.

« Il est essentiel que nous respections les valeurs d’intégrité et d’équité, qui créent des règles du jeu équitables pour nos équipes », a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert. « Les As n’ont pas respecté les règles et règlements de la ligue et ont été disciplinés en conséquence. Nous sommes également découragés par la violation de nos politiques de respect sur le lieu de travail et restons déterminés à garantir qu’une formation améliorée est dispensée et que les normes sont respectées dans toutes les équipes de la WNBA. «

Les avantages inadmissibles étaient liés aux négociations pour une prolongation du contrat du joueur de Hamby. Elle avait signé une prolongation de deux ans en juin dernier. Hamby a été échangé le 21 janvier aux Sparks de Los Angeles.

Après avoir été échangée, elle a posté sur Instagram : « Être échangée fait partie de l’entreprise. Être menti, intimidé, manipulé et discriminé ne l’est pas. »

Le syndicat des joueurs avait demandé une enquête pour savoir si les droits de Hamby en vertu de l’accord de travail de la ligue de 2020 avaient été violés, ainsi que les lois étatiques et fédérales. L’enquête de la ligue comprenait des entretiens avec 33 personnes et un examen des textes, des courriels et d’autres documents.

Le syndicat n’était pas satisfait des sanctions prononcées, estimant qu’elles auraient dû être plus sévères.

« La ligue a eu l’occasion d’envoyer un message clair selon lequel elle respecte et protège les dispositions de l’ABC, en particulier celles dont nous étions les plus fiers – les dispositions destinées à soutenir les parents des joueurs », a déclaré le syndicat dans un communiqué. « La décision d’aujourd’hui concernant les pénalités, cependant, manque la cible. Où dans cette décision cette équipe ou toute autre équipe de la ligue apprend-elle que le respect sur le lieu de travail est la norme la plus élevée et que la dignité d’un joueur ne peut être manipulée? »

L’enquête a duré plus de trois mois.

De récents reportages dans les médias ont désigné Hammon comme un candidat potentiel pour combler le poste vacant d’entraîneur-chef des Raptors de Toronto.

Le champion en titre Aces ouvre la saison samedi à Seattle avant de jouer à Los Angeles contre Hamby et les Sparks le 25 mai.

