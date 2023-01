La WNBA établit le match de pré-saison Sky-Lynx comme premier match de la ligue au Canada

Le Chicago Sky et le Minnesota Lynx disputeront un match préparatoire à Toronto, marquant le premier match de la WNBA au Canada, a annoncé la ligue mercredi. Voici ce que vous devez savoir :

Le match aura lieu le 13 mai au Scotiabank Arena, domicile des Raptors et des Maple Leafs.

Ce sera le troisième match de pré-saison joué en dehors des États-Unis, a indiqué la ligue. Le premier était à Monterrey, au Mexique, en 2004 et le second à Manchester, en Angleterre, en 2011.

L’annonce intervient alors que la ligue s’efforce de sélectionner l’emplacement et le groupe de propriété d’une équipe d’expansion.

“Amener un match de pré-saison de la WNBA au Canada est une étape importante pour la croissance mondiale de la ligue”, a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, dans un communiqué. “J’ai souvent parlé de la popularité mondiale du basketball féminin et, la saison dernière, les matchs de la WNBA ont été diffusés dans 207 pays et territoires, y compris au Canada, où les fans ont montré un grand appétit pour l’action de la WNBA. Et alors que des vedettes canadiennes comme Bridget Carleton, Natalie Achonwa et Kia Nurse continuent de s’épanouir et de susciter l’intérêt dans la ligue, nous sommes impatients de tirer parti de l’élan et de l’excitation entourant la WNBA au Canada avec ce match historique.

Cheryl Reeve, entraîneure des Lynx et présidente des opérations de basketball, a ajouté : « La popularité mondiale de la ligue a connu une croissance incroyable, et je suis ravie que notre équipe fasse partie de la poursuite de la préparation de la voie pour la WNBA en amenant notre jeu au Canada.

“C’est monumental de faire partie de l’histoire lorsqu’il s’agit d’être la première équipe de la WNBA à jouer un match au Canada”, a déclaré l’entraîneur et directeur général de Sky, James Wade. «Cette introduction à la WNBA sera un moment clé en ce qui concerne l’expansion du basketball professionnel de haut niveau au Canada et nous sommes très heureux de participer à la croissance du sport là-bas. Faire partie de cette histoire est incroyable pour une organisation comme le Chicago Sky et nous avons hâte de développer le jeu dans un autre pays.

(Photo de l’attaquante des Lynx Natalie Achonwa : Yukihito Taguchi / USA Today)