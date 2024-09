La WNBA et la commissaire Cathy Engelbert sont confrontées à un problème de crédibilité concernant le harcèlement des joueurs

La star d’Indiana Fever, Caitlin Clark, n’a pas aimé ce qu’elle a entendu d’un fan à la fin du premier quart de la défaite en séries éliminatoires de mercredi contre le Connecticut et a demandé aux officiels de retirer l’homme de son siège de deuxième rangée. En un clin d’œil, la sécurité a tapoté l’épaule de la personne et l’a escortée vers une zone moins visible, où une discussion a eu lieu.

Finalement, la personne a été autorisée à regagner sa place. Et bien que l’incident n’ait duré que quelques minutes, l’optique persiste au sein de la communauté WNBA car elle soulève la question de savoir si la ligue applique deux poids, deux mesures lorsqu’elle traite les plaintes pour harcèlement. Plus frappant encore, la résolution rapide d’une plainte d’un athlète blanc s’est démarquée des mois de silence que les joueurs noirs ont reçus de la part du bureau de la ligue, car ils étaient la cible d’une haine alimentée par la race sur les réseaux sociaux et dans les arènes.

La sécurité a eu une conversation avec un fan après que Caitlin Clark les ait signalés à l’arbitre. pic.twitter.com/N6RCnAv1qz –ESPN (@espn) 26 septembre 2024

L’afflux d’attention sur la WNBA qui a suivi Clark et son compatriote Angel Reese dans la ligue a menacé la réputation qu’elle a travaillé dur pour cultiver, pour l’inclusivité, l’empathie et la tolérance. Cela a également remis en question le leadership de la commissaire Cathy Engelbert, qui a contribué à la toxicité plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a ostensiblement déclaré que le racisme était bon pour une entreprise en croissance.

On lui a demandé lors d’une interview à CNBC ce que faisait la ligue pour garder une longueur d’avance sur les commentaires « plus sombres » et « plus menaçants » des fans sur les réseaux sociaux. Au lieu de condamner directement le vitriol, elle a éludé la question en suggérant que la rivalité entre Clark et Reese est bonne car elle a attiré beaucoup d’attention et d’intérêt sur la ligue, sans parler de plus d’argent des entreprises pour les joueurs. Ils devraient simplement ignorer les commentaires peu recommandables, a-t-elle déclaré.

Elle n’a peut-être pas voulu laisser entendre que l’augmentation des revenus est une excuse acceptable pour un racisme manifeste, mais c’est ainsi que le syndicat des joueurs et certains de ses membres ont interprété ses propos. Leur condamnation publique des commentaires d’Engelbert a amené le commissaire à clarifier ses propos le lendemain sur les réseaux sociaux – « Pour être clair, il n’y a absolument aucune place pour la haine ou le racisme de quelque sorte que ce soit dans la WNBA ou ailleurs », a-t-elle posté – et j’ai envoyé des lettres à chaque joueur de la ligue promettant un engagement futur.

Il s’agit là d’un premier pas positif, bien qu’évident, vers un problème qui continue de s’aggraver. La vedette du Connecticut, Alyssa Thomas, en a parlé mercredi soir après avoir éliminé Fever des séries éliminatoires.

« Au cours de mes 11 années de carrière, je n’ai jamais connu (quelque chose de semblable) aux commentaires racistes de la part des fans d’Indiana Fever », a-t-elle déclaré, ajoutant : « C’est inacceptable, honnêtement. Il n’y a pas de place pour ça. Nous avons été professionnels tout au long de cette histoire, mais on ne m’a jamais traité ainsi sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas de place pour ça. Le basket-ball va dans une grande direction, mais nous ne voulons pas que les fans nous dégradent et nous traitent de noms raciaux. … Il faut faire quelque chose.

La WNBA a publié une déclaration condamnant le racisme et s’engageant à travailler avec les équipes, les arènes et les forces de l’ordre pour résoudre le problème, mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Et pourquoi devrait-on croire qu’Engelbert a la réponse ? Il est ahurissant de voir à quel point elle a été mal préparée à affronter ce moment, même si tout le monde savait que Clark et Reese attiraient dans la ligue des bases de fans importantes et fidèles qui ont tendance à s’inscrire dans des critères raciaux et culturels.

L’échec d’Engelbert à réussir du premier coup était décevant et inquiétant, car on n’a qu’une seule chance de faire une première impression sur un sujet d’une telle importance.

J’ai perdu beaucoup de respect pour la wnba cette année et je suis un ancien joueur. Les dirigeants ont valorisé l’argent plutôt que la protection de leurs joueurs et maintenant, à la fin de la saison, nous recevons une déclaration. Non. Je me manque avec ça. #isaidwhatisaid https://t.co/K60SwHMbXP -Tynesha Lewis (@iamtynesha) 26 septembre 2024

L’aile du Connecticut, DiJonai Carrington, a rappelé l’évitement de la ligue avant le match de mercredi avec une publication sur son histoire Instagram. Il présentait une capture d’écran d’un e-mail qu’elle avait reçu après qu’elle ait, par inadvertance, selon elle et Clark, poussé Clark dans les yeux lors du premier match. L’e-mail la traitait de « n-– b– » sans valeur et disait : « J’espère que quelqu’un viole et je te coupe la tête.»

Mercredi, certains supporters de la Mohegan Sun Arena sont allés au-delà des acclamations et des quolibets habituels observés lors de la plupart des événements sportifs. Une femme portait un T-shirt qui disait « INTERDIRE LES ONGLES » et levait des mains ornées d’ongles inhabituellement longs en papier coloré, une caricature troublante de Carrington et de la culture noire. Un autre homme, portant une casquette de baseball rouge de Donald Trump, a brandi une pancarte qui disait « Make Basketball Great Again #22 », un clin d’œil au numéro de maillot de Clark. Voilà pour ces appels à garder la politique en dehors du sport, n’est-ce pas ?

Brittney Griner, centre de Phoenix Mercury, a déclaré jeudi qu’il devrait y avoir une politique uniforme en matière de harcèlement.

« Je n’apprécie pas les nouveaux fans qui sont assis là et qui crient des insultes racistes contre moi-même, mes coéquipiers et les gens contre qui je joue », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous méritons tous de jouer dans un environnement sûr. »

ALLER PLUS PROFONDE La WNBA dénonce les messages négatifs envoyés aux joueurs

La petite amie de Carrrington est NaLyssa Smith, qui joue pour le Fever. Après le match de mercredi, Smith a révélé que Carrington avait été suivi et reçu des menaces de mort. Reese a décrit avoir reçu le même traitement après s’être moqué de Clark lors de la victoire de LSU dans le match de championnat de la NCAA il y a deux saisons. Elle a développé ce jeudi dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Au cours des deux dernières années, les médias ont profité de ma douleur et de ma méchanceté pour créer un récit », a-t-elle écrit. « Ils ont autorisé cela. Cela leur a été bénéfique. Je partage parfois mes expériences sur des choses qui me sont arrivées, mais j’ai aussi laissé cela arriver pendant trop longtemps et maintenant d’autres joueurs de cette ligue font face et vivent les mêmes choses. Ce n’est pas bien du tout. Tout ce qui est au-delà de toute critique concernant le jeu que nous aimons est faux. Je suis désolé pour tous les joueurs qui ont/continuent de vivre les mêmes choses que moi.

Clark vendredi a également critiqué les attaques dans des termes similaires aux commentaires qu’elle a faits plus tôt cette saison.

« Personne dans notre ligue ne devrait être confronté à une quelconque forme de racisme, de commentaires et de menaces blessants, irrespectueux et haineux », a-t-elle déclaré. « Ce ne sont pas des fans. Ce sont des trolls et c’est vraiment un mauvais service pour les gens de notre ligue, de l’organisation, de la WNBA.

Même si les sentiments de Clark sont les bienvenus, qualifier ces attaquants de « trolls » est trop simpliste et dédaigneux. Les attaques racistes sont perpétrées par des racistes. Il ne s’agit pas d’être nerveux ou simplement d’allumer du gaz.

La ligue et ses équipes ne sont pas impuissantes dans ce dossier. La haine ne pourra jamais être complètement éradiquée ; cela fait autant partie de l’histoire de ce pays que les étoiles et les rayures. Mais certaines mesures peuvent être prises. D’une part, les équipes peuvent contrôler qui et quoi sont amenés dans leurs arènes. La seule raison pour laquelle quelqu’un associerait le slogan de campagne de Trump à un événement sportif mettant en vedette principalement des femmes noires et/ou queer est de provoquer une réponse qui n’a rien à voir avec le basket-ball. Idem pour la femme qui porte des ongles en papier ressemblant à ceux de Wolverine.

Les équipes peuvent également recouper les noms sur les comptes de réseaux sociaux qui publient du contenu haineux avec les noms des détenteurs d’abonnements. Si une correspondance est trouvée, cette personne peut être interdite d’assister aux matchs.

Enfin, Engelbert peut embaucher quelqu’un qui possède l’expertise et les compétences nécessaires pour aider la ligue à naviguer dans l’intersectionnalité de la race, de la culture, de la sexualité et de la misogynie. Cette personne contribuerait à restaurer la réputation de la ligue en tant que lieu où les préoccupations des joueurs noirs et queer sont aussi importantes que celles d’un hétérosexuel blanc du Midwest.

(Photo de Cathy Engelbert : Alex Slitz / Getty Images)