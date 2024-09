La WNBA annonce une équipe d’expansion à Portland, la 15e franchise de la ligue

La WNBA s’étend à Portland en accordant la 15e franchise de la ligue à la ville.

L’équipe, qui a été annoncée mercredi, débutera ses activités en 2026 et sera dirigée par Lisa Bhathal Merage et Alex Bhathal, les propriétaires des Portland Thorns de la NWSL. La famille a également des liens avec la NBA puisque Raj Bhathal, leur père, est le copropriétaire principal des Sacramento Kings et le remplaçant du propriétaire majoritaire Vivek Ranadive au conseil des gouverneurs de la ligue.

L’équipe jouera ses matchs à domicile au Moda Center, dans le centre-ville de Portland, où jouent également les Trail Blazers de la NBA.

« Nous croyons au pouvoir transformateur du sport féminin et sommes ravis que les W s’installent à Portland », a déclaré Lisa Bhathal Merage dans un communiqué. « Nous savons que les communautés dynamiques et diverses de Portland soutiendront et se rallieront fortement à cette équipe. Notre objectif est de développer cette organisation en partenariat avec la communauté de Portland et nous sommes impatients de soutenir les meilleures joueuses de basket-ball du monde lorsqu’elles prendront la parole au Moda Center en 2026. »

Portland avait déjà eu une équipe WNBA de 2000 à 2002. Les Fire, comme on les appelait, appartenaient au défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Bien qu’elle disposait d’une base de fans fidèles, l’organisation a dû faire face à des pertes financières et a fermé ses portes après trois saisons.

La nouvelle de l’expansion de Portland survient alors que la WNBA envisageait sérieusement d’installer sa 14e franchise, qui a ensuite été attribuée à Toronto. Une précédente candidature de Portland pour une équipe de la WNBA avait été menée par Kirk Brown, un riche homme d’affaires qui avait fondé la société qui s’appelle aujourd’hui ZoomInfo.

Mais ces discussions ont échoué tardivement, juste avant l’annonce publique faite l’automne dernier.

Dans un lettre de novembre dernier au sénateur américain Ron Wydenqui a informé Wyden que l’examen de la ville dans le prochain cycle d’expansion de la ligue serait « reporté pour l’instant », a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert. a écrit que même si « il est devenu clair que Portland est une destination idéale pour une franchise WNBA », les problèmes liés au Moda Center empêcheraient Portland d’obtenir une équipe immédiatement.

Engelbert plus tard a déclaré aux journalistes lors du week-end des étoiles de la NBA en février dernier « Il y a certainement plus que cela. Il y a toujours plus que cela. Il n’y a jamais qu’une seule chose », ajoutant : « Il faut trouver les bons groupes de propriétaires engagés à long terme avec la bonne situation d’arène. »

En février 2023, Engelbert s’est rendue à Portland pour un événement centré sur le sport féminin, dirigé par Wyden. L’événement s’est tenu au Sports Bra, un bar de Portland consacré au sport féminin, et a vu la participation de femmes éminentes du sport de tout l’État.

En octobre, quelques semaines avant la lettre d’Engelbert, Wyden exprima sa confiance dans une interview avec L’Athlétique à propos des chances de Portland d’obtenir une équipe WNBA.

« Ce que la commissaire a vu lorsqu’elle a accepté mon invitation à venir en Oregon est, je pense, sans précédent dans le pays », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes mobilisés, pas seulement les Ducks, les Beavers, les Thorns, les Trail Blazers et autres. Nous avons montré que l’enthousiasme pour une équipe de notre communauté est sans précédent.

« Je pense que c’est pour cela que lorsque le tableau d’affichage final sera affiché, nous allons gagner. »

Dans un communiqué publié mercredi, Engelbert a qualifié le retour de la WNBA à Portland de « nouveau pas en avant important » pour la ligue.

« Portland est l’épicentre du mouvement sportif féminin et abrite une communauté passionnée de fans de basket-ball », a déclaré Engelbert. « En associant cette énergie à la vision de la famille Bhathal de diriger des équipes sportives professionnelles de haut niveau, nous nous assurerons de proposer une équipe WNBA de premier ordre à la grande région de Portland. »



Les Portland Fire et leur mascotte Spot ont joué trois saisons en WNBA de 2000 à 2002. (Sam Forencich / WNBAE / Getty Images)

Sean Highkin, du Rose Garden Report, qui a été le premier à rapporter la nouvelle de l’expansion de Portlanda déclaré que la relation existante des Bhathals avec la NBA leur a donné un avantage significatif tout au long du processus.

« C’est une ville de basket-ball », a déclaré l’entraîneur du Phoenix Mercury, Nate Tibbetts, qui a été entraîneur adjoint des Trail Blazers de 2013 à 2021. « Il n’y a pas beaucoup de sports professionnels, je sais qu’ils soutiennent les équipes gagnantes et c’est un endroit formidable en été, donc j’ai vraiment hâte d’y aller. Avec l’Université de l’Oregon et l’État de l’Oregon, et l’histoire qu’ils ont avec le basket-ball féminin, ce sera certainement une ville et un État qui le soutiendront, ce qui est génial. »

En mai dernier, la WNBA a annoncé sa décision de s’étendre à Toronto. Elle commencera à jouer sur ce marché en 2026.

En avril, L’Athlétique Les premières informations ont été communiquées par la WNBA, qui comptait étendre son réseau à 16 équipes. Sa 13e franchise, les Golden State Valkyries, devrait débuter ses activités la saison prochaine et a déjà vendu 17 000 abonnements, ce qui en fait, selon elle, la première équipe sportive féminine professionnelle à franchir ce cap.

En avril, Engelbert a cité Philadelphie, Denver, Nashville, Tennessee et le sud de la Floride comme d’autres endroits que la ligue étudie comme options d’expansion. L’Athlétique Charlotte, en Caroline du Nord, a également été envisagée, selon des informations précédemment rapportées.

« Alors que les groupes de propriétaires potentiels se bousculent pour obtenir une part de la W, nous nous attendons à avoir plus de nouvelles sur le front dans les mois à venir concernant l’expansion, et l’objectif reste ce que j’ai dit lors de la draft WNBA d’avril dernier, d’avoir 16 équipes au plus tard en 2028 », a déclaré Engelbert lors du week-end des All-Star de juillet.

