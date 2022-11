La Winnipeg Foundation a légué 500 millions de dollars, le don le plus important à un organisme de bienfaisance canadien par un particulier

La Winnipeg Foundation affirme avoir reçu le plus gros don jamais fait à un organisme de bienfaisance canadien par un particulier – un legs de 500 millions de dollars par un propriétaire d’entreprise local décédé plus tôt cette année.

“C’est avec une immense gratitude que je suis ici aujourd’hui pour annoncer un don qui transformera notre communauté”, a déclaré le président du conseil d’administration, Tom Bryk, lors d’une conférence de presse mardi.

L’argent a été laissé à la fondation, qui distribue des subventions à des organismes de bienfaisance à Winnipeg, dans le testament de Miriam Bergen, décédée en janvier.

“Beaucoup d’entre vous ne connaissent pas nécessairement Miriam Bergen ou la famille Bergen”, a déclaré Bryk, la qualifiant de “philanthrope discrète”.

Cependant, leur nom fait désormais partie d'”un héritage incroyable qui aura un impact positif sur notre ville pour les générations à venir”, a-t-il déclaré.

Avant le don de Bergen, une dotation de 150 millions de dollars de la famille Moffat, propriétaire d’une entreprise de câblodistribution et de radiodiffusion, était le don le plus important jamais fait à la Winnipeg Foundation.

Bergen était propriétaire et président d’Appleton Holdings, une société privée qui exerce ses activités sous le nom d’Edison Properties.

“Nous sommes honorés et touchés par la confiance qu’elle a placée en nous et pour son amour de notre communauté”, a déclaré Bryk.

L’annonce a été faite lors du Giving Tuesday, une campagne annuelle conçue pour célébrer les actes de bienfaisance.

Présenté comme un “mouvement mondial de générosité libérant le pouvoir des personnes et des organisations pour transformer leurs communautés et le monde », Giving Tuesday fait suite au week-end de shopping le plus frénétique de l’année, marqué par le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Appleton Holdings a été fondée sous le nom de Marlborough Developments par les parents de Bergen, Martin et Ruth Bergen. Appleton possède et exploite des immeubles résidentiels et commerciaux à Winnipeg sous la marque Edison Properties, dont beaucoup se trouvent dans le quartier North Kildonan.

Ces propriétés soutiendront désormais le travail de la Winnipeg Foundation, car le don de Bergen comprend les actions d’Appleton.

Doris Gietz, la cousine de Miriam Bergen, a réitéré ce que Bryk a dit à propos de la préférence du philanthrope pour l’anonymat.

“Miriam était extrêmement privée. Il est tout à fait possible qu’elle ait choisi de sauter ce type d’événement”, a déclaré Gietz.

“C’était une personne sans prétention et elle n’aimait pas les projecteurs. Aujourd’hui, cependant, je pense qu’il est important que nous fassions la lumière.”

Bergen aimait les chiens, photographiait les oiseaux et assistait à tous les matchs à domicile des Blue Bombers, ont déclaré Gietz et la nécrologie du philanthrope.

Elle a collectionné une variété de choses, y compris des timbres, des pièces de monnaie, des fanions, des épinglettes et des souvenirs du film de 1939. Emporté par le vent.

Bergen s’est également intéressée à la généalogie, retraçant les racines de sa famille à une époque où cela demandait plus d’efforts – bien avant Google – puis se connectant avec un certain nombre de parents à travers le monde et organisant une grande réunion de famille.

« Miriam Bergen restera dans les mémoires comme une visionnaire pour notre communauté », a déclaré Sky Bridges, PDG de la Winnipeg Foundation.

“Ce soutien exceptionnel de Miriam Bergen et son amour pour notre ville et tous ceux qui y vivent nous aideront à répondre aux besoins et aux défis les plus pressants de Winnipeg aujourd’hui et à l’avenir.”

La Winnipeg Foundation est la plus ancienne fondation communautaire du Canada, créée en 1921 par William Forbes Alloway et son épouse, Elizabeth Alloway.

En 2021, il a distribué 84,9 millions de dollars à environ 1 100 organisations caritatives de la ville. Au cours des 100 dernières années, la fondation a accordé plus de 780 millions de dollars.