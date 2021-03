La Wildlife Conservation Society (WCS) a mis à la disposition du public une collection numérique de quelque 2200 illustrations scientifiques historiques oubliées de la faune provenant de son département de recherche tropicale, qu’elle a gérée de 1916 à 1965.

Les superbes illustrations comprennent des montages de poissons d’eau profonde d’un autre monde, des portraits majestueux de paresseux, d’étranges insectes, d’oiseaux aux couleurs vives, de serpents, de grenouilles et d’autres animaux sauvages. Beaucoup d’illustrations semblent presque fantaisistes, mais sont scientifiquement exactes.

Le Département de la recherche tropicale (DTR) fonctionnait à une époque où la photographie ne pouvait pas capturer la couleur et le mouvement. Les illustrateurs ont joué un rôle essentiel pour documenter les espèces étudiées et pour présenter ces espèces à un public technique et populaire.

A déclaré Madeleine Thompson, directrice de la bibliothèque et des archives de WCS: «Alors que la plupart des défenseurs de l’environnement utilisent aujourd’hui des appareils photo numériques, à l’époque du DTR, ils comptaient sur des artistes pour documenter leurs découvertes. Les illustrations de ces archives sont d’une beauté artistique mais aussi d’importants documents scientifiques sur ce qui, à l’époque, était des espèces sauvages souvent peu connues du public occidental.

Le département de recherche tropicale était dirigé par le premier conservateur du zoo du Bronx et le célèbre naturaliste William Beebe. C’était une division du WCS, alors connue sous le nom de New York Zoological Society.

Les sites où le DTR a travaillé comprennent la Guyane britannique (aujourd’hui Guyane), les îles GalApagos, le canyon de l’Hudson, les Bermudes, le golfe du Mexique et l’océan Pacifique oriental, le Venezuela et Trinidad.

En 1965, le DTR est devenu une partie de l’Institute for Research in Animal Behavior, une coentreprise entre WCS et l’Université Rockefeller, et un précurseur direct du programme de conservation mondial WCS d’aujourd’hui.

Le personnel du DTR comprenait des scientifiques et des artistes qui ont travaillé en collaboration pour documenter les espèces qu’ils observaient et collectaient. Les artistes connus pour être représentés dans la collection numérique sont Toshio Asaeda, Harriet Bennett (plus tard Strandberg), Else Bostelmann, Douglas Boyden, John Cody, Isabel Cooper (plus tard Mahaffie), Donald Dickerman, Dwight Franklin, Kenneth Gosner, Paul G. Howes , Llewellyn Miller, Laura Schlageter, George Swanson, Helen Damrosch Tee-Van, Elswyth Thane et Ezra Winter.

Le DTR est remarquable pour inclure des femmes parmi son personnel à une époque où il y avait peu de femmes artistes qui voyageaient en expéditions et peu de femmes scientifiques.

Au sein du DTR, les scientifiques et les artistes ont travaillé en collaboration pour documenter les espèces qu’ils observaient et collectaient. Les artistes n’étaient pas simplement des décorateurs d’écrits de scientifiques; ils étaient des communicateurs intégraux des conclusions de l’équipe.

Le DTR a été publié pour un public scientifique et les illustrations ont été publiées dans des publications techniques. Pourtant, le plus grand impact du DTR était sur le public. Les livres de Beebe étaient des best-sellers, le travail du DTR a été présenté dans la presse populaire, y compris le New York Times, le National Geographic Magazine et Popular Science, et ils ont fait des présentations au public.

Au centre de ces formes de communication scientifique populaire se trouvaient les illustrations, qui ont contribué à façonner la compréhension du public américain des régions tropicales et de leur flore et faune.

La collection numérique a été financée par Malcom et Delaine Strandberg à la mémoire de William Beebe et Harriet E. Bennett Strandberg, l’un des artistes DTR et la mère de Malcom. Harriet était aussi la cousine de Beebe et Beebe était le parrain de Malcom.