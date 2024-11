La Wii a été trompée : l’expérience Switch réussie de Nintendo

Reste avec moi ici. Je n’ai pas vraiment apprécié mon temps avec la Wii U. Elle a fait quelques choses solides, mais dans l’ensemble, ce n’était tout simplement pas bon. La manette de jeu Wii U ressemblait à un jouet et les jeux laissaient largement à désirer. La Wii U est objectivement la pire console de Nintendo. Mais dans le contexte de la Switch et de son avenir ? c’est sans doute leur plus important.

Quand je repense à cette console, je me souviens à quel point le marketing était flou. Personne ne pouvait savoir s’il s’agissait d’une actualisation de mi-génération ou d’une toute nouvelle expérience. Même en montrant la manette de jeu, ce qui s’est avéré être la chose à laquelle nous aurions tous dû prêter attention.

LA WII AIMERAIT VOIR QUELQUE CHOSE

Vous savez ce qu’était la Wii U ? Un bêta-test mondial pour la Switch. Je suis convaincu que Nintendo n’allait pas sortir la Switch tant qu’ils n’auraient pas vu s’ils pouvaient créer une combinaison écran et manette d’une manière logique.

Et ils ont fait un excellent travail pour cacher cela. Nous avons un nouveau Mario, Smash Bros., Mario Kart 8, Splatoon a même fait ses débuts sur la Wii U, et curieusement, Wind Waker HD (vraiment, Nintendo ?). Quand on regarde la qualité des jeux propriétaires, on pourrait penser qu’il s’agit d’une console de niveau élite. Mais il n’y a pratiquement aucun support tiers ; Nintendo volait essentiellement en solo sur celui-ci. Même le nouveau Zelda Le jeu qu’ils ont sorti est arrivé si loin à la fin qu’il s’agissait d’un titre de lancement sur Switch.

Le gros problème ici, cependant, est que personne ne pouvait vraiment dire qu’il s’agissait d’une toute nouvelle console. Aucun des commercialisation j’ai martelé que c’était quelque chose de nouveau. C’était juste comme si Nintendo avait ajouté une tablette à sa Wii déjà existante. En plus de cela, la manette de jeu Wii U avait l’une des pires autonomies de batterie sur une manette que j’ai jamais vue. Cela pourrait évidemment être dû à l’utilisation d’un écran tactile alors que personne ne l’avait fait auparavant.

L’appât et l’interrupteur ont fonctionné

J’ai des problèmes avec cette console, mais ce que je ne peux pas nier, c’est que la stratégie de Nintendo a fonctionné. Ils ont essentiellement lancé la génération 8 pour tester ce qu’ils voulaient faire. De plus, ils n’ont jamais été particulièrement soucieux de « gagner » une génération de consoles, du moins pas publiquement.

Et je ne suis pas en colère contre cette décision. La Switch s’est avérée être l’une des meilleures consoles de tous les temps parce que Nintendo a pris ce virage. Ce qu’ils ont appris de la Wii U s’y est clairement reflété et nous avons obtenu de meilleurs jeux grâce à cette décision.

La Wii U a un héritage complexe en tant que console autonome. Mais dans le contexte plus large de la recherche constante de Nintendo en matière d’innovation et de nouvelles expériences de jeu, il s’agit d’une étape importante dans son histoire. Chaque fois que nous examinerons la Switch 2, vous pouvez être sûr que l’impact de la Wii U continuera à se faire sentir.