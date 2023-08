La WGA publie un rapport sur les 3 grands monopoles de streaming

Le Guilde des écrivains d’Amérique de l’Ouest a sorti un Rapport de 15 pages sur les trois grands services de streaming, décrivant exactement jusqu’où chacun est allé pour préserver et maintenir son monopole dans l’espace. Les trois sociétés au cœur du rapport sont DisneyAmazon et Netflix. Ces trois services de streaming font partie du Alliance des producteurs de films et de télévisionlequel est actuellement refuser des contrats équitables de la WGA, et a a provoqué une initiation à la grève de la guilde.

Le rapport complet vaut la peine d’être lu, mais voici quelques arguments distillés de la WGA qui expliquent comment ces trois sociétés prennent le contrôle de la concurrence sans se marcher sur les pieds.

Disney contrôle les moyens de production

À travers une série de multi milliard de dollars acquis sites, Disney a réussi à accaparer sa verticale sur le marché ; de Hulu à Fox en passant par Marvel, La portée de Disney ne cesse de s’étendre. Il a été en mesure de fermer les petits concurrents des studios comme Blue Sky Studios de Fox par acquisition. La WGA dit que « w vec chaque fusion, Disney a gagné des parts de marché et un effet de levier sur ses concurrents et ses travailleurs, devenant le deuxième distributeur de séries télévisées et en ligne, le plus grand employeur d’écrivains de télévision et numériques et le deuxième employeur d’écrivains de théâtre après Netflix. ”

Disney crée également des émissions pour les distribuer exclusivement via Disney+, qui compte environ 50 millions de moins abonnés qu’Amazon ou Netflix. En tant que producteur-distributeur, le rapport allègue que « Disney a unilatéralement fait pression sur les créateurs et autres travailleurs du divertissement pour qu’ils renoncent à leur participation aux futurs revenus de licence. » Cela signifie que les talents créatifs ne peuvent pas être en désaccord avec le producteur sur les moyens de distribution, sinon ils risquent d’être complètement exclus de leur travail.

Amazon contrôle les moyens de distribution

Amazon était déjà un nom familier dans la distribution des médias au moment où il s’est tourné vers le cinéma. J Faire de chaque membre Amazon Prime un abonné Amazon Prime Video était un moyen facile pour le géant du commerce électronique de tirer parti de sa base d’abonnés déjà importante. Parce qu’il a une variété d’intégrations horizontales, de la production de technologies comme les téléviseurs Fire, à la production de contenu, à l’ensemble du catalogue de MGM, cela décourage toute nouvelle entreprise de tenter de démarrer une entreprise à n’importe quelle partie du niveau de production, car elle sera en concurrence avec l’énorme entreprise à chaque étape du processus.

Cela est même vrai pour les grandes entreprises. La WGA rapporte qu’Amazon devic Les utilisateurs n’ont, pendant un certain temps en 2020, pas pu accéder à HBO Max. « Le différend aurait découlé des tentatives des dirigeants de HBO de conserver le contrôle de leur service de streaming sur la demande d’Amazon de garder HBO Max sur les chaînes Amazon, où Amazon contrôlerait l’expérience utilisateur et l’accès aux données d’audience. »

De plus, la WGA a dû poursuivre Amazon en justice pour les forcer à divulguer les numéros d’abonnés. Alors que les abonnés Amazon Prime (et donc Amazon Prime Video) se comptent actuellement dans les 200 millions pendant des années, Amazon a insisté sur le fait que le nombre d’abonnés nationaux était inférieur à 45 millions, ce qui signifiait qu’il n’a pas eu à payer les résidus dans la tranche supérieure. WGA a remporté cette affaire en 2021 et le National Labor Relations Board a exigé qu’Amazon révèle son nombre réel d’abonnés, ce qui a entraîné une augmentation des résidus pour les écrivains.

Netflix contrôle les moyens d’emploi

WGA déclare que Netflix « utilise désormais sa position de plus grand service de streaming au monde pour abuser de son influence en tant qu’employeur ». Selon la WGA, Netflix est actuellement « le plus grand employeur de scénaristes et le plus grand employeur d’écrivains pour les séries en ligne ». En raison de son statut de producteur-distributeur, Netflix enferme les créateurs et rend difficile, voire impossible, pour les créateurs de retirer des émissions de sa plate-forme, ce qui signifie que les créateurs sont souvent enfermés dans des accords non concurrentiels et de mauvais contrats de licence.

Netflix travaille également dans le même sens que le livre de jeu de Disney. Le rapport de la WGA note que Netflix a acquis de nombreux autres studios plus petits pour contrôler la production, notamment le studio de production cinématographique Albuquerque Studios, les studios d’animation Scanline VFX et Animal Logic, ainsi que les studios de jeux vidéo Night School Studio, Next Games, et Combat de Boss.

Les gardiens construisent leurs jardins clos

Le rapport de la WGA note que non seulement ces trois géants du streaming construisent leurs jardins clos de plus en plus haut, mais que d’autres services de streaming les imitent . De plus en plus de sociétés de production se transforment également en distributeurs. En plus de s’adapter à la concurrence, c’est aussi une réponse à la dissolution des lois anti-monopole de réseau connues sous le nom de Fin-Syn.

Fin-Syn (abréviation de Financial Interest and Syndication Rules) était une législation adoptée à l’origine en 1970 pour empêcher les «trois grands» réseaux – ABC, CBS et NBC – de monopoliser la télévision. La Commission fédérale des communications l’a fait en adoptant Fin-Syn, ce qui a rendu illégal pour tout réseau de posséder ou de conserver une participation financière importante dans la programmation qu’il a choisie de diffuser aux heures de grande écoute. Bien que ces règles aient été controversées et finalement dis résolu en 1991, Fin-Syn a empêché un deuxième système de studio au sein de la télévision.

Maintenant, il semble que les trois grands streamers pourraient avoir besoin de se heurter à une nouvelle version de Fin-Syn, ne serait-ce que pour empêcher la monopolisation de l’art. La télévision et le streaming semblent devenir le prochain grand champ de bataille, car la WGA allègue que ces trois gardiens sont encouragés par les investisseurs de Wall Street à b euh y leurs offres en sous-cotant les travailleurs.

La WGA propose les actions législatives suivantes, copiées textuellement de leur résumé exécutif.

Bloquer la poursuite de la consolidation

Enquêter de manière proactive sur les problèmes et les résultats anticoncurrentiels

Augmenter la réglementation et la surveillance du streaming.

La WGA est actuellement en grève pour un contrat équitable, car les trois grandes sociétés de streaming se sont montrées réticentes, par le biais de l’AMPTP, à rémunérer équitablement les travailleurs qui contribuent à la création du contenu qui les maintient au sommet de leurs industries respectives.

