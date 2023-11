La West Hartford Chamber accueillera des « Conversations colorées – L’industrie du divertissement » – We-Ha

Le Minority Business Network de la Chambre de commerce de West Hartford accueillera le forum « Colorful Conversations – The Entertainment Industry » le 16 novembre.

La Chambre de commerce de West Hartford, par l’intermédiaire de son Minority Business Network, organisera la prochaine série de conversations colorées le jeudi 16 novembre de midi à 13 h 30 via Zoom et Facebook Live. Le forum basé sur des questions et réponses sera centré sur l’industrie du divertissement à travers le prisme des personnes de couleur.

Le co-fondateur de Minority Business Network et membre du conseil d’administration de la West Hartford Chamber, Steven King, Jr. de FOURtitude Management, servira de modérateur pour l’événement d’une heure et demie. En plus de siéger au conseil d’administration de la West Hartford Chamber, King lui-même est interprète et producteur de musique au sein des groupes Soul Sound Revue et SKJ Experiment.

Les panélistes du forum sont : June Archer – animatrice de télévision/médias et directrice musicale ; Evolyn Brooks – Présentatrice et productrice ; Mousa Kraish – Acteur et réalisateur ; Monica Leigh – Actrice ; et Germiane Miller-Summers – Éditrice et responsable des médias.

Le Minority Business Network est un comité de la Chambre. Elle a été fondée début 2020 dans le but d’offrir de la visibilité, des opportunités de réseautage et des ressources aux membres de la Chambre qui sont également membres de populations raciales, ethniques et religieuses sous-représentées. Leur mission est « d’accroître la visibilité des entreprises appartenant à des minorités, de fournir un forum de discussion sur les défis uniques auxquels sont confrontés les professionnels des minorités et d’accroître la diversité des membres de la Chambre ».

“Je suis ravi de modérer, ce qui, j’en suis sûr, sera une conversation engageante et stimulante avec nousr des panélistes sur le passé, le présent et l’avenir de l’industrie du divertissement du point de vue de personnes de couleur », déclare King. «Nous avons réuni un groupe de participants, issus de divers secteurs., qui apporteront leurs propres expériences uniques au forum.

« Pendant que je guiderai la discussion, ces conversations colorées offrent toujours un dialogue productif et dynamique entre nos invités. Vous ne voudrez pas manquer celui-ci ! »

Colorful Conversations est la suite d’une série de tables rondes que le comité a co-animées fin 2020 avec la Charter Oak State College Foundation. La série de trois conférences Shea s’est concentrée sur les disparités et les inégalités en matière d’accès au capital, à l’éducation, à l’alimentation et aux soins de santé dans les minorités.

Comcast Business et Liberty Bank sont les sponsors de l’événement. Pour vous inscrire à la visite Zoom : https://business.whchamber.com/events/details/colorful-conversations-the-entertainment-industry-12681?calendarMonth=2023-11-01

Pour plus d’informations sur le réseau d’entreprises minoritaires de la West Hartford Chamber, visitez le site web.

