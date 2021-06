La webcam Dell UltraSharp intègre le cadrage automatique 4K HDR et AI

Cela peut être une légère surprise, mais jusqu’à présent, Dell n’a jamais réellement fabriqué de webcam dédiée. Tout cela change à mesure que les ventes de webcams augmentent grâce à la pandémie, et avec le Dell UltraSharp, la société prend clairement la nouvelle entreprise au sérieux.

La webcam 4K HDR propose non seulement une qualité vidéo impressionnante, mais également un capteur infrarouge pour piloter la connexion faciale Windows Hello, un capteur de proximité qui ajoute des nouvelles fonctionnalités de sécurité et une technologie de cadrage automatique AI.

Au cœur de la caméra se trouve un capteur d’image Sony STARVIS 4K, capable de capturer des vidéos 4K à 30 images par seconde ou des vidéos HD à 60 images. Il prend également en charge le HDR pour compenser en cas d’éclairage inégal et fera de son mieux pour réduire le grain de l’image lorsque vous êtes dans une lumière plus faible, tandis que la mise au point automatique devrait vous garder net quoi qu’il arrive. L’UltraSharp a un champ de vision de 90 degrés, mais vous avez également la possibilité de recadrer à 78 ou 65 degrés si vous voulez une prise de vue plus précise. Un mode de cadrage automatique voit la caméra recadrer et faire un panoramique pour vous garder au centre de la prise de vue même si vous vous déplacez – la même technologie que nous avons vue dans les récents iPad Pros et les écrans intelligents Echo Show d’Amazon.



Dell a également inclus un capteur de proximité, qui vous donne la possibilité de vous déconnecter de votre PC chaque fois que la webcam que vous n’êtes plus assez proche pour que la webcam vous détecte. Le capteur infrarouge inclus signifie qu’il est également compatible avec Windows Hello pour la connexion par reconnaissance faciale, bien que la webcam fonctionne également avec macOS. Aussi impressionnantes que soient ces spécifications techniques, Dell semble avoir autant réfléchi à la conception de l’UltraSharp qu’à ses capacités vidéo. La caméra elle-même est un cylindre lisse, enfermé dans de l’aluminium anodisé. Contrairement à la plupart des webcams, elle est livrée avec un capuchon d’objectif physique – idéal pour la confidentialité – qui se fixe magnétiquement à l’objectif. Astucieusement, lorsque vous souhaitez utiliser la webcam, vous pouvez simplement fixer le capuchon d’objectif à l’arrière du boîtier pour le garder en sécurité.



Les aimants ne s’arrêtent pas là cependant. L’appareil photo se fixe également magnétiquement à son support, ce qui signifie qu’il est facile et rapide de le retirer et de le déplacer sur le support de trépied inclus, sans vis. Tout cela est assez impressionnant, mais l’UltraSharp a un inconvénient majeur : il n’y a pas de microphone. Dell nous a dit qu’il voulait donner la priorité à la qualité vidéo sur l’audio, et pense que la plupart des utilisateurs seront de toute façon satisfaits d’un casque ou du micro de leur ordinateur portable. Cela signifie que les utilisateurs de bureau ne pourront pas accéder à un appel vidéo rapide sans saisir leur casque. L’autre défi est le prix – le Dell UltraSharp est disponible à partir d’aujourd’hui pour 149 £/199 $, ce qui n’est pas bon marché pour une webcam. Consultez notre guide des meilleures webcams que nous avons examinées pour plus d’options.