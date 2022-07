La Weathered Ways Farm de Genève propose des événements locaux gratuits cet été et cet automne – Shaw Local

Après une année 2021 dynamique, la propriétaire Ashley Keller dégage une disposition ensoleillée à propos de Weathered Ways Farm, un collectif basé à Genève avec un marché de producteurs et un espace pour les événements communautaires.

Les visiteurs qui se sont aventurés la saison dernière au 39W270 Keslinger Road devraient s’attendre à des offres élargies à tous les niveaux, une catapulte vers ce que Keller espère être la création d’un favori de longue date du comté de Kane.

Ferme des Chemins Patinés de Genève (Photo fournie par Weathered Ways Farm)

“Cette année, ce que j’essaie de faire, c’est de fournir à la communauté suffisamment d’événements formidables auxquels elle peut assister et qui ne coûteront pas un bras et une jambe, ou même rien du tout”, a-t-elle déclaré. « Pour qu’ils puissent voir ce que nous faisons pendant que nous le faisons. Alors ils vont venir là-bas et ils vont voir les progrès, et ils vont voir ce que nous faisons pour que l’année prochaine ils puissent revenir… et nous soutenir.

Les offres prévues dans l’une des deux granges de la propriété comprennent un yoga nocturne gratuit (12 août), une fête Oktoberfest gratuite (16 septembre) et un chili sans frais d’entrée, prévu pour le 13 novembre.

Bien que Keller ait rappelé aux visiteurs, surtout au début de la saison, que certaines constructions d’installations restent en cours, elle pense que l’expérience communautaire rustique vaudra le déplacement à mesure que le projet se développe – et bien au-delà.

Pour elle, Weathered Ways se distingue en étant “plus un endroit où vous allez avec votre famille et où vous restez un moment, et les enfants courent dans les champs de luzerne et ils jouent avec des jouets et des sacs pour enfants.” et des trucs amusants pour les adultes et pour les enfants.

Le Local Love Market compte 35 vendeurs et fonctionne de 10 h à 14 h les deuxième et quatrième samedis de chaque mois.

Ferme des Chemins Patinés de Genève (Photo fournie par Weathered Ways Farm)

“Les attentes initiales lorsque j’ai acheté la ferme étaient un rêve, bien sûr. Je ne l’avais jamais fait auparavant », a déclaré Keller. “Et c’était un peu comme, ‘OK, la première année, nous allons construire une grange, nous allons faire toutes ces choses.’

«Et la réalité a en quelque sorte frappé la première année, où vous essayez d’obtenir une installation (utilitaire) et un puits et essayez de tout faire de la bonne manière à travers le comté, et juste des retards, évidemment, avec COVID et tout ce qui se passe . Je suis donc dans un endroit très confortable en ce moment, mais je peux certainement dire qu’il a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour que tout démarre.

Gerrit Husar, agriculteur fleuriste et propriétaire de Farmdog Flowers à Batavia, a établi une relation rapide avec Keller lorsque le couple avait des stands adjacents au marché des fermiers de St.Charles en 2020. Maintenant, Farmdog cultive près d’un acre sur la propriété Weathered Ways et vend sur -placer.

“Weathered Ways est devenu une famille”, a déclaré Husar. «Être en mesure de mettre des terres et des machines à la disposition de petites fermes en démarrage comme la nôtre ne ressemble à rien d’autre, n’importe où. Ce genre de modèle n’existe tout simplement pas à ma connaissance, et c’est génial.

Pour plus d’informations sur les événements ou d’autres offres, visitez www.weatheredways.com.

Cet article est initialement paru dans le Numéro de juillet du Kane County Magazine.