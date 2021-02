Quand elle est tombée à travers la scène de la Wembley Arena, elle s’est relevée et s’est époussetée devant une foule de milliers de personnes, car, pour Gemma Collins, le spectacle doit toujours continuer.

Il est donc facile de supposer que la star de télé-réalité est assez dure pour tolérer toute critique – mais même l’armure de sa caricature «The GC» ne peut pas résister au barrage de menaces de mort auxquelles elle est soumise.

Cela ne devrait pas non plus le faire.

Quand elle s’effondre sur les histoires de vie de ce soir, racontant à Piers Morgan comment elle a développé une peau épaisse pour «survivre» à l’industrie du divertissement difficile et détaillant une histoire d’automutilation, c’est le même côté vulnérable de Gemma que j’ai vu quand elle m’a pleuré. ses craintes de ne jamais avoir d’enfants après une fausse couche.

Puis une star de TOWIE, en 2013, elle a avoué en larmes qu’elle se sentait angoissée que perdre son bébé était une «punition» pour un avortement précédent – c’était un monde loin des singeries frivoles de diva qui lui ont donné naissance une série dérivée.







(Image: ITV)



L’année suivante, elle ignorerait effrontément une crise hystérique dans un hélicoptère, quelques jours avant de quitter I’m A Celebrity … sans même participer à un procès.

Et elle a débordé de confiance lorsqu’elle a répondu aux critiques sympas du juge Jason Gardiner en 2019.

Elle est toujours en or à la télévision.

Désormais, elle peut commander 75000 £ en une seule journée – simplement en publiant sur les réseaux sociaux.







(Image: Unité de contenu partagé)



Dans certains coins sombres d’Internet, on croit qu’être bombardé d’abus fait partie de ce prix, mais aucun chèque de paie ne pourra jamais couvrir les dommages qu’il cause mentalement.

«Cela peut ruiner votre vie», admet Gemma demain.

Même nos étoiles les plus coriaces ne sont pas invincibles. Et après la perte dévastatrice de la vie de certaines des stars les plus brillantes de la télé-réalité au cours des dernières années, il est déjà trop tard pour que les entreprises de médias sociaux prennent des mesures contre leurs propres utilisateurs.

Mais ce serait mieux tard que jamais.