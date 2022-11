La vue pas si habituelle du lion buvant de l’eau de la piscine

Au fil du temps, les animaux se sont adaptés pour vivre dans le monde des humains. Ils semblent souvent faire des choses ou des activités qui sont normales pour un humain. Comme un chat marchant sur un tapis roulant ou un jaguar nageant dans la piscine. La faune offre sans aucun doute certaines des vidéos les plus fascinantes et les plus divertissantes. Récemment, une vidéo d’un lion se désaltérant en buvant l’eau de la piscine est devenue virale. Le clip désormais viral a été tourné à distance.

La caméra fait un panoramique vers le lion, que l’on peut voir en train de boire dans la piscine. Après cela, il est venu devant, a remarqué la personne qui tirait et s’est calmement assis devant la piscine avec son aura toute-puissante. Le texte intégré sur Instagram Reel disait: “C’est un peu effrayant.”

La légende écrite de la vidéo disait : “Quand tu veux aller nager mais… la fierté des Lions est venue boire dans notre camp de tentes.”

Les utilisateurs de l’application de partage de photos et de vidéos ont réagi à la vidéo. “C’est effrayant mais quelle expérience incroyable”, a déclaré l’un des utilisateurs. Un autre a commenté: «Le meilleur sauveteur que j’aie jamais vu. Tout le monde reste à l’écart de la piscine. Personne ne nage aujourd’hui… point final.

Un autre utilisateur a écrit : « S’il est cool, je suis cool. Au moins, j’aurais une bonne histoire à raconter aux portes si je me faisais supprimer par un lion.

Un autre a dit: «Il était comme; ‘Je vais boire cette eau et me détendre ici, dans mon habitat naturel…'”

Regardez la bobine ici :

La vidéo a dépassé les 1,4 million de vues depuis sa mise en ligne.

Une vidéo similaire d’un éléphant mangeant des puchkas dans la rue d’Assam était devenue virale sur les réseaux sociaux. Chaque fois que le vendeur servait les puchkas, l’éléphant l’attrapait avec justesse dans la trompe pour le dévorer.

