La vue inhabituelle et rapprochée d’un démocrate sur DeSantis

“C’est un gars qui peut absorber beaucoup d’informations”, a déclaré Moskowitz. “Il est extrêmement brillant.”

Quant à l’opinion de certains démocrates selon laquelle la gestion de la pandémie par DeSantis offre une opportunité politique d’attaquer le gouverneur pour avoir causé des morts inutiles – Covid-19 a tué plus de 83 000 personnes en Floride jusqu’à présent, le troisième plus grand de tous les États, conformément à son classement démographique – Moskowitz est sceptique.

“Vous avez peut-être raison de dire que la réouverture de la société a peut-être entraîné plus de décès”, a-t-il dit, “mais cela ne signifie pas que les gens n’en voulaient pas.”

Mais Moskowitz a hésité lorsque je lui ai posé des questions sur le récent appel de DeSantis pour enquêter sur les fabricants de vaccins pour avoir prétendument minimisé les effets secondaires potentiels sur la santé, se positionnant à la droite de Donald Trump alors que le gouverneur envisage une course présidentielle.

“Je ne peux pas parler pour lui à ce sujet, car évidemment je ne suis plus là”, a déclaré Moskowitz. « Donc, je ne sais pas ce qu’il regarde ou ce qu’il pense. Je pense que la Floride devrait être fière de son programme d’administration de vaccins.

“Nous devons admettre que la Floride est un État rouge”

La prudence de Moskowitz repose sur le fait qu’avec New York, la Floride était l’État où les républicains ont eu leur meilleure performance électorale en 2022.

Pour la première fois depuis la reconstruction, il n’y a plus de démocrates au bureau de l’État en Floride. La délégation de la Chambre est passée de neuf démocrates à huit, sur un total de 28 sièges. DeSantis a facilement envoyé Charlie Crist, un ancien gouverneur républicain devenu membre du Congrès démocrate qui a été largement critiqué comme un rechapage terne. Le sénateur Marco Rubio a battu le représentant Val Demings par une marge similaire.

En novembre, Moskowitz a battu Joe Budd, un entrepreneur résolument pro-Trump, de seulement cinq points de pourcentage – un signe de l’extrême droite de l’État. Le district comprend le comté de Broward, un bastion démocrate diversifié, ainsi que des parties du riche comté de Palm Beach au nord. Dans leur course au poste de gouverneur en 2018, Andrew Gillum a battu DeSantis dans le comté de Broward par 37 points de pourcentage et a remporté le comté de Palm Beach par 17 points ; quatre ans plus tard, DeSantis a réduit sa marge de perte à Broward à 15 points et a remporté Palm Beach par trois. C’était la première fois qu’un républicain remportait le comté depuis 1986.