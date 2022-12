La vue du Portugal : pourquoi Cristiano Ronaldo doit rester sur le banc contre le Maroc | Goncalo Ramos représente l’avenir au milieu des liens de Premier League | Nouvelles du football

L’expert portugais du football Pedro Sepulveda dirige la règle sur le camouflet portugais de Cristiano Ronaldo, car l’attaquant a été nommé sur le banc de son pays pour la première fois depuis 2008, ainsi que l’impact du talent émergent Goncalo Ramos.

Parlant sur Sky Sports Nouvelles, Sepulveda a également discuté de l’avenir de Ronaldo et de la direction qu’il pourrait suivre après la résiliation mutuelle de son contrat à Manchester United à la suite d’une interview avec TalkTV, où il a fortement critiqué le club et le manager Erik ten Hag.

Sepulveda insiste sur le fait que Ronaldo a encore un rôle à jouer dans la campagne du Portugal pour la Coupe du monde 2022, mais accepte qu’il puisse être réduit à un rôle de remplaçant suite à la performance explosive de la doublure Ramos contre la Suisse.

Image:

Goncalo Ramos célèbre après avoir ouvert le score pour le Portugal contre la Suisse





À 21 ans et 169 jours, Ramos est devenu le deuxième plus jeune buteur portugais de l’histoire de la Coupe du monde, après Ronaldo (21 ans et 132 jours), en inscrivant un triplé lors de la défaite 6-1 de son équipe contre le Suisse mardi.

“Comment Fernando Santos peut-il ne pas mettre Ramos dans le prochain match?” Sepulveda a spéculé sur le joueur de 21 ans, qui susciterait également l’intérêt de divers clubs de Premier League – un point de vue partagé par son collègue journaliste portugais Pedro Mendonca de Télévision sportive.

Et où finira Ronaldo ? Sepulveda dit que les clubs qui participent généralement à la compétition de la Ligue des champions “ne veulent pas de Ronaldo”, et qu’il devrait “repenser sa façon de voir le football” à la lumière de la réalité de son âge à 37 ans.

“Ronaldo sur le banc a été une surprise”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de football portugais Pedro Sepulveda admet que Cristiano Ronaldo n’est plus le joueur qu’il était et doit réfléchir à la meilleure façon de terminer sa carrière



Ronaldo a été exclu du onze de départ du Portugal lors d’un match de tournoi majeur pour la première fois depuis 2008 lorsqu’il était absent contre la Suisse, mettant fin à une séquence de 31 matchs dans lesquels il avait été titulaire pour son pays.

“C’était une surprise pour tout le monde, car si vous m’aviez dit il y a un mois que je verrais Cristiano sur le banc lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde, j’aurais dit que c’était fou”, a déclaré Sepulveda.

“Je ne pense pas vraiment que ce soit une option pour [Fernando] Santos. C’était à cause de la dernière fois, quand Santos l’a sorti du terrain. Ronaldo n’a pas bien géré cela. Les caméras l’ont capturé.

“Santos, quand il a vu l’image, bien sûr qu’il devait le faire sinon il perdrait le vestiaire. Je pense vraiment que ce n’était pas une option technique, c’était une option à cause des actions de Ronaldo.

“Le truc, c’est que le gars qui a remplacé Ronaldo, Goncalo Ramos, a marqué trois buts et fait une passe décisive. Comment Santos peut-il ne pas mettre Ramos au prochain match?”

Le Portugal est-il meilleur sans Ronaldo ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol a estimé que Cristiano Ronaldo était “vexé” de ne pas être titulaire pour le Portugal lors de sa victoire 6-1 contre la Suisse. L’attaquant semblait montrer son mécontentement avant de sortir du banc



Contre la Suisse, le Portugal a enregistré sa plus grande marge de victoire dans les huitièmes de finale d’une Coupe du monde, marquant six buts en dehors des phases de groupes pour la toute première fois.

“Il m’est difficile de dire [if Portugal are better without Ronaldo]”, a poursuivi Sepulveda. “Parce qu’il est probablement le meilleur joueur portugais de tous les temps. Nous parlons de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Quand on a un joueur comme Ronaldo, il joue toujours, à mon avis, à un haut niveau.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien international de la République d’Irlande Kevin Kilbane revient sur la victoire 6-1 du Portugal contre la Suisse et se demande si Cristiano Ronaldo devrait faire partie de leurs plans à l’avenir



“Si vous regardez l’équipe du Portugal, elle a tellement de joueurs potentiels, de jeunes joueurs. Bernardo Silva, Joao Felix, Rafael Leao, Goncalo Ramos. Tant de bons joueurs.

“Si vous regardez l’équipe, la façon dont ils jouent, c’est différent quand Ronaldo joue et quand il ne joue pas. Regardez hier [against Switzerland]ce n’est pas normal que le Portugal marque six buts.

“Si le Portugal joue le prochain match contre le Maroc sans Ronaldo – vont-ils jouer de la même manière ? Vont-ils marquer autant de buts ? Je pense vraiment que Santos a beaucoup de choses à penser dans la semaine. Je ne pense pas que vous peut avoir Goncalo Ramos sur le banc après le match d’hier [against the Swiss].”

Quel avenir pour Ronaldo ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dharmesh Sheth fait le point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo alors que le club saoudien d’Al-Nassr est le favori pour signer l’agent libre pour un contrat de 200 millions de dollars par an



L’agent libre Ronaldo n’a pas encore terminé son transfert supposé à Al-Nassr, mais le club saoudien a déposé une “meilleure offre” à la star portugaise.

Sepulveda a déclaré: “Je suis d’accord, ce n’est pas le même Ronaldo. Cela ne veut pas dire que maintenant ce n’est pas un bon joueur. Je pense qu’il est toujours un bon joueur, avec un style différent. Si vous regardez son âge, c’est normal Je ne peux pas dire que Ronaldo n’est plus un bon joueur, je pense que c’est une insulte à sa carrière.

“Les clubs pour lesquels Ronaldo serait intéressé à signer ne s’intéressent pas à lui de nos jours. C’est la vérité. Je pense que Ronaldo devrait réfléchir à la manière dont il va terminer sa carrière. Nous arrivons à ce moment.

“Bien sûr, dans sa tête, il peut encore gagner une Ligue des champions. Mais je ne pense pas que cela puisse plus arriver. Il devrait repenser sa façon de voir le football.

“J’ai contacté certaines sources et c’est vrai que l’offre d’Al Nassr – nous parlons de beaucoup d’argent. C’est insensé. Ronaldo ne regarde pas l’argent. L’argent que Ronaldo gagne ces jours-ci dans les publicités est bien plus que ce qu’il gagne jouer au football.

“Il pense toujours qu’il peut jouer pour une équipe qui peut se battre pour la Ligue des champions. S’il ne change pas d’avis, il pourrait être difficile de décider de son avenir. De nos jours, les équipes qui jouent pour se battre pour la Ligue des champions ne veulent pas de Cristiano. Ronaldo.”

Intérêt du PL pour Ramos “de grande valeur”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert portugais du football Pedro Sepulveda suggère qu’une offre de Newcastle pour l’attaquant de Benfica, Goncalo Ramos, âgé de 21 ans, est imminente



Le jeune attaquant Goncalo Ramos se dirigera-t-il vers la Premier League lors du mercato de janvier ?

Sepulveda a déclaré: “Pendant la fenêtre de transfert estivale, Benfica voulait le vendre. Le manager, Roger Schmidt, pensait qu’il avait besoin d’un attaquant avec des caractéristiques différentes.

“Il voulait vendre Goncalo Ramos pour signer un nouveau [striker]. Benfica voulait 40 millions d’euros pour Ramos. L’offre qui venait d’un club anglais – Wolverhampton – et ils voulaient un prêt avec option d’achat, ce que Benfica a rejeté.

“Combien vaut la valeur de Ramos après le dernier match [for Portugal against Switzerland]? Combien gagne-t-il s’il joue le prochain match et marque un autre but ? De nombreux clubs en Europe regardent Goncalo Ramos.

“Si vous regardez le nombre de followers sur les réseaux sociaux après le match, il a augmenté de plus de 100 000. Maintenant, beaucoup de gens dans le monde entier connaissent Goncalo Ramos et de nombreux grands clubs regardent ce type.”