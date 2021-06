La vue du pilote sur les toits de Mumbai à couper le souffle lors de l’atterrissage d’un avion laisse les internautes hypnotisés

La pandémie de COVID-19 a perturbé toutes nos vies, et nous ne semblons tout simplement pas la remettre sur les rails. La seule chose qui nous a le plus manqué au cours de la dernière année est notre voyage. Le virus a détruit tous les plans de voyage et nous étions coincés chez nous pendant le verrouillage. Soyons clairs : nous ne sommes pas snob et nous nous plaignons ici, mais le sentiment de reprendre l’avion est tout ce dont nous avons besoin en ce moment pour sortir de la routine monotone. Pourquoi des avions ? Parce qu’acceptons-le – tout est extrêmement beau vu du ciel et il n’y a rien qui puisse battre le sentiment.

La plupart d’entre nous aiment regarder par la fenêtre de l’avion en regardant les magnifiques images de nuages ​​et la vue sur la ville depuis le ciel. Bien que nous ne soyons pas sûrs de la prochaine fois que vous auriez la chance de monter à bord d’un avion, la dernière vidéo virale nous montrant la vue du pilote depuis le cockpit vous laissera sûrement hypnotisé.

Cette vidéo en accéléré a été enregistrée à partir du pare-brise du vol et montre les images étonnantes de la mer d’Oman et de la ligne d’horizon de Mumbai avant que l’avion n’atterrisse enfin sur la piste de l’aéroport.

Vérifiez le ici:

Partagé sur Twitter par @larissafernand, le clip de 23 secondes a jusqu’à présent obtenu près de 28 000 vues et 1,2 000 likes sur le site de microblogging. Réagissant aux visuels étonnants présentés dans la vidéo, de nombreux utilisateurs ont déclaré que le clip leur avait fait rater les avantages du voyage.

La façon dont les pilotes manœuvrent l’avion après l’atterrissage à une vitesse aussi élevée et font tourner l’avion comme s’il conduisait une voiture sur une autoroute. Vraiment fascinant – Coalguy (@thecoalguy) 28 juin 2021

Nice, arrivant au-dessus de la mer d’Oman -> Versova -> autoroute express occidentale et atterrissage… – Sean Patrick Fallon (@Seanfallon) 28 juin 2021

Pendant ce temps, certains des utilisateurs ont également complimenté les compétences des pilotes qui manœuvrent les avions en douceur dans le ciel. « Wow! C’est donc ce qui se passe que nous ne voyons pas lorsque nous attachons nos ceintures de sécurité et parfois même fermons les yeux – OMG – mon cœur a raté tous les battements », a écrit une utilisatrice dans sa réaction.

Que pensez-vous de cette vidéo ?

