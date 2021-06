La vue depuis le pub, le vrai foyer du football pour de nombreux fans

MANCHESTER, Angleterre – C’était une nuit calme au pub Bay Horse vendredi, mais les habitants savaient qui blâmer pour cela. Gareth Southgate, le manager de l’Angleterre, a été désigné comme la raison pour laquelle l’atmosphère était aussi plate qu’une bière chaude après 90 minutes d’occasions manquées et de moments nerveux lors du match nul 0-0 lors du choc de l’Euro 2020 avec l’Écosse à Wembley.

« C’est plutôt nul ça, n’est-ce pas ? Barry Barlow, un habitué du pub, a déclaré à ESPN. « Southgate a choisi la mauvaise équipe et l’Angleterre n’a jamais commencé. Le pub est généralement assez animé quand il y a un gros match, mais c’était comme un mardi soir calme ici ce soir. »

Même l’après-match diffusé sur le système audio de « Vindaloo », la chanson tapageuse des fans qui remonte à la Coupe du monde 1998, n’a pas pu lever les buveurs non impressionnés de leurs sièges.

« Southgate aurait dû mettre [Jack] Grealish plus tôt », a déclaré un autre fan, qui ne voulait pas être nommé en raison de la réglementation COVID-19 Test and Trace, qui peut nécessiter 10 jours d’auto-isolement si une personne est réputée avoir été en contact avec quelqu’un qui a été testé positif pour le virus.

Alors que 22 500 supporters ont regardé – et enduré – l’impasse du groupe D à l’intérieur du stade de Wembley, avec la capacité habituelle de 90 000 réduite de 75% en raison des restrictions COVID-19 en cours, des milliers de pubs à travers l’Angleterre, tout comme le Bay Horse, ont accueilli des fans pour regarder le match à la télévision et sur grand écran. Où que vous soyez assis au Bay Horse, un petit pub à Heywood, au nord de Manchester, vous pouvez voir au moins deux écrans de télévision et les jeux en direct sont un élément clé de l’entreprise.

« Le football est énorme pour le pub », a déclaré à ESPN Mick Smith, le directeur du pub. « Nous gérons la branche locale du Manchester United Supporters’ Club, donc les jours de match sont évidemment énormes pour nous. Et après l’année que nous avons eue avec la pandémie, l’Euro 2020 n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

« Avec trois verrouillages, nous avons été fermés, par intermittence pendant huit mois. Cela a été difficile, et c’est toujours difficile parce que nous ne pouvons pas avoir les chiffres habituels à cause des mesures de distanciation sociale, donc c’est fantastique de pouvoir prendre réservations et remplir le pub pour les matchs d’Angleterre. »

Le football au pub est devenu le principal moyen utilisé par les fans anglais pour soutenir leur équipe nationale lors d’un grand tournoi d’été. Le phénomène remonte à l’Euro 96, lorsque l’Angleterre a accueilli le tournoi et atteint les demi-finales avant d’être éliminée aux tirs au but par l’Allemagne. Southgate a raté le coup de pied crucial dans cette fusillade et a également été accusé d’avoir tué l’atmosphère cette nuit-là.

Le lancement de la Premier League en 1992, qui coïncidait avec la diffusion de tous les matchs en direct sur des chaînes non terrestres, a incité de nombreux fans à regarder dans les pubs plutôt que de payer des frais d’abonnement mensuels. L’Euro 96, c’était quand les pubs et les matchs anglais se sont entremêlés, au point où c’est maintenant le seul moyen de regarder les matchs des grands tournois pour des millions de fans de football britanniques.

Pour les fans qui ne pouvaient pas être à Wembley pour soutenir l’Angleterre ou l’Écosse, il n’y avait qu’un seul endroit à regarder : le pub. Robert Perry/PA Images via Getty Images

« Je me souviens avoir été ici à 7 heures du matin pour regarder l’Angleterre affronter le Brésil lors de la Coupe du monde 2002 », a déclaré Barlow. « C’était un peu bizarre d’être assis dans un pub à ce moment-là – je ne ferais pas ça normalement – mais le décalage horaire au Japon signifiait que nous étions tous assis ici, buvant des pintes avec notre petit-déjeuner! »

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, des recherches menées par la British Beer and Pub Association (BBPA) ont montré que 6 millions de pintes de bière avaient été achetées en regardant le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Tunisie. Au moment où l’Angleterre affrontait la Croatie en demi-finale, le nombre de consommateurs était passé à 10 millions.

Les protocoles COVID-19, tels qu’une capacité réduite et l’interdiction de se tenir au bar, signifient qu’il est peu probable que les pubs répètent ces chiffres pendant l’Euro 2020, mais le tournoi est toujours considéré comme un coup de pouce crucial pour le secteur de l’hôtellerie.

« Nous nous attendons à ce que les fans des deux pays achètent 3,4 millions de pintes lorsqu’ils regardent le match lui-même », a déclaré Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, avant le match Angleterre-Écosse. « Malheureusement, les restrictions actuelles sur les pubs dans les deux pays signifient que l’expérience ne sera pas la même. Aucune position et aucune limite sur la taille des groupes, ainsi que la distanciation sociale, vont considérablement réduire le nombre de personnes qui peuvent profiter du jeu dans le pub. Pour cette raison, nous nous attendons à ce que les pubs en Angleterre et en Écosse vendent 850 000 pintes de moins qu’ils ne l’auraient fait sans restrictions. »





Avec ou sans restrictions, les pubs peuvent naturellement être des lieux animés, mais les mesures COVID-19 ont sans aucun doute atténué l’atmosphère pendant que l’Angleterre jouait contre l’Écosse. Les buveurs devaient pré-réserver des tables, qui étaient espacées avec des avertissements indiquant qu’elles ne pouvaient pas être déplacées, et des masques faciaux devaient être portés chaque fois qu’ils se déplaçaient dans le pub. Des pompes de désinfectant pour les mains se trouvaient dans chaque pièce et les clients devaient laisser leur nom et leur numéro de téléphone sur une feuille de test et de traçabilité à l’entrée. Mais certaines mesures ont provoqué la consternation et la frustration.

« C’est ce contre quoi nous nous battons », a déclaré le directeur du pub Smith, pointant du doigt la première page du journal Metro de ce jour-là, qui publiait un article mettant en garde contre 1 000 £ d’amende pour les pubs qui autorisent « huer, chanter ou scander » des clients risque de propagation du virus par de tels comportements. « Qu’est-ce qu’ils s’attendent à ce que je fasse ? Luttez quelqu’un au sol s’il commence à encourager un but ? »

Heureusement pour Smith, il y avait rarement un risque que quelqu’un saute sur ses pieds et applaudisse pendant le match de vendredi. En raison du manque de sensations fortes et de chances de marquer, l’ambiance ressemblait plus à une salle d’attente chez le dentiste qu’à un pub rempli de fans de football.

Mais ils seront de retour lorsque l’Angleterre affrontera la République tchèque mardi et si l’équipe de Southgate commence à jouer à son potentiel et atteint les dernières étapes de l’Euro 2020, les pubs deviendront plus occupés et le bruit deviendra plus fort.