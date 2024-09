La vue d’ensemble : les visages et les lieux de l’outback australien | Photographie

jeOn dit que nous passons les premières décennies de notre vie à essayer de fuir notre foyer et les années suivantes à chercher des moyens d’y retourner. Le photographe australien Adam Ferguson Il a grandi dans une ville appelée Dubbo, dans l’arrière-pays de la Nouvelle-Galles du Sud. Sa famille a déménagé sur la côte quand il avait 12 ans ; dès qu’il a pu, une fois adulte, il est parti pour New York, où il a travaillé dans des zones de conflit en Afghanistan et ailleurs. Il y a environ 10 ans, ses pensées sont revenues aux endroits qu’il avait laissés derrière lui.

En 2014, Ferguson a commencé à travailler sur un projet qu’il appelle Grand cielparcourant plus de 30 000 km à travers le bush australien, photographiant les habitants des villes minières, des élevages de moutons et des villages isolés. « Une partie de l’expérience de vivre dans ce paysage immense et vaste réside dans la relation que chaque individu doit établir avec cet environnement isolant », a déclaré Ferguson à propos de son travail. « Il était logique de placer chacun dans l’espace qu’il doit occuper. Je voulais construire une scène qui complète ou contribue à renforcer l’histoire de cette personne. »

Dans le cas des deux jeunes femmes qu’il a photographiées à Wadeye, un village aborigène isolé dans les Territoires du Nord, l’histoire portait sur leur désir d’être connectées à un collectif au-delà des horizons qu’elles pouvaient voir. Dans un nouveau livre de ses photographies Big Sky, Ferguson – qui a été nominé pour le prix Taylor Wessing du portrait de cette année – remercie « les gardiens traditionnels qui m’ont généreusement accepté et ont partagé des histoires qui ont contribué à façonner ces photographies » et « reconnaît plus de 65 000 ans de récits qui ont eu lieu à travers ce que nous appelons aujourd’hui l’Australie ». Les lignes de chansons dans ce cas semblent inclure des mots et des paroles de la femme qui regarde à l’arrière du t-shirt de ses sujets ; les Swifties migrent partout.