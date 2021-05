La vue de l’aveugle partiellement rétablie grâce à la thérapie génique «  optogénétique  »

«Ce n’est évidemment pas la fin du chemin, mais c’est une étape majeure», a déclaré le Dr José-Alain Sahel, un ophtalmologiste qui partage son temps entre l’Université de Pittsburgh et la Sorbonne à Paris.

La procédure est loin de la vision complète. Le volontaire, un homme de 58 ans qui vit en France, devait porter des lunettes spéciales qui lui donnaient la perception fantomatique des objets dans un champ de vision étroit. Mais les auteurs du rapport disent que l’essai – le résultat de 13 ans de travail – est une preuve de concept pour des traitements plus efficaces à venir.

«Voir pour la première fois que cela a fonctionné – même si ce n’est que chez un patient et dans un œil – est passionnant», a déclaré Ehud Isacoff, neuroscientifique à l’Université de Californie à Berkeley, qui n’a pas participé à l’étude.

Pour ces maladies, le Dr Sahel et d’autres chercheurs ont expérimenté un type de réparation plus radical. Ils utilisent la thérapie génique pour transformer les cellules ganglionnaires en nouvelles cellules photoréceptrices, même si elles ne captent normalement pas la lumière.

Le Dr Sahel et d’autres scientifiques tentent depuis des décennies de trouver un remède aux formes héréditaires de cécité. Ces troubles génétiques privent les yeux des protéines essentielles nécessaires à la vision.

Le Dr Sahel et ses collègues ont reconnu que les protéines optogénétiques créées par le Dr Boyden et d’autres n’étaient pas suffisamment sensibles pour produire une image à partir de la lumière ordinaire pénétrant dans l’œil. Mais les scientifiques ne pouvaient pas envoyer de lumière amplifiée dans l’œil, car l’éblouissement détruirait le tissu délicat de la rétine.

Le Dr Sahel et d’autres chercheurs se sont demandé s’ils pouvaient utiliser l’optogénétique pour ajouter des protéines photosensibles aux cellules de la rétine. Après tout, pensaient-ils, les cellules rétiniennes sont aussi des nerfs – une extension du cerveau, en d’autres termes.

À l’origine, les chercheurs ont développé cette technique, appelée optogénétique, pour sonder le fonctionnement du cerveau. En insérant une minuscule lumière dans le cerveau de l’animal, ils pourraient activer ou désactiver un certain type de cellule cérébrale en appuyant simplement sur un interrupteur. La méthode leur a permis de découvrir les circuits sous-jacents à de nombreux types de comportement.

Au début des années 2000, des neuroscientifiques ont découvert comment installer certaines de ces protéines dans les cellules cérébrales de souris et d’autres animaux de laboratoire en injectant des virus porteurs de leurs gènes. Les virus ont infecté certains types de cellules cérébrales, qui ont ensuite utilisé le nouveau gène pour construire des canaux sensibles à la lumière.

Les scientifiques tirent parti des protéines dérivées d’algues et d’autres microbes qui peuvent rendre toute cellule nerveuse sensible à la lumière.

Les scientifiques ont donc choisi une protéine optogénétique sensible uniquement à la lumière ambrée, plus agréable à l’œil que les autres couleurs, et ont utilisé des virus pour fournir ces protéines ambrées aux cellules ganglionnaires de la rétine.