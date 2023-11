La vue de Gaza – d’un citoyen américain qui vient de partir : NPR

Qassam Ali : Je dois partir demain matin, car ils nous donnent 72 heures. Je ne comprends pas pourquoi. J’ai une maison au Caire, j’ai une ferme au Caire. [The U.S. officials say] “Tu devras partir.” J’ai donc décidé d’aller à Malte et d’y passer du temps pour voir et réfléchir. [about] ce que je vais faire après avoir récupéré.

Marie Louise Kelly : Alors, où est ta mère maintenant ? Où est ta sœur?

Ali : Ma mère, ma sœur, ma nièce et mon neveu sont toujours là à Gaza. Ils refusent de partir. Ils décident que si nous allons mourir, mourons dans notre maison. Bien sûr, c’est pour ça que je ne suis pas content de partir, parce que je m’inquiète pour eux. Ma mère, elle a élevé seule nos sept enfants — [we] reçu la meilleure éducation. Alors j’aime ma mère et maintenant je la quitte.

Les gens pensent que je suis heureux de partir. Non. Habituellement, je voyage beaucoup dans ma vie hors de Gaza et j’ai toujours l’impression que Gaza est une prison. Quand vous entrez, vous entrez dans la prison. Il faut toujours une autorisation pour partir et je suis toujours heureux de sortir de Gaza… Mais cette fois, je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas en sécurité. Parce qu’une partie de moi est toujours à Gaza.

Kelly : Pensez-vous que vous y retournerez un jour ? Pensez-vous que vous reverrez Gaza dans votre vie ?

Ali : Je ne sais pas. J’adore Gaza. Je suis accro à Gaza. Vous savez, j’ai la chance de vivre confortablement partout dans le monde, mais je reviens toujours à Gaza. Je ne sais pas. Si ma mère reste en vie, j’irai. Même s’il n’y a plus rien pour moi après toutes ces destructions… Je n’aime pas mourir sans revoir Gaza.

Kelly : Vous avez dit que vous vous sentiez en colère maintenant. Chez qui ? À qui blâmez-vous pour ce qui arrive à votre maison, à votre famille ?

Ali : Israéliens et Américains. Et vraiment, je suis en colère contre M. Biden.

Kelly : Même si les États-Unis vous ont aidé à vous mettre en sécurité ? Même si les États-Unis vous ont aidé à sortir ?

Ali : Oh non non non. Non non Non. M’emmener en sécurité ? Non non. Pas du tout. Quand ils contribuent à la destruction de votre propre peuple ? Je pense que le gouvernement américain, même dans cette situation, était bon marché. Quand ils nous installent à l’hôtel et nous disent : “Vous devez partir dans 72 heures. Si vous voulez aller aux États-Unis, vous devez organiser le billet”.

C’est le gouvernement américain qui donne 14 milliards de dollars à Israël, et ils ne sont pas capables d’envoyer des charters pour leurs propres citoyens aux États-Unis et m’ont dit que je devais être reconnaissant envers le gouvernement américain ? Pourquoi? Il existe un devoir de protéger et d’aider leurs propres citoyens, quelle que soit leur origine – qu’ils soient Palestiniens, Israéliens, Européens, ou n’importe où. Tous les citoyens américains sont issus de l’immigration. Pourquoi cette discrimination ?