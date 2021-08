La vraie vie Mowgli d’Afrique aime vivre dans la jungle

Plusieurs films et dessins animés ont été réalisés sur Mowgli, le célèbre personnage du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Le personnage fictif a été inondé de beaucoup d’amour par ses fans à travers le monde. Mais aujourd’hui, nous allons vous parler d’un vrai Mowgli, qui en revanche attire la haine de ses concitoyens.

Ce vrai Mowgli, connu sous le nom d’Eli, vit dans un village en Afrique. Contrairement à toute personne normale, Eli ne peut pas parler comme les humains et aime manger de l’herbe comme des animaux.

«Les gens le taquinent avec des noms comme singe, singe et chimpanzé pour l’amour d’Eli pour la jungle. Les gens ne l’accueillent pas ou ne souhaitent pas être autour de lui. À cause d’Eli, les gens nous narguent même », a déclaré la mère d’Eli, s’adressant aux médias.

La mère d’Eli a ajouté que son fils n’aime pas la nourriture qu’elle prépare pour lui mais préfère manger de l’herbe verte et passer du temps dans la jungle.

« Eli est mon plus jeune fils mais très différent des autres. Eli adore manger des bananes. Il n’a jamais été dans aucune école et il ne peut même pas parler notre langue. Il nous est très difficile de communiquer avec lui. Il préfère rester seul et loin des gens », a ajouté la vraie mère de Mowgli.

Racontant son épreuve, elle a ajouté : « Eli préfère rester dans la jungle que chez elle. Chaque fois qu’il en a l’occasion, il s’échappe dans la jungle. Nous devons courir derrière lui pour le rattraper et le ramener à la maison. Il a appris les ficelles de la survie dans la jungle.

La mère d’Eli a ajouté que parfois Eli parvient à s’échapper en se cachant dans la forêt dense. « Il peut rester dans la jungle pendant des jours sans même rentrer chez lui. Nous nous inquiétons pour sa vie car la jungle est remplie d’animaux dangereux », a ajouté la mère d’Eli.

Un film a également été réalisé sur Eli par Afrimax TV. Si l’on en croit les membres de sa famille et les villageois, on dit qu’Eli est encore plus rapide que le sprinter le plus rapide du monde, Usain Bolt.

