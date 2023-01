La vraie vie “18 ans à nouveau” ? Le PDG de la biotechnologie affirme avoir inversé son âge de 5,1 ans

Dans un monde obsédé par le fait d’avoir l’air jeune et de s’adapter à des normes de beauté irréalistes, un PDG de Biotech de 45 ans fait tout pour avoir à nouveau 18 ans. Bryan Johnson, PDG de Kernel, une société de neurotechnologie basée à Los Angeles, dispose d’une équipe dédiée de 30 médecins qui l’aident tout au long du processus. Dirigée par Oliver Zolman, médecin en médecine régénérative de 29 ans, l’équipe va aider à inverser le processus de vieillissement dans chacun des organes de Bryan, a rapporté Bloomberg. L’entrepreneur est prêt à dépenser au moins 2 millions de dollars pour son corps, pour avoir le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, les tendons, les dents, la peau, les cheveux, la vessie, le pénis et le rectum d’un jeune de 18 ans. Il a partagé son voyage de 2 ans avec Project Blueprint sur son compte Twitter et a affirmé avoir établi un record du monde avec 5,1 ans d’inversion épigénétique de l’âge. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été assez impressionnés par tout ce que Bryan Johnson traverse pour rester jeune. La plupart ont été stupéfaits par son régime alimentaire extrême, en particulier par le nombre de suppléments qu’il consommerait. D’autres avaient des questions pour l’homme tentant d’anti-âge au niveau suivant. “Des données intéressantes, mais combien de temps passez-vous quotidiennement à contrôler tout cela ?” a tweeté un utilisateur.

“J’adore ça! Jusqu’au diner. Ensuite, je mange tout ce que la famille mange et c’est très souvent des hamburgers et des trucs. J’ai besoin d’un troisième repas auquel je n’ai pas à penser ni à passer beaucoup de temps comme les deux autres », a écrit un autre utilisateur.

Un autre tweet disait : « Ça fait beaucoup de suppléments ! Pensez-vous que vous pourriez faire cela? Je n’ai pas lu le régime d’exercice mais le régime. Peut-être que je peux juste essayer d’incorporer certaines choses.

Tout le monde n’a pas soutenu le voyage de Bryan Johnson pour avoir à nouveau 18 ans. Bloomberg a rapporté qu’il avait eu sa part de critiques. D’être accusé d’avoir un trouble alimentaire ou psychologique à être un fanatique délirant de la santé. Pourtant, ses médecins pensent qu’il innove dans le domaine de la longévité. En même temps, il prolonge aussi probablement sa vie. Une oncologue interventionnelle, Kristin Dittmar, a mentionné que ce qu’il fait est impressionnant, mais il est important de noter qu’il y a plusieurs autres choses qui peuvent entrer en jeu. Par exemple, le cancer n’est pas encore vaincu. La maladie a une composante génétique qu’aucun niveau de science avancée n’est encore capable de vaincre.

