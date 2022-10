La vraie viande cultivée en laboratoire sera-t-elle bonne pour nous ?

3 octobre 2022 – L’idée est en gestation depuis près de cent ans. Nul autre que Winston Churchill n’a imaginé une alternative à la production de viande traditionnelle lorsqu’il écrit en 1931“Nous échapperons à l’absurdité de cultiver un poulet entier pour manger la poitrine ou l’aile, en cultivant ces parties séparément dans un milieu approprié.”

L’exemple de la volaille de Churchill s’avérerait prophétique car le premier restaurant à servir de la viande cultivée en laboratoire a choisi le poulet dans un trio d’échantillons de plats. Servie sur un petit pain aux oignons nouveaux et au sésame, enveloppée de pâte feuilletée phyllo et de purée de haricots noirs, ou garnie d’une gaufre croustillante à l’érable avec épices et sauce piquante, la viande cultivée en laboratoire a fait son débuts culinaires à Singapour sur Robertson Quay.

Jusqu’à présent, Singapour est le seul à produire des échantillons comestibles de ce qu’on appelle maintenant de la viande cultivée et issue de cellules animales. Développé par la startup américaine Eat Just, les plats types servis au Club 1880 coûtent environ 23 $.

Aujourd’hui, d’autres pays sont prêts – bien qu’à petite échelle – à rejoindre Singapour, en attendant l’approbation réglementaire. Au moins 24 pays ont des entreprises développer la viande cultivée. Aux États-Unis, quelques facteurs accélèrent les inévitables débuts dans les restaurants à la recherche d’aliments plus sains et plus durables. La première est que le gouvernement américain a investi des millions dans la recherche de quelques centres universitaires sélectionnés pour développer des cellules de viande. Les cellules promettent de reproduire du bœuf, du poulet, du porc et des fruits de mer, mais aussi d’autres biens de consommation. Un autre est la demande croissante d’alternatives aux protéines.