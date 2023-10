Remarque : Une version de cet article a été publiée le TKer.co.

Avec le émergence des technologies d’intelligence artificielle générative (GenAI) comme les chatbots IA, des inquiétudes existent quant à la façon dont l’écriture pourrait devenir un cheminement de carrière obsolète alors que les emplois sont détruits. (Je pense que ces craintes sont exagérées et déplacées. Lire la suite ici et ici.)

Même si je m’attends à un travail lié aux formes d’écriture les plus fastidieuses et banales pourrait devenir automatiséje pense qu’il existe de nombreuses formes qui continueront quelle que soit la qualité de la technologie.

Une forme d’écriture puissante est la note manuscrite.

Dans son “20 leçons de vie,” La légende de Wall Street, Byron Wien, a déclaré : ” Quand quelqu’un vous fait preuve de gentillesse, écrivez-lui une note manuscrite, pas un e-mail. Les notes manuscrites ont un impact et ne sont pas vite oubliées.”

Il y a environ 15 ans, lorsque je travaillais chez Forbes, mon équipe a organisé un agréable dîner et une réception. Byron faisait partie de la vingtaine d’invités. À un moment donné, il m’a invité à m’asseoir avec lui et à discuter, ce qui m’a surpris car j’étais sans aucun doute la personne la moins influente lors de cet événement. (La rencontre prend plus de sens une fois qu’on a lu Leçons de vie 3 et 8.)

Quelques jours plus tard, j’ai remarqué une note manuscrite sur Pequot Capital papeterie sur le bureau de mon patron. Pour une raison quelconque, cela m’est venu à l’esprit au milieu des imprimés, des magazines et de tout ce qui aurait pu se trouver sur ce bureau. J’en ai parlé à mon patron et il m’a répondu que cela venait de Byron. La note le remerciait d’avoir accueilli l’événement et exprimait sa gratitude pour son amitié.

Byron avait raison. Les notes manuscrites ne sont pas vite oubliées. Et cette note en particulier ne m’était même pas adressée !

À mesure que les progrès technologiques font de plus en plus partie de nos vies, les interactions humaines restantes deviennent d’autant plus puissantes. Je pense que Byron l’a compris.

Byron décédé à 90 heures mercredi.

Sans aucun doute, son héritage perdure ! Prenez le temps de lire son 20 leçons de vie.

Sur les marchés et spaghetti marinara

Les actions ont chuté la semaine dernière, le S&P 500 chutant de 2,5 % pour clôturer à 4 117,37, le niveau le plus bas depuis le 24 mai. L’indice est désormais en hausse de 7,2 % depuis le début de l’année, en hausse de 15,1 % par rapport à son plus bas de clôture du 12 octobre 2022 de 3 577,03, et en baisse de 14,1% par rapport à son record de clôture du 3 janvier 2022 de 4 796,56.

L’histoire continue

Notamment, le S&P est désormais en baisse de 10 % par rapport à son plus haut intra-annuel du 31 juillet (une décision qui est en fait assez typique dans une année moyenne).

Lorsque les marchés s’effondrent, l’heure est à la nourriture réconfortante. Et mon plat réconfortant préféré est les spaghettis marinara.

Plus tôt ce mois-ci, j’ai fait un test de dégustation opposant la marinara « faite maison » de Rao à Good & Gather, la marque privée de Target. Le premier coûte environ 8 $ le pot et le second environ 2 $.

J’ai partagé mes observations sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, de nombreux puristes sont passés à côté de l’intérêt de l’exercice et m’ont envoyé des messages arguant que je devrais prendre le temps de préparer ma propre sauce à partir de rien.

Toute personne qui me connaît ou qui a été je me suis suivi sur Instagram sait que j’aime cuisiner. Mais parfois, je veux des spaghettis sans avoir à faire toutes les courses, à préparer les ingrédients et à faire tous les plats supplémentaires. Parfois, je n’ai tout simplement ni le temps ni l’énergie.

La disponibilité de la sauce en pot signifie que les gens peuvent déguster des spaghettis marinara pour moins d’argent et moins de temps. Cela signifie plus d’argent et de temps à consacrer à d’autres choses.

Certes, la prolifération des sauces prêtes à manger et de longue conservation n’a pas marqué la fin des sauces maison. Pour beaucoup, il s’agit d’une tradition familiale appréciée. Lorsque la sauce maison est bien préparée, la sauce en pot ne peut pas rivaliser. Quand c’est assez bon, les gens paieront pour une bonne marinara dans un restaurant italien de sauce rouge. Qui n’a pas de restaurant italien préféré où aller ?

Qu’il s’agisse de la machine à vapeur, du tracteur, la feuille de calculInternet, l’IA ou autre chose, les progrès technologiques continueront de bouleverser notre façon de faire les choses. Des emplois seront détruits. Des emplois seront créés. Pendant ce temps, l’ancienne façon de faire ne disparaîtra jamais complètement.

Mais plus important encore, ces progrès libèrent du temps et de l’argent, qui peuvent désormais être utilisés pour poursuivre d’autres activités productives. Cela accélère les nouvelles innovations. De là, le niveau de vie s’améliore, l’économie se développe, les revenus augmentent et les actions augmentent.

Examen des courants croisés macro

Il y a quelques points de données et développements macroéconomiques notables de la semaine dernière à prendre en compte :

L’inflation reste modérée, mais s’accélère. Le indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) en septembre était en hausse de 3,4% par rapport à il y a un an, inchangé par rapport au niveau d’août. L’indice de base des prix PCE – la mesure d’inflation préférée de la Réserve fédérale – a augmenté de 3,7 % au cours du mois après avoir atteint 3,8 % de plus le mois précédent.

D’un mois à l’autre, l’indice de base des prix du PCE a augmenté de 0,3%, en hausse par rapport au mois précédent de 0,1%. Si vous annualisez les chiffres glissants sur trois et six mois, l’indice de base des prix du PCE a augmenté respectivement de 2,5 % et 2,8 %.

En fin de compte, même si les taux d’inflation ont tendance à baisser, de nombreuses mesures restent supérieures au taux cible de 2 % de la Réserve fédérale.

Les dépenses de consommation ont augmenté le mois dernier. Selon Données du BEAles dépenses de consommation personnelle ont augmenté de 0,7 % d’un mois à l’autre en septembre pour atteindre un taux annuel record de 18 850 milliards de dollars.

Les dépenses se refroidissent, selon les données des cartes de crédit. D’après BofA : « Les dépenses totales par carte par ménage ont diminué de 0,8 % sur un an au cours de la semaine se terminant le 21 octobre, selon les données agrégées des cartes de crédit et de débit du BAC. Les dépenses totales par ménage hors essence ont diminué de 0,4 % sur un an, tandis que le commerce de détail hors automobiles était en baisse de 2,0 % sur un an au cours de la semaine se terminant le 21 octobre.

L’investissement des entreprises est fort. Ordres pour les biens d’équipement non militaires, à l’exclusion des aéronefs – alias dépenses d’investissement de base ou investissement commercial – a augmenté de 0,6% pour atteindre un record de 74,46 milliards de dollars en septembre.

Les inscriptions au chômage augmentent. Demandes initiales d’allocations de chômage est passé à 210 000 au cours de la semaine se terminant le 21 octobre, contre 200 000 la semaine précédente. Bien que ce chiffre soit en hausse par rapport au minimum de 182 000 enregistré en septembre 2022, il continue d’évoluer à des niveaux associés à la croissance économique.

Les ventes de logements neufs bondissent. Ventes de maisons nouvellement construites a augmenté de 12,3 % en septembre pour atteindre un taux annualisé de 759 000 unités.

Les taux hypothécaires continuent d’augmenter. Selon Freddie Macle taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans est passé à 7,79 %, le niveau le plus élevé depuis novembre 2000. De Freddie Mac : « Pour la septième semaine consécutive, les taux hypothécaires ont continué de grimper jusqu’à huit pour cent, ce qui a entraîné la plus longue hausse consécutive. depuis le printemps 2022. Les taux ont augmenté de deux points de pourcentage rien qu’en 2023 et, à l’approche d’Halloween, les conséquences pourraient effrayer les acheteurs potentiels. L’activité d’achat a ralenti jusqu’à un quasi-arrêt, l’abordabilité reste un obstacle important pour beaucoup et le seul La façon d’y remédier est de baisser les tarifs et d’augmenter les stocks. »

Les prix du gaz chutent. Depuis AAA: “La moyenne nationale pour un gallon d’essence a baissé de seulement trois cents depuis la semaine dernière pour atteindre 3,53 dollars. Malgré le ralentissement de la demande, le rythme de la baisse des prix de l’essence est freiné par le coût du pétrole, qui oscille autour des années 80”. par baril. »

La croissance économique américaine s’accélère. PIB américain a connu une croissance robuste de 4,9 % au troisième trimestre, portée par une hausse de 4,0 % de la consommation personnelle.

Les enquêtes sur le secteur privé s’améliorent. Indice PMI composite américain flash de S&P Global Une enquête a montré que l’activité dans les services et la production manufacturière connaissaient une croissance en octobre à un rythme qui s’améliorait. Selon Chris Williamson de S&P Global : « Les espoirs d’un atterrissage en douceur pour l’économie américaine seront encouragés par l’amélioration de la situation observée en octobre. L’enquête S&P Global PMI figure parmi les indicateurs économiques les plus pessimistes de ces derniers mois, de sorte que la reprise de la production américaine La croissance signalée au début du quatrième trimestre est une bonne nouvelle. Les attentes en matière de production future se sont également améliorées malgré les inquiétudes géopolitiques croissantes et les tensions politiques intérieures, atteignant leur plus haut niveau depuis près d’un an et demi.

L’enquête suggère également que les prix baissent. Selon Williamson : « Le sentiment s’est amélioré en partie grâce aux espoirs de voir les taux d’intérêt atteindre un sommet, ce qui semble de plus en plus probable compte tenu du nouveau refroidissement des pressions inflationnistes observé en octobre. le plus bas depuis octobre 2020, et les prix de vente moyens des biens et services ont enregistré la plus faible hausse mensuelle depuis juin 2020. »

La plupart des États américains continuent de croître. De la Fed de Philadelphie Indices coïncidents d’état rapport : « Au cours des trois derniers mois, les indices ont augmenté dans 39 États, ont diminué dans 10 États et sont restés stables dans un État, pour un indice de diffusion sur trois mois de 58. De plus, au cours du mois dernier, les indices ont augmenté dans 30 États. , a diminué dans 17 États et est resté stable dans trois, pour un indice de diffusion sur un mois de 26. »

Les estimations de croissance du PIB à court terme restent positives. Le Le modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta prévoit que la croissance du PIB réel augmentera à un taux de 2,3 % au quatrième trimestre.

Mettre tous ensemble

Nous continuons d’avoir des preuves que nous pourrions voir un Scénario d’atterrissage en douceur haussier « Boucle d’or » où l’inflation se refroidit à des niveaux gérables sans que l’économie ne sombre dans la récession.

Cela survient alors que la Réserve fédérale continue d’appliquer une politique monétaire très restrictive dans ses activités. efforts continus pour réduire l’inflation. S’il est vrai que la Fed a pris une décision ton moins belliciste en 2023 qu’en 2022et que la plupart des économistes s’accordent sur le fait que la dernière hausse des taux d’intérêt du cycle a déjà eu lieu ou est proche, l’inflation doit encore se calmer davantage. et reste au frais un petit moment avant que la banque centrale ne soit à l’aise avec la stabilité des prix.

Nous devrions donc s’attendre à ce que la banque centrale maintienne une politique monétaire stricte, ce qui signifie que nous devons nous préparer à ce que des conditions financières tendues (taux d’intérêt plus élevés, normes de prêt plus strictes et valorisations boursières plus faibles) perdurent. Tout cela signifie la politique monétaire sera hostile aux marchés pour le moment, et le risque que l’économie glisse en récession sera relativement élevé.

Dans le même temps, nous savons également que les actions sont des mécanismes d’actualisation, ce qui signifie que les prix auront atteint leur plus bas avant que la Fed ne signale un virage accommodant majeur…