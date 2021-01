Passer de longues heures à travailler ensemble sur le plateau, il n’est pas étonnant que la romance fleurisse entre Coronation Street co-stars.

L’actrice Audrey Roberts Sue Nicholls a rencontré son mari Mark Eden sur le tournage des Cobbles Dans les années 1980.

Sue, 77 ans, est tombée amoureuse de Mark, qui a joué l’un des méchants les plus méprisés de Corrie dans Alan Bradley, dans les années quatre-vingt.

Mark est apparu comme Bradley dans le feuilleton jusqu’en 1989, puis a finalement été tué lorsqu’il a été heurté par un tramway dans un épisode infâme.

Le couple était marié depuis 1993.

Mark est décédé le jour de l’an après une bataille contre la maladie d’Alzheimer.









Une déclaration à l’agence de presse PA de son agent a déclaré: «Nous sommes très tristes d’annoncer le décès de l’acteur Mark Eden.

«Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, plus tôt dans la journée, le 1er janvier 2021. Mark vivait avec la maladie d’Alzheimer depuis un certain temps et a été hospitalisé en novembre.

«Mark, 92 ans, a eu une longue carrière de plus de 50 ans, dont huit ans à Coronation Street en tant que personnage d’Alan Bradley.

«Il laisse dans le deuil sa femme Sue, sa fille Polly, son beau-fils Saul et sa petite-fille Emma.

« Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »









L’histoire d’amour de Sue et Mark était un pauvre personnage dont Audrey ne pouvait que rêver.

Sue, formée à la RADA, est apparue pour la première fois sur Coronation Street en 1979, rejoignant définitivement six ans plus tard.

Elle a rencontré Mark lors du barbecue d’un ami et a précédemment admis dans une interview avec le Mirror Online que l’attraction était instantanée.

Elle nous a dit: «Nous avions tous les deux fait le tour du pâté de maisons une centaine de fois. Mark était plus âgé que moi et avait été marié deux fois, donc je ne pense pas qu’il le regardait particulièrement.

«Je ne pense pas qu’il manquait de compagnie féminine. Mais je savais que quand je l’ai rencontré, il était différent de mes autres beaux.







(Image: Télévision de Grenade)



Sue a ajouté: «Il est arrivé en retard parce qu’il était dans un spectacle.

«De loin – j’étais sous un arbre au soleil du soir – il aimait mon apparence et demanda à la femme de mon agent qui j’étais.

«C’est comme ça que ça a commencé. Je lui ai parlé pendant une heure et il a demandé mon numéro.

Et là, cela aurait pu se terminer, si l’acteur épris – qui était apparu dans les mystères de Doctor Who, The Prisoner et Lord Peter Wimsey – n’avait pas été persévérant.

Sue a révélé: «Mark a téléphoné plusieurs fois pour me demander ceci, cela et l’autre. Il pensait que je lui donnais un coup de pinceau parce que je n’étais jamais libre.

«Nous sommes finalement allés au barbecue d’un autre ami – notre premier rendez-vous.









«Mark m’a tellement fait rire en chemin que j’ai dû arrêter la voiture, sinon j’allais m’écraser. Je savais alors que c’était quelque chose de spécial.

Le couple a emménagé ensemble en 1984 et s’est finalement marié en 1993.

Ils n’avaient pas d’enfants ensemble, bien que Mark laisse dans le deuil trois de ses mariages précédents.

«J’ai rencontré Mark tard dans la vie – j’avais presque 40 ans – donc les enfants ne sont tout simplement pas arrivés», a déclaré Sue dans une interview en 2019.

«Autant que j’aurais aimé ça, je n’avais pas de famille à élever et à m’inquiéter… peut-être que cela m’a aidé à rester jeune.

Mais Sue a insisté sur le fait qu’elle n’était pas du genre à regarder en arrière avec des regrets sur la façon dont sa propre vie s’est déroulée.







(Image: matrixpictures.co.uk)



Elle a dit: «C’est bien – je ne me suis jamais attardé là-dessus, ou je n’ai jamais pensé à quel point j’étais dur, parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer d’autre dans la vie.

« Tout ce que vous pouvez faire est de prendre chaque décennie comme elle vient – et Mark est adorable. »

Leur relation grouillait de romance alors que Mark la sérénade avec des chansons et joue du piano pour elle

Sue a déclaré que son homme principal était un «vieux romantique», mais a insisté: «Nous ne sommes pas de la douceur et de la lumière tout le temps – ce serait horrible.







(Image: Isoimages)



«Mais Mark est très romantique. Il joue du piano, donc nous chantons – peut-être après quelques verres de vin.

«Mark me sérénade avec Frank Sinatra, George Gershwin, Irving Berlin, tous ces numéros romantiques.

Elle a tragiquement ajouté: «Et il reste dans les parages – même si je suis autoritaire. On est des ames soeurs. J’espère qu’il pense la même chose.

Mark avait été hospitalisé en novembre après avoir souffert de la maladie d’Alzheimer «pendant un certain temps» et est décédé le matin du 1er janvier 2021.