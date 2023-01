La vraie raison pour laquelle vous n’êtes pas motivé à faire de l’exercice

Pour savoir comment, exactement, les bactéries du côlon signalaient le cerveau, les chercheurs ont réalisé une série d’expériences sur plusieurs années. Ils ont identifié deux types de bactéries, Eubactérie rectale et Coprococcuseutactus. Ces souches produisent des composés appelés amides d’acides gras qui interagissent avec les récepteurs endocannabinoïdes dans l’intestin.

Ces récepteurs endocannabinoïdes signalent au cerveau de réduire sa production de monoamine oxydase, le composé qui décompose la dopamine. Avec moins de ce composé éliminant la dopamine dans le cerveau, plus de dopamine pourrait s’accumuler après une longue course, ce qui rendrait les souris bien et désireuses de frapper à nouveau la roue d’exercice bientôt.

Cette voie intestin-cerveau “peut avoir évolué pour coupler l’initiation d’une activité physique prolongée à l’état nutritionnel du tractus gastro-intestinal”, explique Thaiss. Les bactéries intestinales surveillent ce qu’il y a dans votre côlon et indiquent à votre cerveau si vous avez suffisamment de nourriture pour faire de l’exercice.

Votre côlon, ou intestin, héberge des billions de microbes avec potentiellement des centaines de souches bactériennes différentes. Ces souches sont déterminées par la nourriture que vous mangez et l’environnement que vous occupez.