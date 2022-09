La vraie raison pour laquelle une vague de chaleur poussera le réseau électrique californien à ses limites

La Californie se prépare à une vague de chaleur le week-end de la fête du Travail qui est sur le point de battre des records de température, de brûler l’État et de pousser le réseau électrique au point de rupture. Mercredi, le California Independent System Operator, qui supervise le réseau électrique de l’État, a publié le première de ce qui est susceptible d’être de nombreuses «alertes flexibles» demandant aux Californiens de réduire leur consommation d’énergie et d’éviter d’utiliser de gros appareils ou de recharger des véhicules électriques entre 16 heures et 21 heures, lorsqu’une combinaison d’une réduction de l’énergie solaire au coucher du soleil et une augmentation de la demande alors que les gens rentrent chez eux après le travail exerce une pression supplémentaire sur le réseau.

Comme on pouvait s’y attendre, il y a eu un contrecoup immédiat. “C’est la réalité du leadership démocrate arriéré” a dit Le représentant de la Chambre Austin Scott (R-GA) sur Twitter. “Leur infrastructure “d’énergie verte” ne peut même pas supporter leurs coûteux véhicules électriques.”

L’argument selon lequel l’énergie propre est responsable des pannes de réseau manque d’imagination et passe totalement à côté de l’essentiel. C’est aussi inexact. Le problème n’est pas les sources d’énergie, mais plutôt le fait qu’il y a – il faut le répéter – des conditions météorologiques extrêmes qui frappent l’État.

“Je reconnais certainement le modèle”, a déclaré Mark Dyson, directeur général du programme d’électricité sans carbone de RMI, un groupe de réflexion sur l’énergie propre. “Mais l’argument ne tient pas aux faits.”

Certaines des plus grandes pannes d’électricité du pays dans l’histoire récente, a souligné Dyson, étaient le résultat de pannes d’infrastructures de combustibles fossiles, plutôt que d’énergies renouvelables. Le Texas en est un exemple convaincant : en 2021, une tempête hivernale a mis fin à l’infrastructure de gaz naturel qui était responsable de la majeure partie de la production d’électricité de l’État, laissant des millions de Texans sans électricité pendant près d’une semaine et causant des centaines de morts. Les décideurs républicains de l’État n’ont pas tardé à blâmer à tort les énergies renouvelables – en particulier les éoliennes – pour les pannes, malgré toutes les preuves du contraire.

Cette même énergie éolienne a ensuite soutenu le réseau électrique de l’État lors d’une vague de chaleur qui a mis hors service les centrales au gaz naturel cet été. Les décideurs politiques du Texas ne semblaient pas aussi désireux de louer les éoliennes que de les attaquer.

Les négationnistes du climat aiment souligner que les énergies renouvelables ne sont pas toujours disponibles et que les véhicules électriques consomment beaucoup d’énergie. Ces choses sont toutes les deux vraies. Mais dans des conditions de fonctionnement normales, aucune de ces choses n’est un problème. Alors que le marché des véhicules électriques est en croissance, a déclaré Dyson, ils sont toujours “largement dans le bruit” de la consommation d’énergie de la Californie, et leur logiciel peut leur permettre de programmer automatiquement leur recharge pendant les heures creuses, lorsque la demande est plus faible. Pendant ce temps, le mix énergétique de la Californie, malgré les investissements importants de l’État dans les énergies propres, est encore principalement alimenté par des combustibles fossiles, et la variabilité de l’énergie éolienne et solaire tout au long de la journée est facile à planifier lorsque l’État n’est pas confronté à une vague de chaleur étouffante. .

Mais quelle que soit la source de carburant, il est indéniable que le réseau électrique n’est tout simplement pas préparé au changement climatique et à la chaleur extrême qu’il apporte.

L’impact de la chaleur sur le réseau est double, a expliqué Eric Fournier, directeur de recherche à l’Institut de l’environnement et du développement durable de l’UCLA. Tout d’abord, plus de gens allument leurs climatiseurs et les font fonctionner plus longtemps par temps chaud, ce qui signifie que la demande d’électricité est plus élevée. Deuxièmement, la chaleur a un impact physique sur l’infrastructure du réseau, rendant les câbles moins efficaces pour déplacer l’électricité et poussant les transformateurs et les centrales thermiques à leurs limites de température. À mesure que la température augmente, ces climatiseurs doivent travailler plus fort pour refroidir l’air, ce qui signifie qu’ils consomment plus d’énergie, ce qui sollicite encore plus le réseau. “Donc, vous obtenez cette boucle de rétroaction”, a déclaré Fournier.

“Nous avons conçu le réseau et rédigé les exigences de fiabilité pour le 20e siècle”, a déclaré Dyson. « Nous ne savions pas que le temps allait devenir beaucoup plus extrême, à la fois froid et chaud. Et ce que nous voyons en particulier, ce sont de grandes centrales à combustibles fossiles vieillissantes qui montrent leurs faiblesses.

Alors que le changement climatique continue d’entraîner des événements météorologiques plus extrêmes et davantage de pannes de réseau, il pourrait être tentant de regarder comment les choses se passaient et de dire que puisque le réseau était plus stable au 20e siècle, nous devrions recommencer à faire les choses comme nous l’avons fait alors. Mais ce serait ignorer les réalités de la raison pour laquelle ces pannes de réseau se produisent, et cela ne ferait qu’aggraver les choses.

“Nous sommes à un point de transition extrêmement sensible, et je dirais potentiellement dangereux”, a déclaré Fournier. « Si les énergies renouvelables sont dépeintes comme le problème, nous risquons de rater la fenêtre pour nous empêcher d’entrer dans un niveau de changement climatique vraiment désespéré et dangereux. Nous avons une courte fenêtre en ce moment. Si nous paniquons, ça va devenir vraiment moche.

Changer cette trajectoire sera difficile et inconfortable, et le temps à venir pourrait bien être criblé de pannes. Mais les vagues de chaleur et autres catastrophes climatiques sont notre nouvelle réalité, et on s’attend à ce qu’elles s’aggravent. Les combustibles fossiles nous ont amenés là où nous sommes ; pour sortir, il faut chercher ailleurs.