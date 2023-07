La vraie raison pour laquelle Tyrique Hyde de Love Island a critiqué Whitney et Lochan a été révélée après le dumping – et les fans sont furieux

Les fans de LOVE Island pensent avoir découvert la «vraie raison» pour laquelle Tyrique Hyde a critiqué la décision de Whitney et Lochan après le recouplage sauvage.

Tyrique, 24 ans, a fait connaître ses sentiments lorsqu’il a été déçu que Mitchel Taylor, 26 ans, et Ella Barnes, 23 ans, soient retournés à la villa sur Kady McDermott, 27 ans, et Ouzy See, 28 ans.

Alors que tout le monde se rassemblait autour du foyer, Tyrique a suggéré que la « mauvaise décision » avait été prise.

Tyrique a dit : « Je serai réel ouais j’ai l’impression que cette décision est dure ouais.

« J’ai l’impression que c’est peut-être la mauvaise décision. »

Il était assis suivant à Mitch, qui a ensuite plissé le visage à ses mots.

Cependant, les téléspectateurs pensent maintenant avoir découvert la « vraie raison » pour laquelle Tyrique a choisi de frapper Whitney Adebayo et Lochan Nowacki.

Comme Maya Jama a dit aux couples que Whitney et Lochan étaient la paire la plus votée, les fans pensent maintenant que Tyrique a choisi de ‘cible‘ dans le but d’élever son statut auprès d’Ella Thomas.

Écrivant en ligne, un fan a déclaré: « J’ai vraiment l’impression qu’après que Whitney et Lochan aient été élus couple préféré, Tyrique va vouloir les démolir comme s’il venait de trouver ses nouvelles cibles afin qu’il puisse être au-dessus d’eux ou gagner comme il a essayé avec Scott et Catherine … »

Un autre a ajouté: « Tyrique est sur le point d’activer l’opération de sabotage Whitney et Lochan comme Scott et Catherine, je le sens déjà venir. »

Comme un troisième a écrit: « Tyrique déteste que Whitney ait du pouvoir, je peux le sentir dans son ton. »

Alors qu’un quatrième a déclaré: « Les producteurs ont mis en place ma fille Whitney bc POURQUOI révéleraient-ils qui est le COUPLE le plus préféré ?? Cela met littéralement une CIBLE sur le dos de Whitney et Lochan, regardez tout le monde se déplacer bizarrement vers eux en commençant déjà par Tyrique.

Whitney, 25 ans, et Lochan, 25 ans, ont été élus le couple le plus populaire – amenant les fans à les saluer déjà comme leurs «gagnants».

Après les bombes, Amber Wise, 19 ans, et Josh Brocklebank, 26 ans, ont reçu la botte, les tourtereaux avaient le pouvoir de renvoyer chez eux soit Mitch, 26 ans, et Ella B, 23 ans, soit le vétéran de la villa Kady McDermott, 27 ans, et l’ex-flame Ouzy See d’Ella T.

La paire a choisi ce dernier couplage pour la côtelette.