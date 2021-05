La vraie raison pour laquelle Salman Khan a déposé une plainte en diffamation contre KRK et non ce n’est pas à cause de l’examen de Radhe! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Salman Khan a giflé un avis de diffamation sur la célébrité controversée Kamaal Rashid Khan alias KRK. La plainte a été déposée devant un tribunal de Mumbai contre KRK, mais la véritable raison de cette décision n’est pas son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Une déclaration officielle de L’équipe juridique de Salman Khan a été libérée et il mentionne la raison pour laquelle une action en diffamation a été intentée contre KRK. La déclaration dit que parce que Kamaal R Khan a tenté de diffamer l’acteur en le qualifiant de « corrompu » et que sa marque « Being Human » était une fraude, Salman Khan a décidé de prendre des mesures juridiques contre la célébrité controversée.

Voici la déclaration de DSK Legal, défenseurs de Salman Khan et Salman Khan Ventures:

« M. Kamaal R Khan, le défendeur, a publié une série de tweets et de vidéos alléguant que M. Salman Khan l’avait poursuivi pour diffamation parce que le défendeur avait revu le film, Radhe. Ceci est incorrect. La plainte a été déposée en tant que défendeur. publie et approuve des allégations diffamatoires, notamment que M. Salman Khan est corrompu, que lui et sa marque «Being Human» sont impliqués dans des opérations de fraude, de manipulation et de blanchiment d’argent, que lui et Salman Khan Films sont des dacoits. mensonges et diffamation constante de M. Salman Khan pendant plusieurs mois, manifestement dans le but d’attirer l’attention sur lui-même. L’avocat de M. Kamaal R Khan a déclaré aujourd’hui devant le tribunal que M. Kamaal R Khan «ne mettra pas de propos de nature diffamatoire contre le plaignant sur le plan social Les médias à la date suivante. Le tribunal a été heureux de passer une ordonnance tenant compte de cette déclaration faite par l’avocat de M. Kamaal R Khan. «

Auparavant, KRK avait partagé une photo de l’avis juridique avec une série de tweets, justifiant son travail de critiques de films.

KRK a même demandé au père de Salman et écrivain vétéran, Salim Khan, de demander à son fils de ne pas poursuivre l’affaire.

Ce n’est pas la première fois que KRK courtise la controverse. À plusieurs reprises, il a fait la une des journaux pour avoir interpellé diverses célébrités.