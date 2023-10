La vraie raison pour laquelle Ross Kemp a interrompu l’émission de Channel 5 sur les prisons les plus dures du monde révélée

L’ANCIEN hardman des EastEnders, Ross Kemp, a été contraint de suspendre sa série Channel 5 sur les prisons les plus difficiles du monde – pour une raison tout à fait grave.

Le documentariste devait se rendre en Équateur pour visiter l’une des prisons les plus redoutées de Ross Kemp : 72 Hours In. . .

Histoire du ciel

Mais un coup d’État éclate en mai, le forçant à se retirer.

Cela a bouleversé le calendrier de tournage serré, ce qui a obligé les producteurs à tout annuler, après avoir filmé un seul épisode dans une cellule en Colombie.

C’est la deuxième évasion chanceuse de Ross cette année.

J’ai révélé en exclusivité qu’il devait filmer un documentaire à l’intérieur du submersible Titan qui a implosé, tuant ses cinq passagers en juin.

Maintenant, je sais pourquoi il a commencé à animer le jeu télévisé de la BBC Bridge Of Lies – cela signifie qu’il est en sécurité pendant au moins quelques semaines.

L’acteur devenu documentariste a récemment rappelé certaines de ses expériences les plus époustouflantes dans son nouveau livre, Take Nothing For Granted: Tales From An Unexpected Life, révélant souvent à quel point la bonne humeur et la chance l’ont aidé à retrouver ses proches. .

Il a déclaré : « Ce qui est formidable, c’est le sens de l’humour noir qui accompagne le fait d’être quelqu’un qui opère dans ce genre d’environnements.

« Nous utilisons également la gestion des risques de traumatisme, ce qui signifie s’asseoir et parler du traumatisme avec vos collègues.

« On peut tirer dessus, vous pouvez avoir un accident de la route ou votre fils a été tué par des trafiquants de drogue.

« Ce qui m’empêche de dormir maintenant, ce ne sont pas nécessairement ces événements, c’est l’inquiétude de ne pas être là pour mes enfants. »