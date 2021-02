L’Open d’Australie a débuté lundi avec l’absence très notable de Roger Federer – qui n’a pas manqué le tournoi depuis ses débuts en 2000.

Les amateurs de sport ont afflué à Melbourne Park et les responsables s’attendent à ce que jusqu’à 400000 personnes assistent à l’événement en respectant les précautions de distanciation sociale – environ la moitié du nombre de personnes par rapport à l’année dernière.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, a annoncé juste après Noël qu’il se retirerait en raison d’une blessure au genou.Cependant, les organisateurs ont maintenant révélé que la femme de 39 ans, Mirka, était en fait derrière sa décision de ne pas jouer.

La légende du tennis Roger Federer (photo) est absent de l’Open d’Australie de cette année pour ne pas avoir manqué le tournoi depuis ses débuts en 2000

Les organisateurs ont révélé que sa femme Mirka (photo) était à l’origine de la décision du joueur de 39 ans de ne pas participer au tournoi de cette année

Novak Djokovic lors d’une conférence de presse le premier jour de l’Open d’Australie 2021 à Melbourne (photo) aura un chemin un peu plus facile vers la finale sans Federer

Les fans de sport se sont réunis à Melbourne Park alors que l’Open d’Australie 2021 entame la deuxième journée mardi (photo)

Andre Sa, ancien pro du tennis brésilien, responsable des liaisons avec les joueurs de Tennis Australia, a déclaré cette semaine que la quarantaine dans les hôtels de Melbourne était un facteur qui empêchait le maître suisse de monter à bord d’un vol.

Son propre passage en quarantaine n’était pas le problème, cependant, mais plutôt l’impact sur sa femme et leurs quatre enfants.

«Le problème est que Mirka et leurs enfants ne pouvaient pas quitter la pièce. Ils devraient rester 14 jours dans la chambre. L’exception concerne uniquement les joueurs. Il pouvait sortir, s’entraîner et revenir, mais la famille ne le pouvait pas. Mirka n’a pas approuvé l’idée », a déclaré Sa.

Sofia Kenin, des États-Unis, porte un masque sur son visage lors de son match contre l’Espagnole Garbine Muguruza lors d’un événement de mise au point avant les championnats de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne, en Australie, vendredi.

Mirka Federer, épouse de Roger Federer avec leurs enfants, deux filles jumelles de neuf ans, Charlene et Myla, et les garçons de cinq ans, Lenny et Leo, lors de présentations après la défaite de Roger Federer de Suisse contre Novak Djokovic de Serbie lors de la finale du simple messieurs au centre Cour lors des championnats de tennis sur gazon de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Wimbledon le 14 juillet 2019

L’autre option pour Federer aurait été de se rendre seul à Melbourne, ce qu’il a également jugé inacceptable.

«Il y aurait au moins cinq semaines loin de la famille. Il a dit: « Mec, j’ai 39 ans, j’ai quatre enfants, 20 tournois du Grand Chelem, je ne suis plus disposé à passer cinq semaines loin de ma famille », a expliqué Sa.

Federer, considéré par beaucoup comme l’un des plus grands sportifs de tous les temps, fera son retour sur le court lors d’un tournoi en tournée à la mi-mars à l’ATP Qatar Open à Doha.

Alors que ses deux chirurgies au genou l’ont gardé hors de la compétition depuis l’Open d’Australie de l’année dernière, il domine toujours la conservation autour du tennis.

Au début de l’événement de Melbourne Park, le joueur américain de la NFL Tom Brady a remporté une septième victoire inégalée au Superbowl – déclenchant un débat autour du plus grand athlète de tous les temps et faisant connaître le nom de Federer à la tendance sur Twitter.

Federer a félicité Brady, 43 ans, sur la plate-forme en disant: « Quelle réalisation inspirante, l’âge n’est qu’un chiffre. »

L’Australien Nick Kyrgios a même fait part de ses réflexions sur le sujet lors d’une conférence de presse après le premier jour de l’Open d’Australie – classant ceux contre lesquels il avait marché sur le court de tennis.

Il a déclaré que l’Espagnol Rafael Nadal faisait partie de ses trois premiers et pouvait prétendre être le meilleur sur terre battue.

Naomi Osaka (photo de gauche) du Japon et Serena Williams (photo de droite) des États-Unis marchent ensemble depuis le court après une épreuve de tennis d’exhibition à Adélaïde le vendredi 29 janvier

Et la séquence de 43 victoires consécutives de Novak Djokovic en 2011, où il a battu Federer et Nadal dix fois collectivement, a fait de lui peut-être le joueur le plus dominant de l’époque.

Bien qu’il ait dit qu’il classerait toujours Federer plus haut.

«Je pense qu’à mon avis, je crois que Roger est le plus grand de tous les temps. Avec ses compétences, la façon dont il joue le jeu, je pense que c’est pur », a-t-il déclaré aux journalistes.

« En fait, je pense que Nadal et Djokovic, en termes de talent, ne sont même pas proches de Roger … simplement basé sur le talent de la façon dont Federer joue, ses mains, son service, ses volées, intouchables. »

Alors que les masques faciaux ne sont obligatoires qu’à l’intérieur, de nombreux spectateurs les portaient également sur les courts extérieurs (photo)

«C’est difficile … Roger vous donne parfois l’impression que vous êtes vraiment mauvais au tennis. Il se promène, il secoue la tête, et je ne sais même pas ce que je fais ici. Roger est le plus grand pour moi.

Dans l’Open d’Australie de cette année, Rafael Nadal est en lice pour son 21e trophée en simple du Grand Chelem, record masculin, tandis que l’autre tête de série Djokovic tente de remporter son troisième titre consécutif lors de l’événement.

Dans le tirage au sort féminin, une autre grande de tous les temps fréquemment citée, Serena Williams, vise son 24e trophée du Grand Chelem.

La gagnante de l’an dernier, l’Américaine Sofia Kenin, espère également défendre son titre.