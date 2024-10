La vraie raison pour laquelle Michael Jackson a choisi Elizabeth Taylor comme marraine de Paris

Paris Jackson, fille unique du roi de la pop Michael Jackson, sait pourquoi son père voulait qu’elle entretienne des relations étroites avec la légende du cinéma oscarisée, Elizabeth Taylor.

La chanteuse de 26 ans a fait une apparition spéciale dans le récent trio Bbc série documentaire Elizabeth Taylor : Superstar rebelle.

Dans le premier épisode, Paris a révélé la véritable raison pour laquelle Michael a choisi sa copine proche Elizabeth comme marraine.

Paris a commencé à dire : « Je pense que c’est parce que j’ai grandi sous les projecteurs. Il y a définitivement une partie de lui qui savait que nous vivrions une expérience très similaire. »

« J’ai été scolarisée à la maison et à cause de cela, je ne sais pas ce que c’était d’être avec d’autres enfants de mon âge. Traîner avec des adultes, tout le temps. Et je pense que c’était la même chose pour elle », a-t-elle poursuivi.

Ailleurs dans l’épisode, Paris a admis que grandir en tant que fille unique d’un grand artiste n’était pas une expérience normale.

« Je ne peux pas parler au nom de tous ceux qui grandissent sous les projecteurs », a-t-elle déclaré, soulignant « mais il n’y a rien de normal à ce sujet ».

Il est pertinent de mentionner que Michael a rendu son dernier souffle à l’âge de 50 ans en 2009 et qu’à l’époque Paris n’avait que 11 ans.

De plus, Michael est également père de deux fils, Prince Michael Jackson, 27 ans, et Bigi Jackson, 22 ans.