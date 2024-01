La vraie raison pour laquelle le sport au lycée rend les parents fous

Cette chronique est le deuxième volet d’une série sur la parentalité des enfants dans les dernières années du lycée, « Vider le nid ». Lisez le premier volet, sur les épreuves de l’année junior, ici.

Il y a quelque temps, j’étais assis dans l’inconfort agressif des gradins lors du match de basket de ma plus jeune fille au lycée et j’ai vibré de rage. Après près de 20 ans passés à regarder mes enfants pratiquer des sports pour les jeunes, je pensais avoir apprivoisé le « Quel jeu regardez-vous, réf ? » bête qui se cache en nous tous, mais non. Elle était là, rugissant sous le nom de ma fille, pour des raisons claires uniquement pour les hommes avec des sifflets, victime d’une faute au troisième quart-temps.

Je n’ai pas crié ni suggéré que les officiels étaient de mèche avec l’autre équipe, comme l’ont fait certaines personnes avec qui je suis marié. Mais j’ai exacerbé mon ATM. Bien sûr, ma fille commet des fautes. Tout le monde commet des fautes. Mais la plupart de ces appels semblaient ridicules.

Mais peut-être pas aussi ridicule que moi. J’étais assise là, une femme adulte, consciente que je regardais l’avant-dernière saison d’une décennie de sports au lycée et que je la gâchais en sortant tranquillement de ma peau à cause de ce que je considérais comme quelques mauvais appels.

Alors, au lieu de grincer des dents, j’ai finalement adopté mon réf rage et essayé d’en explorer les contours.

Pourquoi étais-je furieux, vraiment ? Que nous avions payé 24 $ pour regarder notre fille s’asseoir sur le banc ? Qu’elle sort des matchs avec des bleus sur tout le ventre et des égratignures de quatre pouces le long des bras, mais qu’à 5’10” elle semble être régulièrement pénalisée pour avoir joué en grande taille ? Que les arbitres semblaient plutôt amis avec l’entraîneur de l’autre équipe ?

Non, j’étais en colère parce que deux autres adultes s’étaient vu accorder un contrôle temporaire mais assez spécifique sur la vie de ma fille et je ne pensais pas qu’ils l’administraient équitablement.

Et je ne pouvais absolument rien y faire.

Alors que j’approche à grands pas de la dernière année de ma dernière série de tâches parentales pratiques, j’ai réalisé que c’était la meilleure et la pire partie du fait d’être parent d’un jeune athlète : nous avons un avant-goût de ce que l’avenir nous réserve bien avant notre participation directe à la vie de notre enfant prend nécessairement fin.

Des années avant de les envoyer dans un monde où les parents ont peu ou pas de rôle – avec les professeurs d’université, les patrons, les collègues, les propriétaires, etc. – l’athlétisme des jeunes nous prépare à une époque où notre travail, en tant que parents, consiste à nous asseoir, à regarder et à encourager ( ou grincer des dents) le cas échéant.

Les parents américains reçoivent de nombreuses critiques, souvent à juste titre, pour leur implication excessive dans la vie de leurs enfants. Mais même parmi nous, ceux qui ne possèdent pas d’hélicoptères subissent un certain nombre d’interférences ; cela fait partie du travail. Jusqu’au collège, nous pouvons engager des conversations avec d’autres parents lorsque de jeunes amitiés se transforment en querelles ; De la maternelle au lycée, si un enfant semble avoir des difficultés scolaires ou sociales, nous rencontrons des enseignants, des conseillers et des administrateurs. (Certains parents, que Dieu les aide, tentent de le faire tout au long de leurs études.)

En ce qui concerne le sport, cependant, disons simplement que j’ai appris à mes dépens qu’une fois que votre enfant a 8 ou 9 ans, aucun entraîneur ne s’intéresse à vos réflexions sur ses capacités ou le poste, le nombre de minutes ou le rôle de ces capacités. devrait leur accorder.

Et votre enfant n’appréciera pas non plus vos efforts. Chez moi, la simple phrase « Peut-être que je devrais simplement parler à votre coach » garantit depuis longtemps une amélioration des habitudes d’étude, du ton de la voix et de l’accomplissement des tâches. Honnêtement, ils feraient et feront tout pour empêcher que ce désastre ne se produise.

Quant aux arbitres, à moins de connaître réellement les personnes qui brandissent les sifflets, la seule interaction appropriée est un signe de tête amical, un silence et un mot de remerciement à la fin du match.

Le sport peut apprendre beaucoup de choses aux enfants : la nécessité de s’entraîner et de s’engager, l’importance du travail d’équipe, la capacité de prendre des directions et de rester calme sous pression.

Les parents, quant à eux, apprennent principalement à lâcher prise et à se laisser aller. Ce sont des leçons difficiles mais très utiles.

Si vous pensez sincèrement qu’un entraîneur est mauvais, vous pouvez retirer votre enfant de l’équipe. Mais de par sa nature même, être coaché ​​est souvent un processus inconfortable, et parfois exaspérant et/ou dévastateur. Ce que vous, en tant que parent, vivez indirectement. Très probablement, votre propre enfant vous forcera, si ce n’est le bon sens, à adopter une attitude active consistant à ne rien faire.

Et si tu n’es pas satisfait des arbitres, eh bien, tant pis, c’est tellement triste, Charlie. Parce que, comme je le rappelle à plusieurs reprises à mon conjoint et que je vais maintenant le dire haut et fort pour tout le monde dans la rangée du fond, en criant jamais aux arbitres, jamaisaide n’importe quoi.

À moins que vous n’aimiez voir votre enfant mourir de mortification sous vos yeux.

Mais c’est tellement dur, n’est-ce pas ? Non seulement crier après les arbitres est un passe-temps international, mais votre enfant porte un coude à la bouche, ce qui entraîne quatre visites chez le dentiste et aucune faute – seulement pour qu’elle siffle lorsqu’elle est complètement immobile avec elle. les mains en l’air.

Surtout compte tenu de ce que nous payons pour l’expérience : frais de porte, collectes de fonds sans fin, entraîneurs privés et, pour beaucoup, frais des équipes de voyage. Le sport pour les jeunes est une grosse affaire, qui exploite le désir des parents de voir leurs enfants réussir, tôt, souvent et devant des foules reconnaissantes.

J’ai mis mes jeunes enfants dans des sports principalement pour qu’ils puissent dépenser de l’énergie sans que je leur coure littéralement après. Quand, l’un après l’autre, ils se sont démarqués dans leurs premières équipes, j’ai été choqué. Même mon mari, un ancien athlète du secondaire, a été un peu surpris par l’attention que les enfants sportifs surnaturellement reçoivent désormais de la part d’autres entraîneurs, parents et recruteurs pour les programmes jeunesse « d’élite ».

Mais qui veut nier que son enfant est exceptionnel ? Dès que vous mettez votre enfant dans une équipe de voyage, tout le monde suppose que l’objectif est de jouer à l’université. Ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à des sollicitations pour toutes sortes de programmes d’évaluation et d’équipes consultatives.

Soudain, nous nous sommes retrouvés : deux adultes bien éduqués, mais sensés ! – imaginer nos enfants d’âge primaire éventuellement s’adapter à une grande équipe de Division I.

Mes enfants adoraient jouer et restaient assez bons pour justifier des entraîneurs, des tournois et, avec ma fille aînée, des voyages dans diverses camps universitaires pour identifier les talents. Rien de tout cela n’a permis à mes enfants plus âgés de jouer à l’université, sans parler du parcours mythique complet – la carrière sportive de notre fils a déraillé par une opération chirurgicale au lycée et notre fille aînée a décidé qu’elle ne voulait pas d’une carrière universitaire façonnée par le football.

Pour information, je ne regrette rien. Les bourses d’études et le fait de jouer dans une équipe universitaire ne sont pas le seul moyen de mesurer le succès de l’athlétisme des jeunes. Mes enfants ont appris que tous les jeunes talents du monde ne remplacent pas le besoin de travailler dur. Les années passées dans les tribunes et à l’écart m’ont donné certains des meilleurs amis que mes enfants et moi avons, ont créé une richesse de souvenirs de famille irremplaçables – y compris une carte interne de chaque Panera et Starbucks du sud de la Californie – et m’ont appris un certain nombre d’autres leçons inestimables. .

Alors que j’étais assis tranquillement en ébullition après la faute de mon plus jeune récemment, je me suis réconforté avec quelques-unes de ces leçons, notamment, mais sans s’y limiter :

1. Si vous pensez que votre enfant est le prochain Lamar Jackson/Serena Williams/Caitlin Clark, vous avez peut-être raison, mais vous avez probablement tort. Il y a un superbe épisode de « black-ish » (« Any Given Saturday ») dans lequel Dre (Anthony Anderson) et Bow (Tracee Ellis Ross) sont convaincus que leur plus jeune fils est un prodige du basket-ball. Jusqu’à ce qu’il rejoigne une équipe de voyage sérieuse. Si votre enfant est vraiment doué, cela ne se verra clairement qu’au fil des années, car il se consacrera entièrement à tout le travail qu’exige l’athlétisme de haut niveau.

2. Tous les parents pensent que leur enfant devrait avoir plus de temps de jeu. Chaque. Célibataire. Un. Faire le calcul.

3. Les arbitres font juste leur travail, qui est difficile. Comme dans tout métier, certains sont meilleurs que d’autres et même les meilleurs ne sont que des êtres humains. Gardez votre commentaire pour le trajet du retour – c’est pourquoi Dieu a inventé les voitures – et rappelez-vous : il est fort possible que vous ayez tort et qu’ils aient raison.

4. Ne criez pas après vos enfants pendant un match. (Le son que vous entendez est celui de ma fille aînée qui rit amèrement en lisant ceci.) Pas seulement parce que cela vous fait ressembler à un imbécile, mais aussi parce que, comme crier après les arbitres, cela n’aide pas. Lorsque vous criez après votre enfant assez fort pour qu’il puisse vous entendre, vous le forcez à penser non pas au jeu mais à vous. À quel point vous êtes embarrassant, ce que votre colère peut présager, pourquoi ils s’en soucient même alors que rien de ce qu’ils font ne vous rend heureux. Comment cela va-t-il améliorer la situation ?

5. Si vous avez un besoin profond que votre équipe gagne toujours et/ou que votre enfant soit la star de chaque match parce que vous pensez que cela vous fait du bien, admettez-le et suivez immédiatement une thérapie.

6. La plupart des enfants ne sont pas la star de l’équipe. Encore une fois, les mathématiques. De plus, le succès n’est pas défini par le nombre de points que votre enfant marque personnellement.

7. N’accordez pas trop d’importance aux conseils non sollicités d’autres parents sur ce que vous devriez « faire » avec ou pour votre enfant. Il y en a toujours quelques-uns qui pensent tout savoir. Ce n’est généralement pas le cas.

8. Les premiers succès dans la plupart des sports dépendent autant de la taille, de la coordination œil-main et de la vitesse que de tout talent inné. Les enfants se développent à des rythmes différents. Ne vous énervez pas trop tôt ; tout le monde rattrapera probablement son retard.

9. Il est normal d’apprécier et de reconnaître des prouesses athlétiques qui ne sont pas les siennes. Cela peut être un peu plus facile pour les femmes comme moi qui se souviennent de ces jours précédant le Titre IX, où les athlètes féminines célébrées étaient encore l’exception. Même lorsque l’équipe de ma fille est battue, je suis reconnaissante qu’elle vive dans un monde où tant de filles de tous niveaux sont encouragées à jouer et à continuer de jouer.

10. Cela devrait être amusant, du moins la plupart du temps. Il y aura toujours des mauvais matchs, des blessures, des conflits intra-équipes, des coachings pénibles, des déceptions personnelles, des arbitrages douteux, des adversaires qui jouent super sale. Mais…