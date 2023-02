La vraie raison pour laquelle la star de The Apprentice Reece Donnelly a été renvoyée de la série révélée

Le candidat apprenti Reece Donnelly a été renvoyé de l’émission après s’être saoulé lors d’un vol à destination de Dubaï pour participer à une tâche.

Les téléspectateurs et les autres concurrents de l’émission BBC1 ont été informés qu’il avait été contraint de partir pour des “raisons de santé”, mais la vérité était qu’il avait été limogé par les patrons.

L’animateur de l’apprenti Lord Sugar annonce sa sortie de l’émission ce soir[/caption]

Le patron de l’école de théâtre, Reece, 25 ans, était tellement ivre au moment où il a atterri qu’il a été jugé dangereux pour lui de participer et il a été renvoyé chez lui.

Un initié de la télévision a déclaré: «L’apprenti n’a jamais rien eu de tel auparavant.

“C’est la première fois que quelqu’un se voit montrer la porte du concours par quelqu’un d’autre que Lord Sugar.

«Mais les producteurs prennent la santé et la sécurité très au sérieux et ont un devoir de diligence envers tous les candidats.

“L’avoir à l’écran en état d’ébriété et participer à une tâche alors qu’il n’était pas apte à le faire était quelque chose qu’ils ne pouvaient tout simplement pas envisager.”

Les téléspectateurs de ce soir ont vu Reece se diriger avec enthousiasme vers l’aéroport avec les autres candidats, mais n’ont ensuite jamais été revus.

Au cours de ses entretiens de sortie, il est resté fidèle à la ligne selon laquelle cela dépendait de sa santé.

Son absence bizarre n’a été évoquée qu’à la fin par Lord Sugar qui a dit sèchement aux candidats restants : “Comme vous le savez, Reece n’a pas pu participer à la tâche et a par la suite quitté le processus.”

Reece, de Cambuslang, près de Glasgow, a déclaré : « Je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus.

“J’ai quitté la série pour des raisons de santé et je l’ai dit.

« Dans la vie, il faut faire un choix et écouter son corps et c’est exactement ce que j’ai fait. C’est un choix auquel je penserai probablement longtemps mais j’ai fait le choix de faire passer mon corps en premier et de faire passer votre santé en premier et c’est quelque chose que je soutiendrai toujours.

“La santé plutôt que la richesse toujours.”

Reece a démissionné de l’émission phare de Beeb après un passage de six semaines.

Il a ajouté à The Sun : “Je n’ai pas pu terminer la tâche à Dubaï pour des raisons de santé et je n’ai donc pas pu continuer sur The Apprentice.

“J’ai vraiment apprécié mon passage dans l’émission et j’ai hâte de voir mes collègues candidats dans le reste de la série.

“Mon objectif d’être sur The Apprentice était de montrer que l’Ecosse a des entreprises et des entrepreneurs incroyables, j’espère vraiment l’avoir fait.

“Je suis tellement reconnaissant pour le temps que j’ai passé avec Lord Sugar et l’équipe.”

Un porte-parole de The Apprentice a déclaré: “Reece n’a pas été en mesure de poursuivre le processus, cela a été discuté et convenu entre Reece et les responsables du programme.”