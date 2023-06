La vraie raison pour laquelle ‘La Petite Sirène’ bombardée en Asie n’est pas le racisme — RT Games & Culture

La presse hollywoodienne s’est insurgée cette semaine à propos de l’action en direct de Disney, La Petite Sirène, qui a mal performé dans les pays d’Asie de l’Est, comme la Chine et la Corée du Sud.

Selon The Hollywood Reporter, le film « a rapporté à peine 3,6 millions de dollars au cours de ses 10 premiers jours de sortie en Chine » et un autre « 4,4 millions de dollars jusqu’au 4 juin » en Corée, dont les initiés cités par le site affirment qu’il est dû au casting de l’actrice noire Halle Bailey dans le rôle principal.

Essentiellement, la raison implicite pour laquelle le film se porte mal sur ces marchés est que les consommateurs y sont racistes. Et, en effet, d’autres sites ont cité des remarques assez désagréables. Mais les citations spécifiques mentionnées par The Hollywood Reporter font une erreur (très américaine) en regroupant les Asiatiques de l’Est comme s’ils étaient les mêmes – parce qu’ils ne citent que des commentaires haineux de la Corée du Sud, pas de la Chine. Certes, il ne serait pas surprenant que certains de ces commentaires existent sur les réseaux sociaux chinois, mais ils n’ont pas été spécifiquement cités.

La réaction à cette histoire a été à propos de ce à quoi vous vous attendiez : des Noirs en colère contre ces pays et leur peuple, pour ce qui est prétendument du racisme absolu. Il est très typique des médias américains de faire la course aux appâts et de semer la division entre les minorités, par exemple, les Noirs américains et les Américains d’origine asiatique, au lieu de promouvoir la solidarité intersectionnelle. Mais il manque également la raison évidente pour laquelle ce film, et tant d’autres d’Hollywood ces derniers temps, n’ont pas bien marché en Asie.















Pour un consommateur américain de médias, il est évident que la qualité des exportations culturelles a considérablement chuté ces dernières années. Ce n’est pas seulement une nostalgie nostalgique de ma part, mais une observation attentive du fait qu’Hollywood ne produit pas de nouvelles propriétés intellectuelles (IP) mais ne fait que régurgiter les mêmes histoires encore et encore. Il semble que nous ayons un nouveau film Marvel tous les quelques mois, avec le service de fans typique consistant à emballer autant de super-héros que possible, puis une action en direct de Disney d’un film d’animation classique.

Prenons l’exemple de l’action en direct Mulan, qui dépeint en fait un décor chinois et est basé sur une fable chinoise. Comme Forbes l’a rapporté au moment de sa sortie en septembre 2020, il s’agissait de l’un des remakes les moins performants de Disney en Chine. Les Chinois ne se sont pas précipités au cinéma juste pour voir un visage sino-américain comme personnage principal. En fait, ils ont clairement peu d’égards pour ces formes superficielles de « représentation » et ont trouvé le récit insuffisant.

Regardez comment Black Panther: Wakanda Forever s’est également produit en Chine. Le premier film de la série a bien marché. Cependant, de nombreuses personnes ont souligné à juste titre que la politique reflétée dans le film était problématique. Le principal antagoniste, Killmonger, a récupéré des artefacts africains volés dans ce qui était décrit comme le British Museum et s’est battu contre la CIA, avec un agent – un « bon personnage » – dépeint par un homme blanc. Pensez-y: le méchant dans un film centré sur les Noirs sur l’Afrique est en fait la personne qui reflète le mieux la lutte des Noirs à travers le monde. C’est ridicule.















En regardant des divertissements américains ces jours-ci, ce que, certes, je fais rarement, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Nos films sont le même cycle d’IP ennuyeux et exagérés, tout ce qui est nouveau n’est que pourriture cérébrale édulcorée. Les films qui dépeignent l’armée et utilisent du matériel militaire doivent faire approuver leurs scripts par le ministère de la Défense. Et notre télévision, que je regarde le plus souvent pendant la saison de la National Football League, est sponsorisée par l’industrie pharmaceutique, l’industrie automobile, le secteur de la défense ou Wall Street. Il n’est pas étonnant que nos exportations culturelles meurent.

Au contraire, on constate que de nouvelles industries cinématographiques se sont développées partout dans le monde au cours des dernières décennies – notamment en Corée du Sud et en Chine, qui sont toutes deux en train de devenir des titans culturels à part entière. Les consommateurs du marché asiatique n’ont plus à succomber aux déchets américains recyclés parce qu’ils ont atteint la parité avec Hollywood et, moins gênés par les conditions matérielles pas si idéales aux États-Unis, ont la liberté créative de rendre les choses adaptées à leurs publics respectifs.

Ce n’est donc pas une question de race en particulier. Il y a certainement des gens qui ont dit des choses désagréables à propos de Halle Bailey, ce qui défie la logique la plus élémentaire puisque les sirènes sont des créatures mythiques et peuvent être représentées de toutes les manières imaginables. C’est évidemment regrettable. Mais ce n’est pas parce que ces voix sont importantes qu’elles sont majoritaires. La réalité est que les gens en Asie – et, bien sûr, partout dans le monde – ne veulent pas continuer à rejouer la même chose encore et encore. Pouvez-vous vraiment les blâmer pour cela? Hollywood devrait essayer de créer de nouvelles adresses IP imaginatives auxquelles les gens du monde entier pourraient s’identifier.