Les manifestants pro-Trump se rassemblent le 6 janvier 2021, avant l’attaque du Capitole. | Brent Stirton / Getty Images

La défense de destitution de Trump a échoué parce que ce que Trump a fait était indéfendable.

Au cours de leurs plaidoiries de destitution du vendredi après-midi, les avocats de l’ancien président Donald Trump ont accusé les démocrates de faire «une culture d’annulation constitutionnelle». Ils ont suggéré que l’antifa était en partie responsable de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Ils ont chipoté sur une photographie du New York Times et sur la signification d’un tweet utilisant le mot «calvaire». Ils ont avancé un argument risible selon lequel la destitution de Trump violait en quelque sorte le premier amendement.

Pour lutter contre l’utilisation frappante par les responsables de la mise en accusation de la Chambre des images du jour de l’attaque, les avocats de Trump ont monté leurs propres courts métrages. L’une consistait en grande partie à prononcer le mot «combat» par la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA). Un autre présentait une coupe étendue du tristement célèbre commentaire de Trump sur le rassemblement de Charlottesville, en Virginie. Encore un autre a présenté des démocrates et des célébrités, y compris Madonna et Johnny Depp, disant des choses méchantes et violentes à propos de Trump. Ils l’ont joué trois fois.

Ce genre d’absurdités a occupé la majeure partie de la courte présentation de trois heures de l’équipe pour défendre son client contre l’accusation d’incitation à une insurrection. Seulement dans les 40 dernières minutes – l’article argumenté par l’avocat principal de la défense Bruce Castor – l’équipe de Trump a-t-elle fait une tentative sérieuse et soutenue de réfuter le cœur de la thèse de la Chambre: que Trump est directement responsable des violences qui ont eu lieu le 6 janvier.

La tentative ne s’est pas très bien déroulée.

Castor a ignoré des faits clés, comme le délai de plusieurs heures de Trump pour appeler la Garde nationale pendant l’attaque. Sa logique était parfois incohérente, arguant (par exemple) que le mépris de Trump pour les manifestants de Black Lives Matter signifiait qu’il désapprouvait également les violences commises par ses propres partisans. Et il semblait totalement méconnaître les éléments clés du dossier de la Chambre, comme le rôle du comportement de Trump dans les mois précédant le rassemblement du 6 janvier.

Il n’y a vraiment qu’une seule conclusion raisonnable à tirer après avoir regardé la faible présentation de la défense: si c’est le mieux que ses avocats peuvent faire, la conduite de Trump est vraiment indéfendable.

Les nombreuses façons dont la défense de Trump a échoué

Au cours des deux derniers jours, les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont présenté des arguments très simples en faveur de la destitution de Trump.

Le président a répandu des croyances fausses et dangereuses suggérant que l’élection avait été volée pendant des mois, notamment en les appelant spécifiquement à se rassembler pour sa défense le 6 janvier (le jour où le Congrès certifierait les résultats des élections). Une fois ces partisans arrivés, il les a encouragés à agir sur ces convictions lors de son discours de rassemblement – dans l’intention de provoquer la violence ou, à tout le moins, d’agir avec une négligence délibérée.

Et une fois que la foule a agi – par effraction dans le Capitole et menaçant la vie des élus – il n’a rien fait pour les arrêter pendant des heures, et semblait parfois même encourager la foule. Cela le rend moralement responsable de l’insurrection et donc quelqu’un qui devrait être condamné et interdit d’exercer à nouveau des fonctions publiques.

Ce qui est frappant dans les arguments de Castor, c’est que, pour la plupart, ils n’ont pas vraiment réfuté le cœur de la thèse de la Chambre. Ils ont dansé autour de lui ou ont carrément mal interprété certains des problèmes fondamentaux.

Par exemple, Castor a fait valoir que Trump ne pouvait pas avoir l’intention qu’une foule attaque le Capitole parce que le président déteste les foules.

«Nous savons que le président n’aurait jamais voulu qu’une telle émeute se produise, car sa haine de longue date pour les manifestants violents et son amour pour la loi et l’ordre sont exposés, portés sur sa manche chaque jour qu’il a servi à la Maison Blanche. », A déclaré Castor.

Mais, comme l’ont souligné les responsables de la destitution de la Chambre, Trump a une très longue histoire d’encouragement à la violence de la part de ses partisans. Lors d’un rassemblement de 2016, par exemple, il a encouragé ses partisans à «frapper l’enfer» des contre-manifestants qui lançaient des tomates, ajoutant que «je paierai les frais juridiques» s’ils le font.

Et quand il condamne les «manifestants violents», il parle presque toujours de ses ennemis politiques – notamment les militants et antifa de Black Lives Matter. Il n’y a aucune preuve que Trump a une horreur de principe de la violence, et de nombreuses preuves qu’il s’en délecte lorsqu’il est commis par ses alliés contre ses ennemis.

De même, Castor a fait valoir que parce que certains des assaillants du 6 janvier étaient préparés à la violence à l’avance, il n’y a aucun moyen que le discours du président – qui les a encouragés à marcher vers le Capitole et à «se battre comme un enfer» – aurait pu provoquer la violence.

« C’était un assaut pré-planifié, ne vous y trompez pas », a déclaré Castor. «Le président n’a pas provoqué les émeutes.»

Sauf que le fait que certains rassembleurs étaient préparés à la violence avant le discours ne signifie pas qu’ils l’étaient tous. Les militants violents appartenant à des groupes comme les Proud Boys et les Oathkeepers ne représentent qu’une fraction des arrestations consécutives à l’insurrection. Il est possible qu’une minorité inconditionnelle soit prête à essayer d’attaquer le Congrès, mais un pourcentage beaucoup plus important de la foule pro-Trump a décidé de se joindre à eux après que la rhétorique enflammée du président les ait inspirés.

Mais l’argument de Castor manque également quelque chose de plus fondamental: que si Trump n’avait pas faussement qualifié l’élection de «volée» pendant des mois, et appelé ses partisans à essayer de l’aider à l’annuler, il n’y aurait pas eu de violence préétablie dans le pays. première place. Toute cette série d’événements n’est devenue pensable que parce que Trump s’était engagé dans une campagne soutenue et réussie pour convaincre des millions d’Américains qu’il y avait un complot néfaste pour détruire la démocratie américaine. Ils prévoyaient de faire de la violence avant le rassemblement parce qu’ils croyaient que Trump leur avait dit des mensonges; en effet, les responsables de la Chambre ont montré une vidéo dans laquelle des personnes qui ont pris d’assaut le Capitole disent qu’elles agissaient sur les ordres de Trump.



Gagnez McNamee / Getty Images Un émeutier tient un drapeau Trump à l’intérieur du Capitole américain le 6 janvier.

Castor a commis une erreur similaire dans sa discussion sur le tristement célèbre appel de Trump le 2 janvier au secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger. Il a fait valoir que Trump n’avait pas tenté d’inciter à l’insurrection lors de cet appel téléphonique privé – dans lequel Trump demande à Raffensperger de «trouver» suffisamment de voix pour annuler la victoire du président Biden en Géorgie – et que cela n’était donc pas pertinent.

Mais ce n’était pas le but de la discussion du directeur de la Chambre sur cet appel.

Leur argument était que l’appel était un effort inapproprié et sans doute illégal pour renverser les résultats d’une élection légitime, prouvant que Trump avait l’intention de renverser le système électoral et juridique afin de s’installer en tant que président. Cela est assez clair si vous lisez l’article de mise en accusation, qui décrit l’appel comme faisant partie des «efforts antérieurs de Trump pour subvertir et faire obstacle à la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020» – pas un effort direct pour inciter à l’attaque contre la Capitole lui-même.

L’argument le plus fort avancé par Castor est peut-être que le discours de rassemblement de Trump du 6 janvier, celui qui, selon la Chambre, a contribué à inciter au rassemblement, appelant spécifiquement les manifestants à agir de manière pacifique.

« Les remarques du président ont explicitement encouragé les personnes présentes à exercer leurs droits pacifiquement et patriotiquement », a déclaré Castor. «La prémisse de ses remarques était que le processus démocratique se déroulerait et devrait se dérouler conformément à la lettre de la loi.»

Il est juste de dire que le texte du discours de Trump lui donne une certaine couverture et qu’il ne dit jamais carrément à ses partisans «allez faire la violence maintenant». Cela pourrait même conduire à son acquittement dans un procès pénal réel, où la norme requise pour la condamnation est différente et à juste titre plus élevée que dans un procès en destitution qui n’entraîne aucune peine d’emprisonnement comme sanction.

Mais la ligne Castor cité était juste cela – une ligne – dans un discours plein de rhétorique incendiaire, y compris un appel direct à marcher sur le Capitole et à «se battre comme un enfer». Vous n’avez pas besoin d’approuver nudement la violence pour créer une situation dans laquelle il est prévisible qu’elle puisse se produire.

C’est aussi pourquoi l’inaction de Trump face à la violence – qu’il regardait se dérouler en direct à la télévision – est cruciale: son refus d’appeler la Garde nationale en dit beaucoup plus sur ce qu’il voulait qu’une ligne pro forma sur une manifestation pacifique. Vous ne pouvez pas créer une situation où la violence est improbable, permettre à cette violence de se dérouler, puis vous en tirer pour ce qui équivaut à un avertissement en petits caractères dans le discours.

Ce que les avocats de Trump n’ont pas dit importait autant que ce qu’ils ont fait

Ce point sur la réponse de Trump après l’attaque n’était pas accessoire au cas des responsables de la Chambre. En fait, c’était au centre de tout cela.

Dans les arguments finaux du représentant Jamie Raskin (D-MD), il a posé quatre questions à la défense de Trump qu’il pensait devoir aborder s’ils devaient «répondre aux preuves écrasantes, détaillées, spécifiques, factuelles et documentaires que nous introduit. » Tous étaient centrés sur les actions du président lors de l’attaque, qui, selon Raskin et les démocrates, étaient une preuve accablante de son intention de permettre à la violence de se dérouler:

Premièrement, pourquoi le président Trump n’a-t-il pas dit à ses partisans d’arrêter l’attaque du Capitole dès qu’il en a eu connaissance? Pourquoi le président Trump n’a-t-il rien fait pour arrêter l’attaque pendant au moins deux heures après le début de l’attaque? En tant que commandant en chef constitutionnel, pourquoi n’a-t-il rien fait pour envoyer de l’aide à nos forces de l’ordre accablées et assiégées pendant au moins deux heures le 6 janvier après le début de l’attaque? Le 6 janvier, pourquoi le président Trump n’a-t-il à aucun moment condamné la violente insurrection et les insurgés?

À aucun moment de la présentation de Castor, il n’a même tenté de répondre à l’une des questions de Raskin. Au cours des questions et réponses suivantes, les sens. Lisa Murkowski (R-AK) et Susan Collins (R-ME) ont posé une version de ces questions directement à l’équipe de Trump. «Quand exactement le président Trump a-t-il appris la violation du Capitole et quelles mesures spécifiques a-t-il prises pour mettre fin aux émeutes et quand les a-t-il prises?»

Voici ce que l’équipe Trump a dit en réponse:

Il y a beaucoup d’interaction entre les autorités et pour amener les gens à avoir la sécurité à l’avance le jour même; nous avons un tweet à 14h38, c’était certainement un peu avant. Avec la précipitation pour amener cette mise en accusation, il n’y a pas eu d’enquête à ce sujet et c’est le problème de toute la procédure. Les gérants de la maison [did] aucune enquête et le peuple américain mérite beaucoup mieux que de venir ici sans preuve – ouï-dire en plus de ouï-dire en plus de rapports qui sont des ouï-dire. Une procédure régulière est requise ici, et cela a été refusé.

Ceci, bien sûr, n’est pas une réponse – c’est une esquive, un peu comme toute la présentation de Castor au préalable. L’explication évidente de cette incapacité à s’engager sur cette question cruciale est que l’équipe de Trump n’avait tout simplement pas de bonne réponse aux questions de Raskin car il n’y en avait pas.

La conduite de Trump le 6 janvier et avant elle était vraiment indéfendable. Il est inévitable que la tentative de le défendre échoue.