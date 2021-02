La vraie raison pour laquelle Kim Kardashian a finalement demandé le divorce Kanye West

Le deuxième initié note que Kim est « vraiment triste mais elle se sent confiante dans sa décision » de divorcer, car elle sait que c’est ce qui est le mieux pour elle et sa famille. « Elle a déjà l’impression d’être divorcée depuis des mois maintenant », explique la source. «Cela fait longtemps et elle se sent soulagée de pouvoir enfin passer à autre chose.

Cependant, la source secondaire dit que Yeezy est «bouleversé» à ce sujet au fond. Il ne voulait pas qu’elle subisse le divorce, mais a convenu que c’était pour le mieux. La même source poursuit: « Il aurait souhaité que cela fonctionne. Ils sont parvenus à des accords sur tous les fronts et Kanye comprenait les souhaits de Kim. »

Selon cette source, le concepteur de SKIMS a décidé de déposer vendredi après que les stars aient finalement conclu un accord sur la division de leurs actifs. Ils sont sur la même longueur d’onde, mais on dit qu’il n’y a pas de communication entre eux sauf par l’intermédiaire d’avocats et d’assistants.

Comme le dit le deuxième initié, «Kim veut juste que ce soit fini».

Le couple s’est marié en 2014. Ce sera son troisième divorce et son premier.

E! News a contacté leurs représentants pour obtenir des commentaires.