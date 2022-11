La vraie raison pour laquelle je continue, je suis une célébrité et ce n’est pas le gros chèque, dit Matt Hancock

DÉPUISÉ du whip du gouvernement, et réprimandé et moqué par les députés et son parti conservateur local, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock écrit aujourd’hui exclusivement dans The Sun pour expliquer sa décision d’échanger Westminster contre la jungle. . .

La semaine prochaine, je vais dans la jungle, dans le cadre de I’m A Celebrity de cette année. . . Fais-moi sortir d’ici.

Matt Hancock applaudit alors que Rishi Sunak arrive au QG conservateur après avoir été nommé Premier ministre[/caption]

Les 10 célébrités qui se sont rendues dans la jungle lundi soir ont posé dans leurs uniformes de camp[/caption]

Certains peuvent penser que j’ai perdu mes billes ou que j’ai bu un verre de trop, en échangeant les environs confortables de Westminster et de West Suffolk contre les conditions extrêmes de l’arrière-pays australien, en allant là où il y aura peu de confort, pas assez de nourriture et une charge de tâches physiques impliquant des serpents, des araignées et beaucoup d’autres bestioles effrayantes.

Même s’il y aura sans aucun doute ceux qui penseront que je ne devrais pas y aller, je pense que c’est une excellente occasion de parler directement à des gens qui ne sont pas toujours intéressés par la politique, même s’ils se soucient beaucoup de la façon dont notre pays fonctionne.

C’est notre travail en tant que politiciens d’aller là où se trouvent les gens – pas de s’asseoir dans des tours d’ivoire à Westminster.

Il existe de nombreuses façons de faire le travail d’un député. Que je sois en camp pour une journée ou trois semaines, il y a très peu d’endroits où les gens pourront voir un politicien tel qu’il est vraiment.

Comme vous, les politiciens sont humains, avec des espoirs et des peurs, et des émotions normales comme tout le monde.

Quoi de mieux pour montrer le côté humain de ceux qui prennent ces décisions qu’avec le programme le plus regardé à la télévision ? Et il existe de nombreuses façons de communiquer. C’est l’une des nombreuses choses importantes que j’ai apprises pendant la pandémie.

Alors que beaucoup de gens se sont connectés au programme Today ou m’ont écouté, JVT et le professeur Chris Whitty lors des conférences de presse quotidiennes de Downing Street pour obtenir les dernières nouvelles, il y en avait beaucoup qui ne l’ont pas fait.

Il y avait ceux qui tenaient leurs nouvelles d’émissions brillantes comme This Morning, Loose Women et Gogglebox. Ce sont des émissions de télévision populaires comme celles-ci – et je suis une célébrité. . . , bien sûr – qui aident à transmettre des messages importants aux masses.





Il est clair comme le jour que les politiciens comme moi doivent aller là où se trouvent les gens, en particulier ceux qui sont politiquement désengagés. Nous devons nous réveiller et adopter la culture populaire.

Plutôt que de mépriser la télé-réalité, nous devrions la voir pour ce qu’elle est – un outil puissant pour faire entendre notre message aux jeunes générations.

En fait, je pense que c’est condescendant d’entendre certains dire que la télé-réalité est en dessous d’un politicien. Nous savons tous que beaucoup de gens sont découragés par les questions agressives et les présomptions d’initiés sur les nouvelles politiques.

La télé-réalité est une façon très différente de communiquer avec l’électorat – c’est à la fois honnête et non filtré.

Par exemple, alors que la plupart des gens me connaissent pour avoir été secrétaire à la santé pendant la pandémie, ce que vous ne saurez probablement pas, c’est que je suis dyslexique et que j’ai fait campagne pour une meilleure identification et un meilleur soutien aux enfants dyslexiques.

Beaucoup trop de gens en Grande-Bretagne ne découvrent pas qu’ils sont dyslexiques avant d’avoir quitté l’école et, tragiquement, ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin. J’ai été diagnostiquée à l’âge de 18 ans, après avoir quitté l’école.

Mon diagnostic a été un moment éclair et après de nombreuses années de réflexion, je n’étais tout simplement pas très bon en lecture, j’ai finalement compris pourquoi je ne comprenais pas toujours.

En tant que député d’arrière-ban, j’ai la liberté et le temps de défendre des causes auxquelles je crois et qui me tiennent à cœur, y compris la dyslexie.

Je veux rehausser le profil de ma campagne contre la dyslexie pour aider chaque enfant dyslexique à libérer son potentiel, même si cela signifie emprunter un chemin inhabituel pour y arriver. . . via la jungle australienne ! Je suis une célébrité. . . est regardé par des millions de Britanniques à travers le pays.

Je veux utiliser cette plateforme incroyable pour sensibiliser, afin qu’aucun enfant ne quitte l’école primaire sans savoir s’il est dyslexique.

L’année dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Matt avait une liaison secrète avec sa plus proche assistante, Gina Coladangelo[/caption]

En parlant de dyslexie à la télévision aux heures de grande écoute, j’espère non seulement accroître le soutien à mon projet de loi sur le dépistage de la dyslexie et la formation des enseignants (qui reçoit sa deuxième lecture au Parlement quelques jours seulement après la fin de I’m A Celebrity . . .), mais je vise pour aider le public à mieux comprendre cette affection très fréquente, qui touche environ une personne sur dix.

J’y ai longuement réfléchi – en fait, j’ai refusé Je suis une célébrité. . . deux fois cet été, mais quand ils m’ont approché pour la troisième fois la semaine dernière, j’ai changé d’avis.

Et non, ce n’est pas le chèque qui m’a fait changer d’avis. Je ferai un don au St Nicholas Hospice dans le Suffolk et aux causes soutenant la dyslexie à cause de mon apparence. Bien sûr, je déclarerai également le montant que je reçois de l’émission au Parlement pour assurer une transparence totale, comme d’habitude.

Quand j’ai été approché pour la première fois pour participer – alors que j’étais flatté et naturellement curieux – il ne m’a pas fallu trop de temps pour refuser l’opportunité en raison de l’instabilité à laquelle le gouvernement était confronté à l’époque.

Maintenant, cependant, le gouvernement est stable. Rishi Sunak a pris un excellent départ et je sais qu’il a ce qu’il faut pour être un superbe premier ministre.

J’ai parlé aux whips, comme le ferait n’importe quel député lors d’une visite à l’étranger, ce qui arrive tout le temps. Je ne m’attends pas à servir à nouveau au gouvernement, mais je peux soutenir Rishi et le gouvernement de différentes manières.

En tant que député, ma première priorité est envers mes électeurs. J’ai convenu avec les producteurs de l’émission que je peux être contacté à tout moment pour toute question urgente concernant la circonscription.

Tandis que mon excellente équipe de West Suffolk continuera de superviser les questions relatives à la circonscription, comme elle le fait déjà lorsque je suis à Westminster.

Dès que mon séjour au camp sera terminé, je retournerai dans le Suffolk pour organiser une opération chirurgicale où je retrouverai mes électeurs et discuterai de sujets de préoccupation.

Alors que certains diront que la télé-réalité devrait être inférieure à un politicien, je pense que nous devons aller là où les gens se rassemblent.

Donc, la vérité est que je n’ai pas perdu mes billes ou bu trop de pina coladas. C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi. J’ai été élu par le peuple, et il est important de dialoguer avec les électeurs, en particulier les jeunes électeurs, où qu’ils se trouvent, et de montrer le côté humain des politiciens.

C’est ce que j’espère faire.