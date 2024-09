La vraie raison pour laquelle il est peu probable que le prince Harry voie le roi Charles à Londres | Royal | Actualités

Le prince Harry est le parrain de WellChild depuis plus de 16 ans.

Cependant, le roi devrait être en Écosse, car lui et la reine Camilla devraient assister à une célébration spéciale du 25e anniversaire au Parlement écossais le 28 septembre.

Le prince Harry reviendra au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci pour assister à une prestigieuse cérémonie de remise de prix à Londres. Cependant, il est peu probable qu’il rencontre son père, le roi Charles, pour une raison simple.

L’association se concentre sur l’amélioration de la qualité de vie des enfants gravement malades et de leurs familles.

Harry a assisté aux WellChild Awards à 12 reprises auparavant et cette année, il présentera le prix de l’enfant inspirant (âgé de quatre à six ans) et prononcera un discours.

Il est également prévu qu’il passe du temps avec chaque gagnant et leurs familles lors d’une réception avant la cérémonie, écoutant leurs histoires et contribuant à créer des souvenirs inoubliables.

Le duc a déclaré : « Je suis une fois de plus honoré d’assister aux WellChild Awards de cette année, qui célèbrent le courage et les réalisations remarquables des enfants vivant avec des besoins médicaux complexes. »