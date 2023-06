HOLLY Willoughby a renoncé à assister à une des meilleures récompenses télévisées aujourd’hui – et la vraie raison a été «révélé».

La reine de la télé de jour a sauté les TRIC Awards à l’hôtel Grosvenor House de Londres – bien que This Morning ait remporté le prix du meilleur spectacle de jour lors de la fête de l’industrie il y a à peine douze mois.

Sa rivale Eamonn a assisté avec des béquilles[/caption]

Selon Mail Online, il y avait deux raisons principales pour lesquelles Holly n’était pas présente.

Ils affirment que la blonde de 42 ans a évité l’événement parce qu’elle ne voulait pas d’une rencontre gênante avec son rival Eamonn Holmes, qui l’a récemment critiquée lors de ses diverses attaques lors de l’émission matinale d’ITV.

La publication allègue également qu’elle ne voulait pas y aller car cela aurait été embarrassant que This Morning soit battu par A Place In The Sun de Channel 4 cette année.

Une source leur a dit : « Si vous étiez Holly, vous n’y seriez pas allée, n’est-ce pas ? Non seulement vous vous seriez retrouvé face à face avec Eamonn, mais vous auriez dû subir l’humiliation de perdre face à A Place in The Sun.

« Tout était très différent de cette époque l’année dernière lorsque Holly et Phil sont arrivés, de grands sourires sur leurs visages, et étaient le toast du do. »

Holly, qui aurait eu un « engagement préalable », n’était pas la seule à ne pas avoir assisté à la série de jour troublée.

Le rédacteur en chef du programme, Martin Frizell, a également choisi de ne pas y aller, ainsi que les autres principaux présentateurs de l’émission, Dermot O’Leary et Alison Hammond.

La responsable de la journée d’ITV, Emma Gormley, était également absente.

Cela survient alors qu’Eamonn a assisté aux prix avec des béquilles, et son collègue présentateur Rob Rinder a proposé de « régler » les tensions entre l’actuel animateur de GB News et la star honteuse de This Morning, Phil.

S’adressant exclusivement à The Sun lors des TRIC Awards aujourd’hui, Rob a déclaré: «Je devrais arbitrer certains différends pendant que nous sommes ici.

« Ne le faisons pas au tribunal. Faisons-le à l’ancienne et luttons ou escrimons.

« Phillip et Eamonn se battent… »

Il a poursuivi: «En tant que tribunal, je ne porterais que les affaires et les controverses qui m’étaient soumises.

« Tout ce que je veux, c’est que les gens aient un espace d’audience et qu’ils parlent. »

A Place In The Sun a remporté le prix que This Morning a remporté l’année dernière[/caption]