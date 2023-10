La vraie raison pour laquelle Holly Willoughby a quitté This Morning révélée alors que l’émission ITV était en crise avant le rapport d’enquête « accablant »

HOLLY Willoughby a quitté This Morning d’ITV après avoir passé le week-end à discuter en larmes de la décision avec sa famille.

Le favori de la télévision, 42 ans, aurait secrètement envisagé cette décision « depuis des semaines » à la suite d’une réaction hostile sur les réseaux sociaux.

Rex

Getty

Holly a été emportée par le drame et la « toxicité » sur le plateau de This Morning, y compris le scandale de tricherie de son co-présentateur Philip Schofield.[/caption]

Son départ choc est extrêmement inquiétant pour This Morning, qui attend toujours les résultats d’une enquête sur la série au milieu d’allégations de « toxicité » sur le plateau.

La déclaration de Holly hier – annonçant son départ après 14 ans – est intervenue quelques jours après qu’elle ait été retirée des ondes d’ITV lorsqu’un prétendu complot d’enlèvement et de meurtre contre elle par l’agent de sécurité du supermarché Gavin Plumb a été révélé.

Elle a déclaré : « J’ai fait savoir à ITV aujourd’hui qu’après 14 ans, je ne reviendrai pas à This Morning.

« À tous ceux qui ont travaillé sur la série au fil des ans, merci beaucoup.

« C’est un au revoir tellement difficile, vous êtes incroyable et je serai toujours fier de ce que nous avons fait ensemble. Je ne reviendrai pas sur This Morning.

«Merci à tout le monde chez ITV pour votre soutien. À tous les invités qui se sont assis sur notre canapé, merci.

La déclaration de Holly «J’ai fait savoir à ITV aujourd’hui qu’après 14 ans, je ne reviendrais pas à This Morning. À tous ceux qui ont travaillé sur la série au fil des années, merci beaucoup. « C’est un au revoir tellement difficile, tu es incroyable et je serai toujours fier de ce que nous avons fait ensemble. Je ne reviendrai pas dans This Morning. «Merci à tout le monde chez ITV pour votre soutien. À tous les invités qui se sont assis sur notre canapé, merci. « Surtout, merci aux merveilleux téléspectateurs. Vous avez été si fidèle, si solidaire et la meilleure entreprise chaque jour. « Richard et Judy ont dit ‘nous nous occupons uniquement de cette émission, elle appartiendra toujours aux téléspectateurs’. « Cela a été un honneur de faire partie de son histoire et je sais qu’il reste de nombreux chapitres à parcourir dans cette histoire. « Malheureusement, je sens maintenant que je dois prendre cette décision pour moi et ma famille. Vous allez tous me manquer tellement. Houx. »

« Surtout, merci aux merveilleux téléspectateurs. Vous avez été si fidèle, si solidaire et la meilleure entreprise chaque jour.

Dans sa déclaration, Holly, 42 ans, a également fait référence à Richard Madeley et Judy Finnigan, qui ont animé l’émission depuis son lancement en 1998 jusqu’en 2001.

Elle a ajouté : « Richard et Judy ont dit : ‘Nous ne nous occupons que de cette émission, elle appartiendra toujours aux téléspectateurs’. Cela a été un honneur de faire partie de son histoire et je sais qu’il reste encore de nombreux chapitres à parcourir.

« Malheureusement, je sens maintenant que je dois prendre cette décision pour moi et ma famille. Vous allez tous me manquer tellement. Houx. »

Ses proches ont déclaré que la décision de partir avait été incroyablement difficile.

Une source a déclaré : « Il y a eu beaucoup de larmes ces derniers jours. Holly a longuement parlé avec ses enfants, puis avec son mari Dan et ses parents.

« Elle adore This Morning et s’est consacrée à la série. Mais les événements récents ont tout changé et Holly doit donner la priorité à sa famille.

«Holly l’a personnellement dit au patron de This Morning, Martin Frizell, et à la directrice générale d’ITV Daytime, Emma Gormley. Les deux conversations ont été très émouvantes.

Rex

ITV

Première apparition de Holly dans This Morning – en photo avec l’ancien présentateur Schofield[/caption]

« Ils voulaient évidemment qu’elle reste, mais ont dit qu’ils soutiendraient pleinement sa décision.

« ITV s’est occupé de Holly et lui a fourni un programme de soutien ainsi qu’une offre de conseils si elle en a besoin. »

Pals a déclaré que les retombées de Holly avec son ancien co-animateur Phillip Schofield, 61 ans, avaient également joué un rôle majeur.

Ils ont ajouté : « Cela a été une décision incroyablement difficile pour Holly mais, en toute honnêteté, elle n’est pas vraiment heureuse au travail depuis les retombées avec Phil. Le voir étendu à sec a été difficile et a eu des conséquences néfastes.

«Quatorze ans dans n’importe quel lieu de travail, c’est une longue période, et elle a envisagé d’autres opportunités au cours de l’été. Le moment de partir semble approprié, même si les circonstances sont les plus sombres.

Phil et Holly ont également été critiqués pour avoir prétendument sauté la file d’attente publique longue de plusieurs kilomètres au défunt Queen’s, dans l’État l’année dernière.

La magie avait disparu Par Clemmie Moodie CE N’EST PAS tant la fin d’une époque que l’implosion sismique d’un monstre en ruine. This Morning, autrefois le joyau de la couronne diurne d’ITV, pourrit depuis des mois. La magie est partie. Holly Willoughby et son ancien meilleur ami, Phillip Schofield, étaient le ciment qui tenait le tout ensemble. Mais sans Phil, Holly avait l’air perdue. Les circonstances de son départ sont incroyablement horribles. Elle a besoin de temps pour guérir avant de prendre sa prochaine grande décision de carrière. Holly est une combattante et extrêmement et louablement ambitieuse. Elle reviendra sûrement plus grande et plus forte.

La décision de Holly de démissionner a également alimenté les spéculations sur les conclusions de l’enquête externe sur la série de longue date.

L’enquête a été ordonnée par la patronne d’ITV, Dame Carolyn McCall, après le départ de Phil.

Il a démissionné en mai après avoir avoué une liaison « imprudente mais pas illégale » avec un jeune membre de l’équipe de production.

Le scandale, qui a brisé la relation auparavant étroite entre Holly et Phil, a conduit à des allégations d’environnement de travail « toxique ».

Eamonn Holmes, qui a animé l’émission pendant 15 ans, a fustigé This Morning dans une interview cinglante, tandis que le contributeur Dr Ranj Singh a également fait état de mauvais traitements.

Depuis le scandale, les audiences ont également chuté, avec 100 000 téléspectateurs qui se sont éteints lorsque la querelle entre Phil et Holly a été rendue publique pour la première fois.

Le rapport, attendu le mois dernier, n’a pas encore été publié, les initiés admettant qu’ils pensent que les résultats pourraient être accablants.

Une source d’ITV a ajouté : « La sonnette d’alarme sonne à This Morning. Le départ de Holly est une perte énorme et l’examen externe n’a toujours pas vu le jour. Cela soulève des questions en interne quant à la manière dont les résultats pourraient être préjudiciables et à leur impact.

« Certains pensent qu’il est temps de procéder à une refonte, en commençant par le haut. »

Vendredi, The Sun a rapporté que Gavin Plumb, 35 ans, de Harlow, Essex, avait été accusé de complot visant à kidnapper Holly. Il est également accusé d’avoir contacté un « tueur à gages » aux États-Unis et d’avoir fabriqué un kit de contention.

Il a affronté les juges de paix à Chelmsford vendredi.

Il s’est vu refuser la libération sous caution et comparaîtra devant le tribunal de la Couronne de la ville le mois prochain.

Malgré leur rupture, l’ex-copain Phil a repris contact avec Holly ce week-end après que le prétendu complot ait été rendu public.

Une source a déclaré : « Elle était vraiment heureuse d’avoir de ses nouvelles. »

Richard et Judy ont déclaré au Sun : « Nous pensons tous les deux que c’est une décision courageuse et sage. Holly a vécu beaucoup de choses récemment, très publiquement, et son souhait de donner la priorité et de protéger sa vie de famille doit primer sur ce qui n’est, en fin de compte, que de la télé.