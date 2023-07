La vraie raison pour laquelle Davide a largué le vainqueur de Love Island, Ekin-su, révélée

Le vainqueur de LOVE Island, Davide Sanclimenti, a largué Ekin-Su Cülcüloglu après avoir senti qu’il était « dans son ombre » et qu’elle ne se souciait d’eux que « en tant que marque lucrative », peut révéler le Sun on Sunday.

L’homme d’affaires, 27 ans, a annoncé la scission sur les réseaux sociaux jeudi avant de s’envoler pour Ibiza pour une séance photo.

Davide Sanclimenti a annoncé sa séparation d'Ekin-Su Culculoglu sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine

L’actrice et mannequin Ekin-Su, 28 ans, est restée silencieuse sur la séparation pendant le tournage en Turquie.

Une source proche de l’italien Davide a déclaré: « Il se sentait submergé par la relation, comme s’il avait totalement perdu son identité. Il sentait qu’il était dans l’ombre d’Ekin, sans possibilité de grandir.

«Et il sentait qu’elle se souciait plus d’eux en tant que marque lucrative qu’en tant que match d’amour.

« Cela faisait un moment qu’il voulait en finir. Davide ne voulait pas emménager avec elle car il savait que ce serait plus difficile de partir.

Notre source a déclaré que les fissures ont commencé à apparaître lorsque Davide a commencé à faire la fête avec d’autres femmes et à se mettre dans des « positions vulnérables ».

Le couple – qui a remporté Love Island en 2022 – a été vu pour la dernière fois ensemble lors de la première d’Indiana Jones et du Dial of Destiny dans le West End de Londres la semaine dernière, aux côtés de la star Harrison Ford.

La scission survient après que The Sun a révélé dimanche en avril à quel point Ekin-Su était furieux lorsqu’elle a trouvé des messages et des photos sur le téléphone de Davide de deux beautés Instagram – suggérant une aventure dans son Manchester natal après que le trio ait été en boîte.

Ekin-Su, qui était de retour d’un voyage de travail à Belfast, a qualifié sa rivale amoureuse Harriet Wilson de « f *** ing s ** g » et l’a accusée de « coucher avec mon petit ami ».

Elle a également visé la deuxième femme, Phoebe Wintle.

Davide et Ekin-Su ont essayé de passer à autre chose et de réparer les choses avec un voyage décisif à Amsterdam.

Mais confirmant leur séparation sur Instagram, Davide a déclaré : « Ekin-Su et moi ne sommes plus ensemble. Je suis reconnaissant pour les souvenirs et les opportunités que nous avons partagés ensemble et je ne lui souhaite que le meilleur.

« Je continuerai à soutenir Ekin de toutes les manières possibles. »