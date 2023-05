La vraie raison pour laquelle Carol McGiffin a été forcée de quitter Loose Women « révélé »

LA « vraie » raison derrière la sortie de Loose Women de Carol McGiffin a maintenant été révélée.

La panéliste controversée d’ITV, 63 ans, a raconté cette semaine comment elle avait « pris du recul » par rapport à son concert de Loose Women.

La « vraie » raison de la sortie de Loose Women de Carol McGiffin a maintenant été révélée

Carol a initialement rejoint la série en semaine en 2000 et cette semaine visait les patrons de l’émission pour un prétendu différend contractuel «totalement injuste».

Pourtant, maintenant, ses opinions controversées sur la pandémie de coronavirus – qui ont vu la star de la télévision accuser l’Organisation mondiale de la santé d’un « complot » – seraient à blâmer.

Selon MailOnline, ses propos sur la radio TNT ont été au « centre » de sa décision d’arrêter.

L’interview de Carol sur TNT Radio pour The Freeman Report avec James Freeman l’aurait vue accuser les médias d’être « achetés par le gouvernement ».

Elle a ensuite pris feu sur l’ancien député du secrétaire à la Santé Matt Hancock et a affirmé de manière sensationnelle qu’il avait expédié des patients malades de France au Royaume-Uni pour remplir des «lits d’hôpital vides».

Dans un autre clip, elle a allégué qu’il y avait: « Le gouvernement ordonne de désactiver le [Twitter] les récits de personnes qui se sont prononcées contre le gouvernement, et le récit et les restrictions de Covid et toutes ces choses.

Ses commentaires ont provoqué un flot d’appels au réseau de radio ainsi qu’à ITV, certains exigeant qu’elle soit limogée.

Plus tôt cette semaine, un porte-parole d’ITV a déclaré au Sun: « ITV ne commentera ni ne divulguera les détails des contrats individuels, mais tous les contrats d’ITV sont conformes à la législation externe pertinente. »

C’est venu après que Carol a dit à Best Magazine comment le «stress» lié aux négociations de contrat à venir avait eu un impact sur sa vie.

Elle a déclaré: « Je n’ai pas participé à l’émission depuis deux mois maintenant parce que j’ai dû m’en éloigner.

« Cela me causait trop de stress, principalement à cause d’un problème de contrat difficile que je contestais depuis janvier.

« Le problème était qu’ITV insistait, pour la première fois depuis mon retour en 2018, sur le fait que si je voulais continuer à faire l’émission, je devrais signer un contrat totalement injuste et irréalisable pour moi, donc j’avais dire non merci.

« Et je sais qu’on dirait que j’ai jeté mes jouets hors du landau, mais toute la saga affectait ma santé. »

Carol, qui est une favorite pour ses opinions enflammées et a récemment été critiquée pour avoir claqué les tatouages ​​de ses co-stars, n’a pas tardé à souligner sa situation actuelle.

Elle a ajouté à la publication : « Ce n’est pas vraiment ce que je suis parti, je ne le fais tout simplement pas pour le moment. Je me sens assez bouleversé à ce sujet, si je suis honnête, parce que même si c’est ma décision, j’avais l’impression que c’était une décision que j’étais obligé de prendre.

« Aucune personne sensée n’aurait signé ce contrat. Et je ne vois pas de moyen de revenir en arrière.

Et un initié d’ITV a déclaré: «À partir d’avril 2021, le HMRC a apporté des modifications à la législation sur la rémunération hors paie (IR35), ce qui signifie que la responsabilité d’évaluer si un rôle est employé ou indépendant à des fins fiscales incombe désormais à tous les employeurs.

« ITV a mis à jour sa politique contractuelle conformément à cette législation HMRC et a communiqué toute modification de contrat à toutes les personnes concernées.

« Les évaluations sont effectuées au cas par cas et font l’objet d’un suivi continu à mesure que les circonstances et la législation évoluent. »

Avec la tournée Loose Women à venir, Carol a confirmé qu’elle n’en ferait pas partie.

Pourtant, ses co-stars se sont précipitées pour la soutenir après l’annonce de sa sortie.

