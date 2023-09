La vraie raison pour laquelle Bloody Marys a si bon goût dans un avion

Certaines boissons sonnent et ont meilleur goût lorsqu’elles sont sirotées à l’air libre. Le soda au gingembre semble jouir d’une popularité démesurée parmi les passagers, mais rien ne surpasse le Bloody Mary en vol – un cocktail presque rituel. cocktail ou commande de cocktails sans alcool pour de nombreux voyageur fréquent.

Par terre, le salé, épicé et les boissons mélangées riches en umami sont principalement reléguées au brunch. À une altitude de croisière, le Bloody Mary semble souvent être le bon choix, quelle que soit l’heure de la journée. Alors est-ce juste une de ces choses ou y a-t-il une explication pour laquelle le Bloody Mary (et d’autres boissons) ont si bon goût sur un avion?

En tant que spécialiste de la nourriture et des boissons chez CNET, je suis toujours à la recherche du quoi, du pourquoi et du comment concernant les meilleures choses à manger. collation et siroter sur. Cela va du piratage de votre abonnement à un kit repas à la cuisson du bacon parfait sans gâchis et à la commande d’une boisson, même à 35 000 pieds.

J’ai interrogé Darren Bott, vice-président mondial de l’alimentation et des boissons chez Emirates Airlines, sur la popularité démesurée de certaines boissons à bord. Emirates est régulièrement classée parmi les meilleures compagnies aériennes pour la nourriture et les boissons à bord, il n’est donc pas surprenant que le plus grand esprit culinaire de la marque explique comment les papilles gustatives fonctionnent différemment dans un avion.

Il s’avère qu’il y a une certaine science derrière ces envies de Bloody Mary. Bien que vous puissiez deviner que c’est le changement de pression qui provoque une modification de nos impulsions de commande, Bott explique pourquoi ce n’est pas vraiment le cas. De plus, les Bloody Marys s’avèrent être un meilleur choix que les autres boissons mélangées si vous essayez d’éviter déshydratation lors d’un vol.

Voici plus d’informations sur la façon dont nos goûts changent dans un avion et pourquoi un Bloody Mary est vraiment la commande parfaite en vol.

En vol, il y a juste quelque chose chez Mary. Émirats

De quelle manière voler change-t-il notre perception du goût ?

Bot: Être en altitude change la façon dont nous ressentons certains goûts et saveurs. Même si l’on pense souvent que la réduction de la pression dans l’habitacle est la principale raison de ces changements, c’est le fait de se trouver dans un espace confiné, à température et humidité contrôlées, qui affecte le plus la perception du goût.

Les cavités nasales et buccales ont tendance à se dessécher lorsque nous volons à mesure que les niveaux d’humidité diminuent, ce qui ternit certaines saveurs et arômes de certains aliments et boissons, tout en en aiguisant d’autres. Pour cette raison, l’audacieux Bloody Mary est devenu de plus en plus populaire à bord.

Il s’avère que certaines boissons ont vraiment un impact différent dans un avion. Émirats

Qu’en est-il exactement à propos de Bloody Mary ?

L’un des principaux moteurs de l’amour en vol pour le cocktail à base de tomate réside dans la forte acidité de la tomate, qui a l’avantage de stimuler la salivation et d’assurer une bouche bien hydratée. En prime, la faible teneur en sucre aide les passagers à rester (relativement) hydratés tout au long du vol.

Ces facteurs ont-ils un impact sur les boissons aux profils plus raffinés comme le vin et le whisky ?

Certains arômes et saveurs seront plus difficiles à détecter en raison de l’impact de la diminution de l’humidité sur nos sens. Pour une boisson alcoolisée comme le whisky, l’environnement de la cabine peut avoir un impact sur la capacité d’une personne à détecter les fruits, augmentant la perception du chêne et faisant ressortir des saveurs qui, à d’autres moments, pourraient ne pas être aussi importantes. Les faibles niveaux d’humidité de l’avion peuvent aggraver l’arôme volatil de certains vins, ce qui rend certaines saveurs plus prononcées que la normale à bord d’un vol.

Notre perception des profils gustatifs du vin et du whisky est également modifiée principalement grâce au contrôle de la température et de l’humidité. Alexandre Spatari/Getty

Quelle est la commande de boisson la plus surprenante des passagers ?

Nous avons remarqué une montée en popularité des cocktails DIY ou des demandes basées sur les tendances. Les cocktails DIY permettent à nos équipages en vol de montrer leur formation et de concocter une boisson parfaitement équilibrée, comme notre petit-déjeuner martini (gin, marmelade d’orange, Cointreau et jus d’orange frais), notamment dans le salon de bord de l’un de nos A380.

Alors, quelle est votre commande de boissons préférée en voyage en avion ?

J’aime rester bien hydraté pendant le vol, donc je boire beaucoup d’eaumais si je voyage avec Emirates, je peux essayer l’un de nos nombreux vins ou une coupe de champagne ou de vin mousseux pour vous installer dans le vol.

