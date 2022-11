La vraie raison pour laquelle Bill Treacher a demandé à être radié d’EastEnders alors qu’il jouait Arthur Fowler dans l’émission

La star d’EASTENDERS, Bill Treacher, est décédée à l’âge de 92 ans aujourd’hui, les fans de la série rendant des hommages touchants au légendaire acteur de feuilleton.

Il était un élément emblématique de la distribution de l’émission de la BBC de 1985 à 1996, mais la raison pour laquelle il a été exclu du feuilleton était inconnue de beaucoup.

Bill Treacher est décédé aujourd’hui à l’âge de 92 ans 1 crédit

Il était surtout connu pour son passage sur le feuilleton de la BBC de 1985 à 1996 Crédit : Alamy

Son personnage Arthur Fowler était connu des fans à travers les histoires tumultueuses de sa décennie dans la série.

Mais dans les coulisses, Treacher lui-même était connu pour avoir lutté contre la pression d’être une star de la BBC.

Les médecins de Treacher ont dit à l’acteur qu’il devait arrêter sa course sur EastEnders sinon le stress pourrait le tuer.

L’acteur a déclaré aux chefs de la télévision en 1995 qu’il devait être exclu de la série en raison de ses problèmes hors écran, et à l’époque a déclaré: “Même le son de la musique à thème me rendait malade. Je me sentais déprimé.”

Agé de 66 ans lorsqu’il a quitté la série, l’acteur a révélé plus tard dans un documentaire de 2003 qu’il avait également décidé d’arrêter car il se sentait trop vieux.

Cependant, cela ne l’a pas empêché de poursuivre d’autres rôles et il s’est même rendu à Hollywood.

En 1998, il incarne Stuart dans The Tale of the Mummy, avant d’apparaître dans Big Enough for Three en 2000.

Après plusieurs autres rôles au cinéma, Treacher a joué aux côtés de l’icône américaine Patrick Swayze dans le film fantastique George and The Dragon en 2004.

Et son dernier crédit d’acteur connu est venu en 2009, où il est apparu en tant que père Allistair dans Coming Home.

Il est décédé tard samedi soir après avoir souffert d’une santé déclinante pendant un certain temps.

Une déclaration de sa famille au cœur brisé a déclaré: “La famille de l’acteur Bill Treacher est triste d’annoncer que Bill est décédé tard samedi soir, le 5 novembre 2022.

“Il avait 92 ans et sa santé déclinait depuis un certain temps. Il était très aimé par sa femme, Kate, son fils, Jamie et sa fille, Sophie.

“Bill était un acteur brillant et un mari et un père merveilleux, ainsi qu’un être humain très bien. Il nous manquera énormément.

“La famille demande respectueusement l’intimité en ce moment.”

Treacher était marié à l’actrice australienne Katherine Kessey et le couple a partagé deux enfants dans leur maison de campagne du Suffolk.

En 2015, il a révélé qu’il souffrait d’ataxie, un trouble qui peut affecter la coordination, l’équilibre et la parole.

La maladie a privé la légende d’EastEnders de sa capacité à marcher, ce qui a mis fin à sa carrière emblématique.

“Personnage très apprécié”

Après son décès, les hommages ont afflué pour la légende du savon.

Une porte-parole d’EastEnders a déclaré: “C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bill Treacher.

“En tant que l’un de nos membres de la distribution d’origine, Bill a créé un personnage très apprécié dans Arthur Fowler et, aux côtés de Wendy Richard, ils ont créé une famille emblématique dans les Fowlers qui restent toujours au cœur de la série.

“Bill a quitté EastEnders en 1996, c’est donc un véritable témoignage à la fois pour lui et pour le personnage qu’il a créé dans Arthur qu’il est toujours considéré avec tant d’affection.

“On se souviendra toujours de Bill pour son charme, son sens de l’humour – avec un sourire qui illuminait la pièce – et surtout comme un père de famille dévoué à sa femme et à ses enfants.

“Bill sera toujours tenu dans une grande affection par tout le monde à EastEnders et tous ceux qui ont aimé le regarder. Repose en paix Bill et merci pour les souvenirs.”

Gillian Taylforth, qui a joué Kathy Beale dans EastEnders, a déclaré: “J’ai tellement de bons souvenirs de Bill, en fait, nous ne faisions que partager des histoires de lui au travail l’autre jour, sur la façon dont il avait toujours une étincelle dans les yeux, généralement avant il nous a malicieusement fait rire pendant les scènes.

“Bill était un homme merveilleux, merveilleux qui nous manquera vraiment et j’envoie tout notre amour à sa femme Kate et à sa famille.”

‘Un homme fantastique’

Letitia Dean, un autre membre original de la distribution, a déclaré: “Bill était vraiment la vie et l’âme de l’ensemble, il était une joie absolue d’être avec lui et avait toujours un sourire sur son visage et une étincelle dans ses yeux.

“En tant qu’acteur, Bill était méticuleux et il s’est donné beaucoup de mal pour incarner Arthur, des plus petites scènes aux histoires déchirantes.

“Bill était un professionnel absolu, un homme merveilleux et il nous manquera beaucoup. J’envoie tout mon amour à sa famille.”

Todd Carty, qui jouait le fils aîné des Fowlers, Mark, a déclaré: “Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Bill, j’ai absolument adoré travailler avec lui. Il n’était pas seulement un acteur incroyable, mais un homme gentil et sincère.

“Mes pensées vont à sa famille en ce moment. Il nous manquera beaucoup, je ne l’oublierai jamais. Qu’il repose en paix.”